Овечкин завелся, Панарин вернулся, Василевский зашел на рекорд

Главные события с российскими игроками в третий месяц сезона НХЛ

Овечкин и топ-5 снайперов в истории

Александр Овечкин наконец-то поймал волну — 11 голов и 13 очков в 14 матчах марта. 35-летний капитан «Вашингтона» не выжигает весь лед и не крушит всех на своем пути, он включается в нужный момент не только в атаке, но и в защите. В начале весны форварда пытался вывести из себя Трент Фредерик из «Бостона», за что получил удар по «ракушке» и узнал о рисках игры с «русским медведем». Дальше Ови завелся по части голов и передач.

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

В середине марта Овечкин собрал серию из 5 матчей с заброшенными шайбами и выправил график в непросто складывавшемся сезоне. Вернулись фирменные щелчки из левого круга для вбрасывания. Одним из них по воротам «Айлендерс» с Семеном Варламовым форвард потеснил Фила Эспозито с шестого места списка снайперов в истории лиги (718 голов), а перед этим событием голевым пасом набрал 1300-е очко в НХЛ. Если россиянина нет в «офисе» — можно ждать дубля с пятачка. Так, как в одной из игр с «Рейнджерс».

К началу апреля у Овечкина 18 шайб и 30 очков в 31 матче этой регулярки и 724 гола за карьеру в НХЛ. Россиянин снова в гонке за очередным «Морис Ришар Трофи», множеством рекордов и всего в семи шагах от Марселя Дионна с местом в топ-5 снайперов в истории лиги (731 гол).

Alex Ovechkin (@ovi8) is heating up in the goals department... ? pic.twitter.com/PwQm0BW2Q4 — NHL (@NHL) March 26, 2021

Вместе с капитаном разгоняется еще один важный игрок одного из лидеров сезона. Евгений Кузнецов в марте собрал 12 (4+8) очков, в том числе отметился дублем, очередной яркой комбинацией с Ови и вернул при праздновании голов «птичку».

Малкин и травма после результативной серии

Евгений Малкин вместе с Овечкиным вошел в сборную разочарований первой половины необычной и монотонной регулярки по версии The Athletic. Разговоры о кризисе 34-летнего форварда «Питтсбурга» выглядели неуместными с учетом его игры в начале весны. Джино выдал несколько ярких матчей, забил после отпадного прохода и набрал 1100-е очко в НХЛ. Магнитогорец сделал это третьим из россиян и в графике быстрее Ови и Сергея Федорова.

It doesn't get silkier than this. pic.twitter.com/TPCyoINYLu — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 6, 2021

Результативная серия Малкина из 8 матчей с 12 (4+8) очками прервалась в середине марта против «Бостона». В начале встречи нападающий попал под силовой прием Джарреда Тинорди и покинул площадку. «Пингвинз» внесли россиянина в список травмированных, его возвращение ожидается не ранее середины апреля.

Василевский и два рекорда клуба

Андрей Василевский в марте обновил пару достижения для вратарей «Тампы». В начале весны голкипер чемпионов не пропускал почти четыре матча на протяжении 228 минут и 9 секунд. В конце месяца россиянин довел победную серию до 12 игр и остановился в двух шагах от повторения рекорда лиги. Все испортили очередные встречи с «Далласом» и «Каролиной».

В двух подряд проигранных матчах у Василевского тоже есть несколько запоминающихся сэйвов, в том числе коньком при добивании. Сейчас мало кто сомневается, что 26-летний голкипер в этом сезоне заберет вторую в карьере «Везину Трофи».

Капризов и первый хет-трик

Кирилл Капризов держит лидерство в гонке лучших новичков лиги. В марте у форварда «Миннесоты» — 11 (6+5) очков в 16 матчах, в сезоне — 28 (12+16) в 34 играх. В середине месяца россиянин во встрече с «Аризоной» оформил первый хет-трик в НХЛ, проведя все три шайбы в третьем периоде. Для этого трюка нападающему потребовалось 25 матчей, в чем он обошел Овечкина, Артемия Панарина и многих других ярких соотечественников.

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Kirill Kaprizov (@KaprizovKirill) with the @Enterprise Hat Trick tonight had us like ? pic.twitter.com/oTANoSDdSv — Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021

До всплеска в середине месяца Капризов не забивал 5 игр, после — 6. К апрелю форвард «Уайлд» снова ловит свою волну.

