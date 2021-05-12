Регулярка Овечкина: проиграл гонку российских снайперов в третий раз за 16 лет, но приблизился к Ягру и Халлу

Еще два гола — и Александр войдет в пятерку лучших снайперов в истории НХЛ.

Из-за коронавирусных ограничений и травмы нижней части тела Александр Овечкин пропустил 11 матчей регулярного чемпионата и всего в третий раз в карьере не стал лучшим российским снайпером сезона.

До поражения от Кирилла Капризова лидер «Вашингтона» уступал Евгению Малкину в сезоне-2011/12 и троице Кучеров — Тарасенко — Малкин в самом слабом для себя чемпионате-2016/17.

Завершившаяся регулярка оказалась одной из самых неудачных для российского форварда — его средняя результативность составила всего 0,53 гола за игру.

Хуже бывало только трижды — в сезонах-2016/17 (0,40), -2010/11 (0,41) и -2011/12 (0,49).

Сезоны Александра Овечкина в НХЛ. Фото «СЭ»

Во всех 16 сезонах в НХЛ Овечкин преодолел рубеж в 20 голов, став восьмым игроком, которому удалось добраться до этой отметки.

В следующем чемпионате россиянин может повторить третий результат в истории, а год спустя — достать и Брэндана Шэнахэна.

Но для того, чтобы сравняться с Горди Хоу, Александру нужно сохранять снайперский уровень минимум до 41 года.

Игроки, забивавшие 20 и более голов в 15 и более сезонах НХЛ. Фото «СЭ»

По ходу сезона Александр сделал очередные два шага к снайперскому рекорду лиги, оставив позади Майка Гартнера и Фила Эспозито.

В регулярный чемпионат-2021/22 Овечкин войдет шестым снайпером в истории с отставанием в один гол Марселя Дионна.

При сохранении результативности в 0,5 гола за матч восьмой номер «Вашингтона» к следующей весне подвинет Бретта Халла с Ягром и выйдет на удобные позиции для атаки на результат Горди Хоу.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

От самого доступного рекорда НХЛ — по голам в большинстве — Овечкина на данный момент отделяет пять реализованных удалений.

Лучший результат по-прежнему принадлежит Дэйву Андрейчаку, который наказал соперников за грубость 274 раза.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Поднялся Овечкин и в других важных снайперских рейтингах. Россиянин занимает шестое место по голам в равных составах, отставая от Майка Гартнера на 10 шайб.

Правда, чтобы достать идущего третьим Яромира Ягра, Александру нужно отличиться при игре пять на пять 81 раз, от рекорда Уэйна Гретцки его и вовсе отделяет 160 голов.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

Зато по гостевым шайбам Овечкин не просто вышел на второе место, но и уверенно на нем обосновался.

По ходу сезона Александр подвинул Стива Айзермана и уже успел сократить отставание от Уэйна Гретцки до вполне отыгрываемых 32 голов.

На счету россиянина 370 голов на чужих площадках (50 из которых победные), тогда как великий канадец отличился 402 раза, принеся, правда, всего 44 победы своим командам.

Лидеры НХЛ по гостевым голам. Фото «СЭ»

По общему количеству победных голов Овечкин (116) в 2021 году приблизился к Филу Эспозито (118) и Горди Хоу (121). Да и отставание от обладателя вечного рекорда Яромира Ягра не кажется катастрофическим. Главный европейский снайпер в истории НХЛ приносил своей команде победу 135 раз.