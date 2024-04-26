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Сегодня, 06:27

Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча первого раунда «Айлендерс» — «Каролина» (2:3).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. 24-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал защитник «Каролины» Брент Бернс. На его счету одна заброшенная шайба.

Замкнул тройку нападающий островитян Пьер Энгвалль, который отметился одним голом.

Андрей Свечников
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Бобровский признан третьей звездой матча «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 1
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
2 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
3 - 0
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2.05
26.04 02:00
Тампа-Бэй – Флорида
 3 : 5
26.04 02:30
Айлендерс – Каролина
 2 : 3
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