«Даллас» не попал в плей-офф, хотя в прошлом сезоне рубился в финале с «Тампой». Что случилось с командой Радулова и Худобина?

Подвели травмы и скомканный календарь.

У сказки, подаренной «Далласом» в прошлом плей-офф, не получилось счастливого конца. Но сам факт, что команда, которую списывали начиная с первого раунда, дошла до решающей серии и зарубилась с монструозной «Тампой», — большое достижение. Тем более этот финал — первый для «Старз» за последние 20 лет. Команда Рика Боунесса играла на пределе возможностей и, мобилизовав все ресурсы, дала результат на короткой дистанции после вынужденного перерыва.

В этом сезоне произошло то, что предсказывали сразу после окончания Кубка Стэнли. Магия «Далласа» улетучилась. «Старз» лихорадило на протяжении всей регулярки из-за плотного календаря и череды травм. В итоге техасцы даже не попали в кубковую четверку Центрального дивизиона, проиграв конкуренцию за плей-офф «Каролине», «Тампе», «Флориде» и «Нэшвиллу». Так в чем причины провала «Далласа»?

Сжатый календарь

В постковидном плей-офф у подхватившего по ходу сезона команду Боунесса сошлись все карты, благодаря чему «Далласу» и удалось прыгнуть выше головы. Пауза из-за приостановки чемпионата помогла восстановиться и залечить повреждения возрастным игрокам. В воротах феерил Антон Худобин, которой считался номинальным бэкапом. «Старз» обошли стороной большие травмы, за исключением Бена Бишопа, но Худобин своей надежной игрой заставил забыть о том, что американец в лазарете.

По ходу Кубка Стэнли у «Далласа» появлялись неожиданные герои. Вспомните, как в седьмом матче с «Колорадо» хет-триком выстрелил ноунейм Йоэль Кивиранта, в решающем овертайме «Айлендерс» отправил в отпуск дебютант Денис Гурьянов, а лучшим снайпером плей-офф стал 36-летний Джо Павелски, хотя многие считали, что его лучшие годы давно позади. Требуемую синергию по ряду причин в этом сезоне «Звезды» так и не обрели.

Регулярку «Даллас» начал позже остальных клубов. В январе несколько игроков и представителей «Старз» сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому команду посадили на карантин. «Звезды» провели десять дней в изоляции и только после этого приступили к тренировкам. Разумеется, все матчи, запланированные на эти даты, перенесли на более поздний срок.

После паузы «Даллас» влетел в чемпионат таким же злым и по-спортивному наглым, как и в завершившемся плей-офф. 7:0 с «Нэшвиллом», четыре победы подряд. Но затем «Старз» попали в турбулентность — серии из нескольких поражений чередовались с единичными победами. «Даллас» терял очки с прямыми конкурентами за плей-офф, а обрести стабильность не удалось до конца регулярки — только однажды парни Боунесса побеждали более чем в двух матчах подряд.

Ковидные переносы и отмены игр из-за погодных аномалий (морозы и снегопады в Техасе) повлияли на календарь «Далласа». Заключительная часть сезона шла по форсированному графику. За март и апрель (61 день) «Звезды» провели 34 матча, еще шесть — за 11 дней в мае. На восстановление отводилось минимальное время, о тренировках на льду вообще молчу. А «Даллас» — одна из самых возрастных команд лиги. Боунесс неоднократно признавал, что «Даллас» переигрывал соперника, но все равно терял важные очки. Часто у «Старз» банально не хватало сил на ровную концовку. Они больше всех в лиге проиграли матчей в овертайме и сериях буллитов. Все это следствие утомительного графика и отсутствия глубины состава.

Травмы и отсутствие конкурентной ротации

Травмы — еще одна проблема команды Боунесса. Из-за повреждения и требуемой операции досрочно завершил сезон Александр Радулов. Российский нападающий провел только 11 матчей, в которых опережал график «очко на игру» — забил 4 гола и отдал 8 передач. Тайлер Сегин перенес операцию на бедре и вернулся на лед только в начале мая.

Полностью пропустили регулярку защитник Стивен Джонс и вратарь Бен Бишоп. Часть игроков основы выходили на лед с повреждениями. Известно, что Хинтц, пропустивший 13 матчей из-за «травмы нижней части тела», восстановился не до конца, но все равно стремился помочь команде. Не исключено, что в межсезонье ему потребуется операция.

Впрочем, травмы при таком форсированном графике неизбежны. Спасти команду может только ротация, но генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, учитывая известные болячки Радулова, Сегина, Хинтца и остальных игроков, в межсезонье сработал слишком пассивно. Он сделал то, что от него и требовалось, — пролонгировал контракты с Гурьяновым, Факсой, Хинтцом и Худобиным. Но при этом костяк команды остался возрастным и не получил должной подпитки.

Соглашусь, что возможностей для маневра у Нилла было не так много — место под потолком зарплат ограничено. Но ведь в этом и заключается работа генерального менеджера — договариваться об оптимальных (в первую очередь для себя) условиях с игроком, искать варианты для обменов. «Старз» же практически бездействовали в трейдах. Теперь же, когда «Даллас» пролетел мимо плей-офф, руководство должно осознать, что пришло время перезагрузки и более интенсивной трансферной политики.

Тем не менее состав «Далласа» не такой уж многострадальный, чтобы завершать сезон в начале мая. Другой вопрос, что часть хоккеистов сыграли если не ниже своих возможностей, то точно не приблизились к уровню прошлого плей-офф. У Джэйми Бенна с кэпхитом в 9,5 миллиона долларов только 11 голов в 52 матчах. Не впечатлил Факса, которому в октябре выписали новый пятилетней контракт на 16,25 миллиона (за весь срок). Ниже ожиданий провел сезон и Денис Гурьянов — от него ждали более стабильной игры. Большего хотелось увидеть от Миро Хейсканена, поразившего всех своей результативностью в плей-офф-2020.

Остался ли от сезона какой-то позитив? Определенно да. Из-за травмы Бишопа в основу привлекли 22-летнего вратаря Джэйка Оттингера. Со временем он начинал все больше матчей с первых минут и действовал в них надежно, а по проценту отраженных бросков даже превзошел Худобина. Феноменальный сезон провел Джейсон Робертсон — один из конкурентов Кирилла Капризова за «Колдер Трофи». Ему только 21 год, но нападающий уже забронировал место в топ-6 и уверенно чувствовал себя на фланге против ведущих защитников лиги.

«Даллас» не попал в плей-офф, но катастрофой этот сезон точно не стал. Руководство клуба должно сделать правильные выводы, провести грамотную селекцию, укрепить глубину состава и постепенно омолаживать костяк. Если «Старз» продолжат топтаться на месте, следующего финала придется ждать еще долго.