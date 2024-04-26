Андреева победила Носкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой во втором круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу 16-летней россиянки. Она 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Андреевой станет либо еще одна представительница Чехии Маркета Вондроушова, либо Шелби Роджерс из США.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29) — 4:6, 6:3, 6:3