Засуха Овечкина, феерия Капризова, скандал с Панариным: февраль наших в Америке

Заметные события с россиянами во втором месяце сезона НХЛ.

Овечкин: две серии

Александр Овечкин в конце января вернулся после отстранения за нарушение ковид-протокола россиянами «Вашингтона», собрал 7 (4+3) очков в 4 матчах и феерично сыграл с «Филадельфией» (дубль и две крутые передачи). После недельной паузы в календаре из-за вспышек коронавируса у «Флайерз» и «Баффало» статистика капитана «Кэпиталз» стала скромнее — 5 (2+3) очков в 9 следующих матчах. Форвард сначала не забивал в четырех играх подряд, потом — в трех, а обе сухие серии смог закрыть во встречах с «Нью-Джерси».

У Овечкина — 7 шайб в 17 матчах этой регулярки и 713 голов за карьеру в НХЛ (700-й он провел 22 февраля 2020-го в ворота «Дэвилз»). В феврале Александр потеснил с седьмого места списка снайперов лиги легенду «Вашингтона» Майка Гартнера (708), впереди — Фил Эспозито (717). Даже если продвижение 35-летнего россиянина в рейтинге замедлилось, рано винить в этом систему Питера Лавиолетта или игровой спад. «Русская машина» зажигает такими сменами, как в одном из четырех матчей месяца с «Питтсбургом»: не попал броском заведенной между ногами клюшкой, слетал в оборону, начал атаку перехватом в падении и сменился до гола Враны.

Ovechkin tries to go between the legs then backchecks to break up a scoring chance. Vrana scores at the other end.



So much happened on this goal. ? #NHLonSN #ItsOn pic.twitter.com/ZdCs15yMVD — Sportsnet (@Sportsnet) February 17, 2021

Пока Овечкин переписывает снайперские рекорды, Коннор Макдэвид выбил его из десятки хоккеистов, быстрее всех в лиге набравших 500 очков. Звезда «Эдмонтона» двигался в темпе самого крутого канадца этого века Сидни Кросби. Сам Александр с 582 передачами вошел в топ-100 ассистентов НХЛ.

Кирилл Капризов (№97) и Мэтт Тумба. Фото USA Today Sports

Капризов: братишка

Кирилл Капризов после яркого дебюта в НХЛ взял небольшую паузу и затем продолжил зажигать в «Миннесоте». Нападающий держит рекордный уровень результативности для дебютантов «Уайлд» и набрал 17 (6+11) очков в 18 матчах. В Америке в восторге от невероятного катания, эффектных передач и безупречного исполнения россиянина.

23-летний хоккеист с отрывом лидирует в гонке за приз лучшему новичку лиги. Больше всего от него по-прежнему достается «Лос-Анджелесу», в одном из матчей форвард уничтожил звездного канадского защитника Дрю Даути. После новой победной встречи с «Кингз» одноклубник россиянина Мэтт Дамба появился в майке с надписью «Dollar Bill Kirill» (игра слов с намеком на ценность «долларового Кирилла») и в интервью произнес главное русское слово — «братишка».

Words can't describe how impressive of a skater Kirill Kaprizov is. pic.twitter.com/gNq8NozClZ — NHL (@NHL) February 27, 2021

В НХЛ уже 10 вратарей из России

В основных составах клубов НХЛ на старте сезона сыграли восемь вратарей из России, и это уже было рекордом. В феврале первые матчи в лиге провели еще два голкипера — Алексей Мельничук в «Сан-Хосе» (трагическая история семьи петербуржца — в отдельном материале) и Артем Загидулин в «Калгари». Мельничук и Загидулин появились на льду по ходу встреч: Алексей за отведенное время ни разу не пропустил, Артем заменил коллегу после гола с центра площадки.

Илья Сорокин после неудачного дебюта и трех январских игр за «Айлендерс» получил паузу в полмесяца. В феврале у напарника Семена Варламова — всего два матча с интервалом в 12 дней, зато новичок во встрече с «Баффало» впервые победил и сыграл на ноль в НХЛ и повторил эту комбинацию против «Питтсбурга». Сам Варламов, а также соперники по финалу Кубка Стэнли-2020 из «Тампы» и «Далласа» Андрей Василевский и Антон Худобин проводят топ-игры на регулярной основе.