Бучневич в огне и Панарин после отпуска

Артемий Панарин пропустил 9 матчей за три недели после прилетевшего от экс-тренера Андрея Назарова обвинения в нападении на девушку в рижском караоке-баре в декабре 2011 года. Форвард «Рейнджерс» вернулся с суперпасом против «Бостона» и феерией против «Филадельфии». На первой за долгое время видеоконференции 29-летний хоккеист подчеркнул, что скрывать ему нечего, но пообещал раскрыть детали неприятной истории после сезона.

10 out of 10, won't miss. pic.twitter.com/fPdvhVjwJ9 — New York Rangers (@NYRangers) March 18, 2021

Дальше клуб из Нью-Йорка с Панариным выдал один из самых ярких матчей года — 9:0 против «Флайерз» после попадания тренерского штаба Дэвида Куинна в ковид-протокол (позже были еще и 8:3). Российский лидер «Рейнджерс» провел в марте 10 игр и набрал 14 (4+10) очков. После гола и двух передач в очередной встрече с «Вашингтоном» в конце месяца Артемий догнал по баллам за результативность одноклубника Павла Бучневича.

DO SVIDANIYA ? pic.twitter.com/3uVET7dpsf — New York Rangers (@NYRangers) March 18, 2021

У Бучневича — 32 (14+18) очка в 34 матчах регулярки, у Панарина — 32 (9+23) в 24 играх. Павел ярко начал весну, исполняет важную роль в атаке и меньшинстве «Рейнджерс», набрал 19 (9+10) очков при показателе «плюс 11» в 15 матчах марта. В той самой встрече с разгромом «Филадельфии» у 25-летнего форварда — дубль и две передачи. Александр Георгиев тогда же оформил второй в сезоне «сухарь». Российский голкипер не всегда пользовался доверием тренеров и делил игровое время с Китом Кинкейдом, пока соотечественник Игорь Шестеркин из-за повреждения пропустил три недели.

Новый рекорд вратарей из России

Иван Просветов из «Аризоны» после раннего выхода на замену против «Колорадо» в последний день марта стал 11-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (планка национального рекорда теперь еще выше). Соперник и своя команда устроили 22-летнему голкиперу не лучший дебют — 87 секунд до первой пропущенной шайбы, 28 бросков под 23 сэйва и поражение 3:9.

Sergei Bobrovsky. We are not worthy. pic.twitter.com/nc7EYcF3dd — NHL (@NHL) March 28, 2021

Василевский, Антон Худобин в «Далласе», Варламов и Илья Сорокин в «Айлендерс» в марте сыграли новые крутые матчи. Почти всем российским топ-вратарям не удается избегать неудачных встреч, но чаще они попадают в хайлайты после «спасений». Так, как Сергей Бобровский: голкипер «Флориды» сделал яркие сэйвы без брошенной клюшки в двух играх в конце месяца.

Тарасенко и Радулов после перерыва

Владимир Тарасенко в марте вернулся на лед после полуторалетней паузы с длительным восстановлением прооперированного плеча. У 29-летнего форварда «Сент-Луиса» — 2 гола и 5 передач в 11 матчах.

Tarasenko scores! Feels good to say that once again. It's Tarasenko's first of the year.



TV: FSMW | Stream: FSGO — https://t.co/qqmY2L9tem#stlblues pic.twitter.com/OYgTUAevEt — Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) March 13, 2021

Александр Радулов вернулся на 3 игры в середине марта. 34-летний форвард «Далласа» не выходил на лед с начала февраля, отметился победным буллитом и одним голом, а потом снова выпал из состава из-за травмы.

С затяжными безголевыми сериями играют Денис Гурьянов из «Далласа» и Андрей Свечников из «Каролины». Оба зажигали после старта сезона в середине января, но затем забивали редко. Свечников в начале марта впервые вышел на лед против брата Евгения, который пытается выбраться из непростой полосы в «Детройте».

В последний игровой день марта первый гол в НХЛ провел Николай Кныжов из «Сан-Хосе». Защитник отличился в 35-м матче этого сезона (всего у него 38 игр в лиге). Итог для 23-летнего россиянина из «Шаркс» — победный красивый бросок по воротам «Миннесоты» Капризова (Кирилл тоже забил, счет игры — 4:2) и появление в парике на пресс-конференции (сказал, что выдали старшие товарищи).

Knyzhov may not have had a choice to wear the wig, but it looks fantastic ? pic.twitter.com/6BMS5BTsGd — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) April 1, 2021

Материал о ярких событиях с участием россиян в феврале — здесь. О старте россиян в сезоне НХЛ в январе — здесь.