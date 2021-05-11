Российский вратарь привез нелепый гол в свои ворота. За ошибку его наказал игрок, от которого отказались в КХЛ

Не лучший матч Андрея Василевского перед плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Уигар — 6 (Марчмент, Ламмикко), 15:19 — 1:0. Ламмикко — 4 (мен.), 28:23 — 2:0. Верхэге — 18 (Дюклер, Барков), 42:27 — 3:0. Веннберг — 17 (Гудас, Яндл), 54:07 — 4:0. Вратари: Дриджер — Василевский. Штраф: 19 — 19. Броски: 30 (9+7+14) — 30 (8+12+10). Наши: Денисенко (13.04/2/+1) — Сергачев (24.03/2/-3).

11 мая. Майами. BB&T Center.

Дерби солнечного штата станет одним из главных украшений первого раунда Кубка Стэнли. Сегодня «Флорида» и «Тампа-Бэй» закрывали для себя регулярный чемпионат и определяли, кто же получит преимущество домашней площадки. «Пантерз» подошли к делу очень ответственно и не оставили никаких шансов действующим чемпионам.

В составе «молний» сегодня было много отсутствующих. По разным причинам команде не смогли помочь Ондржей Палат, Патрик Марун, Баркли Гудроу, Райан Макдона и Виктор Хедман. Список, конечно, внушающий, но вряд ли это отменит тот факт, что «Тампа» провалила матч. Да и в целом команда Джона Купера не очень уверенно смотрелась в концовке чемпионата и потерпела три поражения подряд. Это при условии, что еще можно было решать определенные турнирные задачи. Так себе вариант для создания позитивного настроения перед плей-офф.

Не смог собраться и Андрей Василевский, который в прошлом матче впервые в сезоне пропустил пять шайб. Сегодня его ждала почти такая же участь. И если в предыдущей игре сопернику периодически помогали комичные рикошеты, то сегодня Андрей сам был не прочь посодействовать «Флориде» в улучшении их результативности. Давненько мы не видели столь эпичных ляпов в исполнении Василевского. И это игра «Тампы» в большинстве.

Наказал российского вратаря за ошибку финской нападающий «Флориды» Юхо Ламмикко, который вполне мог бы сейчас отдыхать где-то на море или готовиться к чемпионату мира. Но магнитогорский «Металлург» отказался от него по ходу сезона, и финн оказался во «Флориде».

Как бы такими темпами уверенность команды в важнейших матчах не пошатнулась. Глобальных поводов для паники пока нет. Тем более, практически точно в состав вернутся все лидеры, в том числе Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Однако в плей-офф лучше залетать, набрав ход. При всем желании про «Тампу» пока так не скажешь. А вот про «Флориду» — очень даже.

«Пантерз» смотрелись намного агрессивнее в атаке, и чувствовалось, что победа над соседом для них — дело принципа. Команда Джоэля Кенневилля неплохо разогналась, одержала шестую победу подряд, а в состав вернулся нападающий Картер Верхаге. Из-за травмы он не играл практически месяц и сегодня сразу отметился голом.

Российский десант «Флориды» сегодня был не в полном составе. Сергею Бобровскому, который здорово провел прошлый матч, дали отдохнуть, а Никита Гусев остался вне заявки по игровым причинам. Бывший форвард «Нью-Джерси» пока совсем не впечатляет главного тренера своей новой команды. Нет никакой гарантии, что мы увидим Гусева в матчах плей-офф. Все будет зависеть от решения штаба, кадровой ситуации и хода серии.

А вот Григорий Денисенко на льду появился. Он сыграл в четвертом звене, провел на площадке 13 минут, нанес два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». В шести матчах сезона на его счету 4 (0+4) очка.

Лучшим игроком сегодняшней встречи был признан голкипер «Флориды» Крис Дриджер. Он отразил 30 бросков и записал на свой счет третий «сухарь» в текущем чемпионате.

30-save shutout for Driegs deserves ALL the hugs ?? pic.twitter.com/wA9Ghx281P — x — Florida Panthers (@FlaPanthers) May 11, 2021

Какое же все-таки крутое противостояние нас ждет в первом раунде. Это будет настоящая битва за место под солнцем.