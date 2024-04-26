Бобровский признан третьей звездой матча «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча первого раунда плей-офф «Тампа-Бэй» — «Флорида» (3:5).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой встречи. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На его счету одна заюрошенная шайба.

Возглавил тройку защитник «Флориды» Брэндон Монтур, набравший 2 (1+1) очка.