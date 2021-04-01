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Овечкин завелся, Панарин вернулся, Василевский зашел на рекорд

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 19:10
Александр Овечкин (№8) против Игоря Шестеркина (№31) и Павла Бучневича в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс». Фото USA Today Sports Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Андрей Василевский. Фото USA Today Sports Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Павел Бучневич (слева) и Мика Зибанежад. Фото USA Today Sports Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports Владимир Тарасенко (справа). Фото USA Today Sports
Александр Овечкин (№8) против Игоря Шестеркина (№31) и Павла Бучневича в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс». Фото USA Today Sports
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Главные события с российскими игроками в третий месяц сезона НХЛ
Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки.Пятерка легенд, за которой гонится Овечкин. Они отделяют русского снайпера от великого рекорда

Овечкин и топ-5 снайперов в истории

Александр Овечкин наконец-то поймал волну — 11 голов и 13 очков в 14 матчах марта. 35-летний капитан «Вашингтона» не выжигает весь лед и не крушит всех на своем пути, он включается в нужный момент не только в атаке, но и в защите. В начале весны форварда пытался вывести из себя Трент Фредерик из «Бостона», за что получил удар по «ракушке» и узнал о рисках игры с «русским медведем». Дальше Ови завелся по части голов и передач.

В середине марта Овечкин собрал серию из 5 матчей с заброшенными шайбами и выправил график в непросто складывавшемся сезоне. Вернулись фирменные щелчки из левого круга для вбрасывания. Одним из них по воротам «Айлендерс» с Семеном Варламовым форвард потеснил Фила Эспозито с шестого места списка снайперов в истории лиги (718 голов), а перед этим событием голевым пасом набрал 1300-е очко в НХЛ. Если россиянина нет в «офисе» — можно ждать дубля с пятачка. Так, как в одной из игр с «Рейнджерс».

К началу апреля у Овечкина 18 шайб и 30 очков в 31 матче этой регулярки и 724 гола за карьеру в НХЛ. Россиянин снова в гонке за очередным «Морис Ришар Трофи», множеством рекордов и всего в семи шагах от Марселя Дионна с местом в топ-5 снайперов в истории лиги (731 гол).

Вместе с капитаном разгоняется еще один важный игрок одного из лидеров сезона. Евгений Кузнецов в марте собрал 12 (4+8) очков, в том числе отметился дублем, очередной яркой комбинацией с Ови и вернул при праздновании голов «птичку».

Евгений Малкин (№71).Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. И сделал это быстрее Овечкина

Малкин и травма после результативной серии

Евгений Малкин вместе с Овечкиным вошел в сборную разочарований первой половины необычной и монотонной регулярки по версии The Athletic. Разговоры о кризисе 34-летнего форварда «Питтсбурга» выглядели неуместными с учетом его игры в начале весны. Джино выдал несколько ярких матчей, забил после отпадного прохода и набрал 1100-е очко в НХЛ. Магнитогорец сделал это третьим из россиян и в графике быстрее Ови и Сергея Федорова.

Результативная серия Малкина из 8 матчей с 12 (4+8) очками прервалась в середине марта против «Бостона». В начале встречи нападающий попал под силовой прием Джарреда Тинорди и покинул площадку. «Пингвинз» внесли россиянина в список травмированных, его возвращение ожидается не ранее середины апреля.

4&nbsp;марта. Чикаго. &laquo;Чикаго&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. Вратарь &laquo;Молний&raquo; Андрей Василевский стал рекордсменом команды по&nbsp;длительности сухой серии.Василевский установил рекорд клуба. Он не пропускал почти 4 матча подряд

Василевский и два рекорда клуба

Андрей Василевский в марте обновил пару достижения для вратарей «Тампы». В начале весны голкипер чемпионов не пропускал почти четыре матча на протяжении 228 минут и 9 секунд. В конце месяца россиянин довел победную серию до 12 игр и остановился в двух шагах от повторения рекорда лиги. Все испортили очередные встречи с «Далласом» и «Каролиной».

В двух подряд проигранных матчах у Василевского тоже есть несколько запоминающихся сэйвов, в том числе коньком при добивании. Сейчас мало кто сомневается, что 26-летний голкипер в этом сезоне заберет вторую в карьере «Везину Трофи».

Кирилл Капризов (справа).Обогнал Овечкина и Панарина! Первый хет-трик в НХЛ Капризов сделал раньше российских суперзвезд

Капризов и первый хет-трик

Кирилл Капризов держит лидерство в гонке лучших новичков лиги. В марте у форварда «Миннесоты» — 11 (6+5) очков в 16 матчах, в сезоне — 28 (12+16) в 34 играх. В середине месяца россиянин во встрече с «Аризоной» оформил первый хет-трик в НХЛ, проведя все три шайбы в третьем периоде. Для этого трюка нападающему потребовалось 25 матчей, в чем он обошел Овечкина, Артемия Панарина и многих других ярких соотечественников.

