Морис — об игре Бобровского: «Это его год. Он был невероятно взрывным»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (5:3).

«Это его год. Я думаю, в первых двух играх это проявлялось сильнее, чем сегодня, потому что во втором периоде на его ворота оказывалось немного больше давления. Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был невероятно взрывным», — приводит слова Мориса официальный сайт клуба.

35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 28 апреля и начнется в 0:00 мск.