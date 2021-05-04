Минимальное наказание для Тома Уилсона.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон взорвал интернет своими выходками в матче против «Рейнджерс». Во втором периоде во время стычки у ворот «Кэпиталс» канадец ударил со спины лежавшего Павла Бучневича, а затем жестко опрокинул на лед подоспевшего на помощь Артемия Панарина. Можно сколько угодно спорить на тему, плюшевый сейчас хоккей или нет, но оштрафовать рецидивиста на смешные пять тысяч долларов без дисквалификации — плевок в сторону этого вида спорта.

Такую сумму Уилсон при желании может оставить в ресторане в качестве чаевых или купить в гостиную новый диван. Какой вывод сделает форвард после столь «сурового» наказания? Например, что за пять тысяч долларов можно официально махать кулаками во все стороны и попытаться проломить кому-нибудь череп. А ведь лицо канадца сегодня так и светилось от удовольствия после потасовки. Эти кадры не вызывают улыбку, а лишь недоумение.

I love how Tom Wilson pulls off the most dirty and illegal stuff in hockey and does this after... pic.twitter.com/p8u67N9bvf — Ali Matthews (@AliMatthews34) May 4, 2021

Многие хоккеисты уже высказываются на тему вердикта, и большинство из них крайне удивлены мягкостью наказания. Кажется, даже сам Уилсон морально готовился пропустить остаток регулярного чемпионата, но вместо этого получил возможность готовиться к следующей игре против «Рейнджерс». Теперь для полного эффекта можно и Бучневичу вернуть должок. С зарплатой в несколько миллионов долларов, почему бы и нет? Стоить это все равно будет не так дорого.

«Драки — это часть игры. Но до такой ситуации доводить нельзя. Честно говоря, я считаю, что это решение — шутка. Будут честен. Уилсон — эффективный игрок. Он всегда играет на грани... Но лига пропустила момент. НХЛ должна реагировать на такие ситуации», — заявил нападающий «Рейнджерс» Райан Строум.

В недоумении оказались даже некоторые экс-тафгаи. Например, Джон Скотт, который никогда не стеснялся вывести соперника из строя, записал видеообращение. Канадец публично заявил, что Уилсон перешел черту дозволенного и хоккей не должен становиться таким безумным. Скотт шокирован тем, как департамент безопасности игроков НХЛ закрыл глаза на инцидент.

My thoughts on the Tom Wilson situation pic.twitter.com/GUbNfgV963 — John Scott (@johnscott 32 ) May 4, 2021

«Что за насмешка? Хотя я не удивлен. Департамент безопасности игроков защищает только костоломов», — также написал в твиттере спортивный обозреватель Стю Кован.

Фанаты старой школы НХЛ сегодня целый день поют оды тафгаям, но забывают, что даже в то время удары со спины считались дурным тоном. Чего только стоит культовый эпизод, когда Тодд Бертуцци сломал карьеру Стиву Муру.

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Тогда на сторону нападающего «Ванкувера» не встал никто, кроме бойца «Колорадо» Скотта Паркера. «Мур всегда считал себя лучше других. Он отправился учиться в Гарвард, умник. Я университетов не заканчивал, но несколькими ударами могу опустить его до своего уровня IQ, если захочет», — сказал тогда американец.

Для зрителей все это весело, брутально и зрелищно, а для игроков каждый такой инцидент может стать последним. И пусть Бучневич поднялся со льда и был готов продолжить выяснение отношений, но это не делает действия Уилсона безобидными.

Is Tom Wilson trying to kill this man?

At some point, the NHL has to make a major statement.

This is insane. pic.twitter.com/RpMFtadQ6R — Raul Martinez (@RaulNBCBoston) May 4, 2021

В голове не укладывается, как можно реагировать на этот эпизод как на абсолютно рядовой. Да еще от игрока, который в текущем сезоне уже получал дисквалификацию на семь матчей за грязный толчок на борт защитника «Бостона» Брэндона Карло.

Забавно, что в НХЛ никак не отреагировали на падение Панарина, который получил травму и имел все шансы удариться головой об лед. Даже страшно представить, сколько бы лига наделала шума, если бы так уронили Коннора Макдэвида или Остона Мэттьюса.

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

Может, Артемий и нарывался на проблемы, но такому бугаю, как Уилсон, ничего не стоит оттолкнуть от себя игрока комплекции Панарина. К чему все эти переводы в партер в духе ММА?

«Весь хоккейный мир, и, конечно же, все в нашей организации очень разочарованы. Уилсон пересек черту. Панарин был без шлема. Он оказался уязвим, и получил травму. На мой взгляд, там было много всего, за что Уилсона можно было отстранить», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

В «Вашингтоне» ситуацию сильно не комментировали, но Питер Лавиолетт провел со своим нападающим исправительную беседу. Американец отметил, что хоккеист должен играть агрессивно в спортивном ключе, но действовать более осторожно, так как на него обращают больше внимания судьи. Остается лишь гадать, повлияет этот разговор как-то на Уилсона или нет. Однако в следующий раз лига может не справиться с давлением хоккейного сообщества и придется действовать совершенно иначе.