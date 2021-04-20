Панарин не приедет на чемпионат мира. Каковы основные причины?

В отказе Артемия нет ничего страшного, он еще вернется в сборную.

Отказ Артемия Панарина от поездки на чемпионат мира оказался ожидаемым решением, но от этого не менее грустным. Форвард «Рейнджерс» находится в последние недели в фантастической форме, регулярно набирая очки за результативность, и тащит за собой команду в плей-офф. Опередить «Бостон», который имеет преимущество в четыре очка, два матча в запасе и набрал ход, будет крайне сложно. В сложившейся ситуации не все зависит от самих ньюйоркцев.

Воображение уже рисовало возрождение в рамках одного турнира блестящей тройки образца СКА-2015 Панарин — Шипачев — Дадонов. Увы, теперь придется подождать. Решение форварда нью-йоркского клуба в моих глазах не выглядит демаршем или плевком в чей-то адрес. Его команда продолжает биться за место в четверке Восточного дивизиона, поэтому Панарин сосредоточен на ближайших задачах.

По нашим данным, одновременно Артемий дал понять, что после тяжелого сезона из-за «короны» и вытекающих из нее факторов ему будет психологически тяжело снова сидеть в «пузыре» и выкладываться на сто процентов. Чемпионат мира пройдет в Риге. Автоматически снова всплывет скандальная история десятилетней давности, произошедшая тогда с молодым Панариным в столице Латвии. Обвинительную для игрока версию тех событий изложил острый на язык Андрей Назаров. Нынешний ответ Артемия — честная позиция. Понять Панарина по-человечески можно, и осуждать его у меня рука не поднимется.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг три недели назад по окончании заседания совета директоров КХЛ дал уверенные ответы на вопросы журналистов о нападающем «Рейнджерс» применительно к национальной сборной. «Панарин — великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты, остальное — не моя компетенция», — заявил тогда функционер. Дипломатичные слова, произнесенные на публике, не остались брошенными на ветер. Определенное общение у представителей федерации, по информации «СЭ», с игроком было.

Обошлось вроде все без битья посуды и жестких ультиматумов. Это обстоятельство придает сегодняшней истории оптимистичный оттенок. Чемпионатом мира жизнь не заканчивается. Менее чем через год состоится хоккейный турнир Олимпиады с участием всех сильнейших. В том случае, если Панарин попадет в состав и поможет сборной России выиграть медаль, о нынешних контактах можно будет говорить как о положительном шаге, сработавшем на будущее. Не готов на сто процентов утверждать, что этот сценарий окажется верным. Но по внутренним ощущениям — лед тает. И это уже неплохо.