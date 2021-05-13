Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» не попал в плей-офф, хотя в прошлом сезоне рубился в финале с «Тампой». Что случилось с командой Радулова и Худобина?

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Что случилось с командой Радулова и Худобина? Фото USA Today Sports
Что случилось с командой Радулова и Худобина? Фото USA Today Sports
Теги:
Подвели травмы и скомканный календарь.

У сказки, подаренной «Далласом» в прошлом плей-офф, не получилось счастливого конца. Но сам факт, что команда, которую списывали начиная с первого раунда, дошла до решающей серии и зарубилась с монструозной «Тампой», — большое достижение. Тем более этот финал — первый для «Старз» за последние 20 лет. Команда Рика Боунесса играла на пределе возможностей и, мобилизовав все ресурсы, дала результат на короткой дистанции после вынужденного перерыва.

В этом сезоне произошло то, что предсказывали сразу после окончания Кубка Стэнли. Магия «Далласа» улетучилась. «Старз» лихорадило на протяжении всей регулярки из-за плотного календаря и череды травм. В итоге техасцы даже не попали в кубковую четверку Центрального дивизиона, проиграв конкуренцию за плей-офф «Каролине», «Тампе», «Флориде» и «Нэшвиллу». Так в чем причины провала «Далласа»?

Публикация от Dallas Stars (@dallasstars)

Никита Кучеров с&nbsp;Кубком Стэнли.Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?

Сжатый календарь

В постковидном плей-офф у подхватившего по ходу сезона команду Боунесса сошлись все карты, благодаря чему «Далласу» и удалось прыгнуть выше головы. Пауза из-за приостановки чемпионата помогла восстановиться и залечить повреждения возрастным игрокам. В воротах феерил Антон Худобин, которой считался номинальным бэкапом. «Старз» обошли стороной большие травмы, за исключением Бена Бишопа, но Худобин своей надежной игрой заставил забыть о том, что американец в лазарете.

По ходу Кубка Стэнли у «Далласа» появлялись неожиданные герои. Вспомните, как в седьмом матче с «Колорадо» хет-триком выстрелил ноунейм Йоэль Кивиранта, в решающем овертайме «Айлендерс» отправил в отпуск дебютант Денис Гурьянов, а лучшим снайпером плей-офф стал 36-летний Джо Павелски, хотя многие считали, что его лучшие годы давно позади. Требуемую синергию по ряду причин в этом сезоне «Звезды» так и не обрели.

Регулярку «Даллас» начал позже остальных клубов. В январе несколько игроков и представителей «Старз» сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому команду посадили на карантин. «Звезды» провели десять дней в изоляции и только после этого приступили к тренировкам. Разумеется, все матчи, запланированные на эти даты, перенесли на более поздний срок.

После паузы «Даллас» влетел в чемпионат таким же злым и по-спортивному наглым, как и в завершившемся плей-офф. 7:0 с «Нэшвиллом», четыре победы подряд. Но затем «Старз» попали в турбулентность — серии из нескольких поражений чередовались с единичными победами. «Даллас» терял очки с прямыми конкурентами за плей-офф, а обрести стабильность не удалось до конца регулярки — только однажды парни Боунесса побеждали более чем в двух матчах подряд.

Ковидные переносы и отмены игр из-за погодных аномалий (морозы и снегопады в Техасе) повлияли на календарь «Далласа». Заключительная часть сезона шла по форсированному графику. За март и апрель (61 день) «Звезды» провели 34 матча, еще шесть — за 11 дней в мае. На восстановление отводилось минимальное время, о тренировках на льду вообще молчу. А «Даллас» — одна из самых возрастных команд лиги. Боунесс неоднократно признавал, что «Даллас» переигрывал соперника, но все равно терял важные очки. Часто у «Старз» банально не хватало сил на ровную концовку. Они больше всех в лиге проиграли матчей в овертайме и сериях буллитов. Все это следствие утомительного графика и отсутствия глубины состава.

Кирилл Капризов.Оставшиеся интриги регулярки НХЛ: обойдет ли Овечкин еще одну легенду, станет ли Капризов лучшим новичком?

Травмы и отсутствие конкурентной ротации

Травмы — еще одна проблема команды Боунесса. Из-за повреждения и требуемой операции досрочно завершил сезон Александр Радулов. Российский нападающий провел только 11 матчей, в которых опережал график «очко на игру» — забил 4 гола и отдал 8 передач. Тайлер Сегин перенес операцию на бедре и вернулся на лед только в начале мая.

Полностью пропустили регулярку защитник Стивен Джонс и вратарь Бен Бишоп. Часть игроков основы выходили на лед с повреждениями. Известно, что Хинтц, пропустивший 13 матчей из-за «травмы нижней части тела», восстановился не до конца, но все равно стремился помочь команде. Не исключено, что в межсезонье ему потребуется операция.

Впрочем, травмы при таком форсированном графике неизбежны. Спасти команду может только ротация, но генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, учитывая известные болячки Радулова, Сегина, Хинтца и остальных игроков, в межсезонье сработал слишком пассивно. Он сделал то, что от него и требовалось, — пролонгировал контракты с Гурьяновым, Факсой, Хинтцом и Худобиным. Но при этом костяк команды остался возрастным и не получил должной подпитки.

Соглашусь, что возможностей для маневра у Нилла было не так много — место под потолком зарплат ограничено. Но ведь в этом и заключается работа генерального менеджера — договариваться об оптимальных (в первую очередь для себя) условиях с игроком, искать варианты для обменов. «Старз» же практически бездействовали в трейдах. Теперь же, когда «Даллас» пролетел мимо плей-офф, руководство должно осознать, что пришло время перезагрузки и более интенсивной трансферной политики.

Тем не менее состав «Далласа» не такой уж многострадальный, чтобы завершать сезон в начале мая. Другой вопрос, что часть хоккеистов сыграли если не ниже своих возможностей, то точно не приблизились к уровню прошлого плей-офф. У Джэйми Бенна с кэпхитом в 9,5 миллиона долларов только 11 голов в 52 матчах. Не впечатлил Факса, которому в октябре выписали новый пятилетней контракт на 16,25 миллиона (за весь срок). Ниже ожиданий провел сезон и Денис Гурьянов — от него ждали более стабильной игры. Большего хотелось увидеть от Миро Хейсканена, поразившего всех своей результативностью в плей-офф-2020.

Остался ли от сезона какой-то позитив? Определенно да. Из-за травмы Бишопа в основу привлекли 22-летнего вратаря Джэйка Оттингера. Со временем он начинал все больше матчей с первых минут и действовал в них надежно, а по проценту отраженных бросков даже превзошел Худобина. Феноменальный сезон провел Джейсон Робертсон — один из конкурентов Кирилла Капризова за «Колдер Трофи». Ему только 21 год, но нападающий уже забронировал место в топ-6 и уверенно чувствовал себя на фланге против ведущих защитников лиги.

«Даллас» не попал в плей-офф, но катастрофой этот сезон точно не стал. Руководство клуба должно сделать правильные выводы, провести грамотную селекцию, укрепить глубину состава и постепенно омолаживать костяк. Если «Старз» продолжат топтаться на месте, следующего финала придется ждать еще долго.

Читайте также

Стали известны имена футболистов, которыми интересуется «Спартак»
Мбаппе раскритиковал «Лилль», который может выиграть чемпионат Франции
Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию
Хамзат Чимаев — о Хабибе Нурмагомедове: «Мы и его порвем, если он захочет»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора
vs
0
Офсайд