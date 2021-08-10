Месси в «ПСЖ»: Лео прилетел в Париж, раскрыты условия контракта

Лионель Месси — в Париже: главное о переходе 34-летней звезды «Барселоны» в «ПСЖ».

Барселона

5 августа «Барселона» сообщила, что Месси покидает клуб, несмотря на совместное желание подписать новое соглашение. Аргентинец стал свободным агентом с 1 июля, после чего согласовал с каталонцами контракт с пятидесятипроцентным понижением зарплаты. Но и такой договор не удалось зарегистрировать в лиге с учетом установленного потолка для «Барсы».

8 августа Месси провел прощальную пресс-конференцию в Барселоне. Были слезы и слова о том, что аргентинец не думал о расставании с фактически родным клубом, в который приехал в 2000 году 13-летним мальчишкой. Лео сказал, что всегда был предан и благодарен сине-гранатовым, даже несмотря на историю из прошлого лета с желанием расстаться и запросом о разрыве контракта. На «Камп Ноу» уже убирают постер капитана.

Messi desaparece del Camp Nou https://t.co/83WOwxfx4K a trav?s de @diarioas — AS Fotograf?a (@FotografiAS_AS) August 10, 2021

Париж

10 августа Месси покинул свой дом в Барселоне и отправился в аэропорт. Супруга и мать трех сыновей игрока Антонелла Рокуццо выложила фото из джета в сториз Instagram. Пункт назначения — Париж, его можно было даже не отслеживать по специализированному сайту.

?? Messi ya vuela a Par?s: su plan en las pr?ximas horas https://t.co/LsAGkifDgi pic.twitter.com/gKnLOSw6cD — MARCA (@marca) August 10, 2021

Перед этим стало известно, что аргентинец и «ПСЖ» согласовали все детали контракта. Инсайдеры сообщили: соглашение форварда с парижанами рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года. Зарплата игрока составит около 35 миллионов евро с бонусами за сезон.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around € 35m net per season add ons included. ??? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

Месси собирается играть в «ПСЖ» под 30-м номером, именно под таким он начинал карьеру в «Барсе». Среди других вариантов назывался номер 19, еще одна памятная комбинация цифр из каталонского клуба. Неймар был готов уступить другу любимый 10-й, но аргентинец оставил «десятку» бразильцу.

Появление

Парижский клуб анонсировал подписание контракта с Месси сразу после приземления его самолета в столице Франции. В ролике про подписание нового бриллианта — узнаваемые детали: эмблема сборной Аргентины и шесть «Золотых мячей» около Эйфелевой башни, подписание документа и скрытая до объявления майка в раздевалке между «десяткой» Неймара и «семеркой» Кильяна Мбаппе.

Сам Месси появился в окне терминала аэропорта в майке «Это Париж». И помахал всем рукой. Фанаты в столице Франции ждут его вторые сутки.

Lionel Messi est arriv? ? Paris avec un T-Shirt «Ici c'est Paris».



Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5 — la chaine L'?quipe (@lachainelequipe) August 10, 2021

«ПСЖ» при двух топ-составах получает топ-звезду. Официальное объявление и презентация на Эйфелевой башне все ближе.