В феврале несколько важных побед с «Рейнджерс» одержали Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Шестеркин в матче с «Питтсбургом» избежал участи жертвы при попытке Кросби забить лакросс-гол, а после игры с «Вашингтоном» вместе с Панариным спародировал стычку выставленного из команды Деанджело с Георгиевым. В последний день календарной зимы в ворота «Кэпиталз» вернулся Илья Самсонов. Голкипер выпал из состава 17 января после двух матчей, вместе с Евгением Кузнецовым тяжело перенес коронавирус и с переменным успехом набирал форму в фарм-клубе.

Николай Кныжов (№71) против Кирилла Капризова. Фото USA Today Sports

Кныжов и Ничушкин на озере

Николай Кныжов дебютировал в НХЛ и провел три игры в прошлом сезоне, а в этом стал основным защитником «Сан-Хосе». В России хоккеист из системы СКА выступал в «вышке». За полтора месяца регулярки у 22-летнего россиянина из «Шаркс» — 18 матчей, две голевые передачи, одна неудачная драка и все больше игрового времени.

Обладатель Кубка Стэнли из «Тампы» Александр Волков закрепился в составе чемпионской команды. В феврале 23-летний нападающий провел первый гол в НХЛ, а за ним — еще два. Форвард «Детройта» Евгений Свечников сыграл в НХЛ впервые с октября 2019 года. 24-летний старший брат лучшего молодого российского хоккеиста Андрея забил и сделал передачу против «Чикаго», а во втором матче после возвращения отметился еще одним голом.

Никита Гусев был в ковид-списке «Нью-Джерси» и впервые в сезоне забил в десятом матче. Точный бросок 28-летнего форварда в концовке встречи с «Вашингтоном» ничего не изменил для «Дэвилз», зато сделал победной шайбу Овечкина. У Гусева — два гола в 14 играх этой регулярки, два за 5 матчей — у его одноклубника Михаила Мальцева. 22-летний нападающий дебютировал в НХЛ в последний день января, в феврале отличился против «Рейнджерс» и в новой встрече с «Кэпиталз» поразил ворота Самсонова.

Control, Malt, Defeat the goalie.



?: Maltsev

?: Subban

?: Zacha pic.twitter.com/s7ppPjetE0 — New Jersey Devils (@NJDevils) February 28, 2021

Евгений Дадонов и Артем Зуб своими голами организовали камбэк «Оттавы» с 1:5 против «Торонто». Валерий Ничушкин принял участие в самом необычном и долгом матче — на катке у озера Тахо, когда игру «Колорадо» с «Вегасом» после первого периода перенесли на 9 часов из-за растаявшего льда. Форвард «Эвеланш» сравнил красоту места с такой же дикой природой возле озера Тургояк в Челябинской области. После него пейзажи Тахо оценил Иван Проворов, отметившийся передачей в игре «Филадельфии» с «Бостоном». Павел Бучневич обеспечивает российское участие в атаках «Рейнджерс» (с Панариным и без него).

Артемий Панарин (№10) против Никласа Бэкстрема. Фото USA Today Sports

Панарин: отпуск

Артемий Панарин пропускает игры «Рейнджерс» после скверной истории. Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил самого высокооплачиваемого российского энхаэловца в избиении девушки и уклонении от уголовного дела за взятку во время выезда подмосковной команды в Ригу в декабре 2011-го. Свою версию событий с героем золотой молодежки без подтверждения столь жестких деталей в интервью «СЭ» рассказал другой экс-форвард «Витязя» Михаил Анисин.

В пресс-релизе клуба из Нью-Йорка Панарин полностью опроверг все обвинения «сфабрикованной истории». В «Рейнджерс» поддержали Артемия, который не играет после встречи с «Вашингтоном» 20 февраля. Вместе с тем лидер команды — 18 (5+13) очков в 14 матчах — получил дополнительное время на восстановление: из-за травмы он пропускал игры в середине месяца. Болельщики вернулись на «Медисон-сквер-гарден», теперь все ждут главную звезду.