До всплеска в середине месяца Капризов не забивал 5 игр, после — 6. К апрелю форвард «Уайлд» снова ловит свою волну.

Артемий Панарин празднует заброшенную шайбу.Панарин устроил шоу в матче с «Филадельфией»! Но про скандал так пока ничего и не рассказал

Бучневич в огне и Панарин после отпуска

Артемий Панарин пропустил 9 матчей за три недели после прилетевшего от экс-тренера Андрея Назарова обвинения в нападении на девушку в рижском караоке-баре в декабре 2011 года. Форвард «Рейнджерс» вернулся с суперпасом против «Бостона» и феерией против «Филадельфии». На первой за долгое время видеоконференции 29-летний хоккеист подчеркнул, что скрывать ему нечего, но пообещал раскрыть детали неприятной истории после сезона.

Дальше клуб из Нью-Йорка с Панариным выдал один из самых ярких матчей года — 9:0 против «Флайерз» после попадания тренерского штаба Дэвида Куинна в ковид-протокол (позже были еще и 8:3). Российский лидер «Рейнджерс» провел в марте 10 игр и набрал 14 (4+10) очков. После гола и двух передач в очередной встрече с «Вашингтоном» в конце месяца Артемий догнал по баллам за результативность одноклубника Павла Бучневича.

У Бучневича — 32 (14+18) очка в 34 матчах регулярки, у Панарина — 32 (9+23) в 24 играх. Павел ярко начал весну, исполняет важную роль в атаке и меньшинстве «Рейнджерс», набрал 19 (9+10) очков при показателе «плюс 11» в 15 матчах марта. В той самой встрече с разгромом «Филадельфии» у 25-летнего форварда — дубль и две передачи. Александр Георгиев тогда же оформил второй в сезоне «сухарь». Российский голкипер не всегда пользовался доверием тренеров и делил игровое время с Китом Кинкейдом, пока соотечественник Игорь Шестеркин из-за повреждения пропустил три недели.

Иван Просветов (слева) вышел на&nbsp;замену в&nbsp;матче с &laquo;Колорадо&raquo; и&nbsp;провел свою первую игру в&nbsp;НХЛ.В НХЛ дебютировал еще один российский вратарь. Команда ему не помогла, и соперник просто издевался над ним

Новый рекорд вратарей из России

Иван Просветов из «Аризоны» после раннего выхода на замену против «Колорадо» в последний день марта стал 11-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (планка национального рекорда теперь еще выше). Соперник и своя команда устроили 22-летнему голкиперу не лучший дебют — 87 секунд до первой пропущенной шайбы, 28 бросков под 23 сэйва и поражение 3:9.

Василевский, Антон Худобин в «Далласе», Варламов и Илья Сорокин в «Айлендерс» в марте сыграли новые крутые матчи. Почти всем российским топ-вратарям не удается избегать неудачных встреч, но чаще они попадают в хайлайты после «спасений». Так, как Сергей Бобровский: голкипер «Флориды» сделал яркие сэйвы без брошенной клюшки в двух играх в конце месяца.

Тарасенко и Радулов после перерыва

Владимир Тарасенко в марте вернулся на лед после полуторалетней паузы с длительным восстановлением прооперированного плеча. У 29-летнего форварда «Сент-Луиса» — 2 гола и 5 передач в 11 матчах.

Александр Радулов вернулся на 3 игры в середине марта. 34-летний форвард «Далласа» не выходил на лед с начала февраля, отметился победным буллитом и одним голом, а потом снова выпал из состава из-за травмы.

С затяжными безголевыми сериями играют Денис Гурьянов из «Далласа» и Андрей Свечников из «Каролины». Оба зажигали после старта сезона в середине января, но затем забивали редко. Свечников в начале марта впервые вышел на лед против брата Евгения, который пытается выбраться из непростой полосы в «Детройте».

В последний игровой день марта первый гол в НХЛ провел Николай Кныжов из «Сан-Хосе». Защитник отличился в 35-м матче этого сезона (всего у него 38 игр в лиге). Итог для 23-летнего россиянина из «Шаркс» — победный красивый бросок по воротам «Миннесоты» Капризова (Кирилл тоже забил, счет игры — 4:2) и появление в парике на пресс-конференции (сказал, что выдали старшие товарищи).

Материал о ярких событиях с участием россиян в феврале — здесь. О старте россиян в сезоне НХЛ в январе — здесь.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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