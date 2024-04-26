Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча первого раунда «Айлендерс» — «Каролина» (2:3).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. 24-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал защитник «Каролины» Брент Бернс. На его счету одна заброшенная шайба.

Замкнул тройку нападающий островитян Пьер Энгвалль, который отметился одним голом.