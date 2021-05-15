Овечкин высказался о новом контракте с «Вашингтоном» и поделился мыслями о плей-офф

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о ситуации с его контрактом с «Кэпиталз» и поделился мнением о приближающихся матчах плей-офф Кубка Стэнли.

«Новый контракт с «Вашингтоном»? Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок еще один раз для города и для нас. Травма? Необычно и странно, но мы понимаем, что мне нужно подготовиться к плей-офф. Так что мы не торопимся. Я бы играл, будь сейчас плей-офф. Но я хочу играть на 100%, хочу убедиться, что со мной все в порядке. Я пропустил 11 матчей, поэтому согласен на любые рекорды», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне российский форвард провел за команду 45 матчей и набрал 42 (24+18) очка.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Бостоном».