Капризов установил очередной рекорд клуба. Его не могли побить 20 лет

Лидер «Миннесоты» набрал очки в пятом матче подряд и принес победу в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Комтуа — 15 (Зеграс), 7:11 — 0:1. Раск — 9 (Капризов, Зуккарелло), 8:06 — 1:1. Штурм — 10 (Бонино, Бьюгстад), 18:26 — 2:1. Хенрик — 12, 26:40 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Фолиньо), 52:01 — 3:2. Грант — 6 (Хенрик, Волков), 54:14 — 3:3. Капризов — 27 (Эрикссон Эк, Сперджен), 60:17 — 4:3. Вратари: Кяхкенен — Гибсон. Штраф: 2 — 6. Броски: 36 (10+12+12+2) — 25 (10+7+8+0). Наши: Капризов (17.51/3/+2) — Волков (15.18/1/+1). 8 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Подходит к концу регулярный чемпионат, известны практически все участники плей-офф, но это не значит, что матчи теряют свою привлекательность. Сегодня последняя команда Запада «Анахайм» на выезде дала бой и только в овертайме уступила «Миннесоте», которая изо всех сил бьется за вторую строчку дивизиона, дающую право провести первые матчи плей-офф на своей арене.

Счет в матче оказался открыт уже на восьмой минуте усилиями нападающего «Анахайма» Максима Комтуа, реализовавшего выход один в один. Менее минуты потребовалось игрокам «Миннесоты», чтобы отыграть пропущенную шайбу. Матс Цуккарелло подкараулил ошибку вратаря «Дакс» Гибсона, сыграл за ворота на Капризова, который в касание отдал шайбу Виктору Раску, не без помощи рикошета сделавшему счет ничейным. Голевая передача в этой атаке стала для Капризова 22-ой в регулярном сезоне, и Кирилл установил рекорд по количеству ассистов среди новичков в истории «Уайлд». Результат чешского защитника Филипа Кубы держался 20 лет.

Передачи из-за ворот в первом периоде стали грозным оружием в руках «Миннесоты». Бьюгстад, Бонино и Штурм разыграли комбинацию, зеркально отображающую первый гол и вывели свою команду вперед менее чем за минуту до ухода команд на перерыв. Подарок игрокам «Дакс» сделал Виктор Раск, потерявший равновесие в своей зоне. Нападающий «Анахайма» Адам Энрике тут же воспользовался моментом и счет в матче вновь стал ничейным.

Третий отрезок матча завершился вничью: на шайбу Эрикссона «Анахайм» ответил результативным броском Дерека Гранта, которому ассистировал перешедший по ходу сезона из «Тампы» Александр Волков.

Овертайм продлился всего 17 секунд. 3000 зрителей смогли вживую увидеть очередную победную шайбу в исполнении Кирилла Капризова. Главный претендента на «Колдер Трофи» оказался первым на добивании после своего же броска и отличился 27-й раз в сезоне.

В регулярном чемпионате «Миннесоте» осталось провести три встречи. Через сутки команде Капризова вновь предстоит домашний поединок с «Анахаймом», а завершать сезон «Уайлд» отправятся в Сент-Луис, где проведут два матча. Доберется ли Капризов до отметки в 30 голов?