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Хави Симонс не вернется в «ПСЖ» летом 2024 года

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Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, арендованный у «ПСЖ», не вернется в парижский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

21-летний футболист намерен продолжить свою карьеру в другом клубе. В подписании хавбека заинтересована «Барселона», готовая арендовать голландца. При этом «Лейпциг» планирует сохранить игрока в команде.

В текущем сезоне Симонс провел 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе не принял участия в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
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