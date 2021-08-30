Самое невероятное лето: Месси ушел из «Барселоны», Роналду вернулся в «МЮ», Мбаппе в режиме ожидания

Два сюжета с лучшими футболистами мира и еще одна история главной молодой звезды делают особенным это трансферное окно.

Месси и «ПСЖ»

Расставание Лионеля Месси и «Барселоны» — главная шок-история лета, и не только. Год назад аргентинец был готов порвать с фактически родным клубом, теперь 34-летний форвард и каталонцы не собирались расходиться.

После завершения предыдущего большого контракта символа сине-гранатовых признаков тревоги не было. Новое соглашение Месси и «Барса» планировали заключить после отпуска Лео, который наконец-то выиграл титул со сборной Аргентины и закончил отдых в компании Суареса и Неймара с друзьями из «ПСЖ». Но даже при максимальном 50-процентном сокращении зарплаты своей звезды каталонцы не вписались в установленный потолок и не зарегистрировали договор в лиге. Накопленные долги продолжили тянуть клуб вниз.

5 августа «Барса» шокировала мир релизом о расставании с Месси, сообщила о совместном сожалении и невозможности идти дальше вместе. 8 августа Лео не сдержал слез на прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу», одним из ее символов и ценных лотов стала переданная игроку от жены Антонеллы салфетка. Так аргентинец покинул клуб, в который приехал 13-летним ребенком.

10 августа Месси с семьей прилетел в столицу Франции в майке «Это Париж», а «ПСЖ» подготовил презентацию и анонсировал подписание новой звезды. 11 августа Лионель улыбался на пресс-конференции на «Парк де Пренс», назвал целью и мечтой снова выиграть Лигу чемпионов и поблагодарил за невероятный прием.

Французские инсайдеры сообщили, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком лиги и подвинул с первой строчки Неймара. Оценка дохода аргентинца в Париже с контрактом по схеме «два года плюс один» — от 35 до 40 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Новый клуб практически повторил сумму неподписанного договора одного из лучших футболистов в истории с «Барсой», удивительно уложился в рамки финансового фейр-плей и начал извлекать медийную и материальную выгоду после подписания.

«ПСЖ» в межсезонье взял топовых свободных агентов Доннарумму, Рамоса, Вейналдума и Месси, заплатил за Хакими и пересобрал свою команду мечты. Маурисио Почеттино дал главной звезде время перед дебютом во французской лиге, он был отложен до 29 августа. В этот день в гостях у «Реймса» состоялась красивая замена — 30-й номер Месси вышел вместо «десятки» Неймара.

Стоит ждать, впереди у Лео немало знаковых моментов и милых фото, как с сыном вратаря соперника. От аргентинца ждут нового волшебства и еще больше титулов. А на последние дни лета до закрытия трансферного окна завис ответ на вопрос: сыграет или нет вместе тройка Мбаппе — Неймар — Месси.

Роналду и Манчестер

Воссоединение Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» — самая красивая история лета, и не его одного. Контракт 36-летнего португальца с «Ювентусом» был рассчитан еще на год, но он вместе с агентом Жорже Мендешем инициировал очередное досрочное расставание.

Роналду начал новый сезон в Турине и через соцсети призвал не обижать ни его, ни клубы слухами о своем трансфере. Его бывшие команды «Спортинг», «МЮ» и «Реал» упоминались в качестве вариантов, но основными считались те же две, что и в случае с Месси, — «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Парижане при этом не планировали объединять Криштиану и Лео в одной команде сейчас, а расчет на следующее межсезонье останется фантастикой. «Ман Сити» в этом окне в вечер расставания Лео с «Барсой» объявил о 100-миллионом переходе Грилиша, а затем после срыва трансфера Кейна прервал контакты в день возвращения Криштиану в Манчестер. Хосеп Гвардиола не получил шанса снова поработать с аргентинцем, не стал хвататься за возможность подписать португальца и теперь не избежит новых вопросов о легендах при встрече с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Юнайтед» в Англии.

27 августа Роналду попрощался с партнерами по «Юве», подготовил трогательный пост, улетел в сборную и согласовал переход в «МЮ». Важную роль в его возвращении сыграл сэр Алекс Фергюсон: легендарный тренер позитивно пообщался с футболистом и боссами клуба. Криштиану после отъезда из Англии искренне признавался в любви «Юнайтед», который теперь не захотел уступать его «горожанам» и удовлетворил желание туринцев получить компенсацию более 20 миллионов евро с бонусами. После этого осталось уладить формальности с медосмотром в Лиссабоне, получением рабочей визы и переездом.

Английские издания сообщили, что Роналду становится самым высокооплачиваемым игроком лиги и обошел Лукаку, де Брейне, Грилиша, де Хеа с остальными. Оценка зарплаты португальца в Манчестере по контракту на два года — 480 тысяч фунтов стерлингов в неделю (и это заметно меньше не только Месси — миллион в неделю до вычета налогов, но и Неймара — 600 тысяч). «Юнайтед» уже оценил эффект от возвращения самого популярного человека в Instagram по новым рекордам в соцсетях и на бирже.

«МЮ» этим летом потратился на подписание Варана и Санчо. У Уле Гуннара Сульшера настолько большой выбор в атаке, что уместны шутки о составе почти без обороны. Тренер очень и очень высоко ценит бывшего партнера по команде. Интрига и в том, какое влияние он окажет на игру команды с Бруну Фернандешем и Погба, и даже в выборе номера с занятой Кавани «семеркой». И пусть это не тема про будущее, здесь и сейчас это круто.

Мбаппе, а также Холанн и «Реал»

Желание Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» — еще одна важная история этого лета, и не только. 22-летний форвард не хочет подписывать новый контракт с парижанами, действующее соглашение заканчивается через год, мечта игрока — переезд в «Реал».

Парижский клуб не настроен отпускать Мбаппе, который играет во французской столице с лета 2017-го после сделки с сезонной арендой из «Монако». В этом августе цена вопроса забралась заметно выше обозначенных 180 миллионов евро. Мадридцы сделали подобное предложение после нескольких резких отказов и насмешек в соцсетях брата владельца «ПСЖ» Халифа бин Хамад аль-Тани с посылом заплатить выставленную сумму или провести сезон с «гольфистом» Бэйлом. Глава парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи еще на презентации Месси заметил: Килиан хотел побеждать в самой сильной команде, так что время остаться и играть.

Инсайдеры пишут, что Мбаппе давно согласовал личные условия с «Реалом» от зарплаты по долгосрочному контракту в 35 миллионов евро за сезон до 5-го игрового номера от Зинедина Зидана. При этом давний фанат Мадрида и Криштиану Роналду не хочет портить отношения с «ПСЖ», однако действия боссов парижан вызывают у него разочарование. Его клуб не оставляет попыток договориться о продлении контракта и запутал мадридцев новыми условиями и молчанием в ответ на очередной запрос с суммой 170 плюс 10 миллионов. После этого лета испанскому клубу и форварду остается ждать зиму в расчете заключить соглашение с активацией после сезона в качестве свободного агента. Пока же Килиан, видимо, остается играть в Париже целый год.

«ПСЖ» параллельно прорабатывал трансфер Эрлина Холанна. Только и в случае с 21-летним норвежским талантом из «Боруссии» столкнулся с фактором «Реала». Инсайдеры уверяют, что форварда не привлекает вариант с переездом во Францию, он думает о переходе в мадридский клуб следующим летом. В этой истории без неожиданного поворота перед дедлайном 31 августа интересный сюжет тоже переносится на следующее межсезонье.