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Месси в «ПСЖ»: Лео прилетел в Париж, раскрыты условия контракта

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 17:10
Лионель Месси в Париже. Фото Reuters Лионель Месси и Антонелла Рокуццо на пути из Барселоны в Париж. Фото Reuters
Лионель Месси в Париже. Фото Reuters
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Лионель Месси — в Париже: главное о переходе 34-летней звезды «Барселоны» в «ПСЖ».

Барселона

5 августа «Барселона» сообщила, что Месси покидает клуб, несмотря на совместное желание подписать новое соглашение. Аргентинец стал свободным агентом с 1 июля, после чего согласовал с каталонцами контракт с пятидесятипроцентным понижением зарплаты. Но и такой договор не удалось зарегистрировать в лиге с учетом установленного потолка для «Барсы».

8 августа Месси провел прощальную пресс-конференцию в Барселоне. Были слезы и слова о том, что аргентинец не думал о расставании с фактически родным клубом, в который приехал в 2000 году 13-летним мальчишкой. Лео сказал, что всегда был предан и благодарен сине-гранатовым, даже несмотря на историю из прошлого лета с желанием расстаться и запросом о разрыве контракта. На «Камп Ноу» уже убирают постер капитана.

Париж

10 августа Месси покинул свой дом в Барселоне и отправился в аэропорт. Супруга и мать трех сыновей игрока Антонелла Рокуццо выложила фото из джета в сториз Instagram. Пункт назначения — Париж, его можно было даже не отслеживать по специализированному сайту.

Перед этим стало известно, что аргентинец и «ПСЖ» согласовали все детали контракта. Инсайдеры сообщили: соглашение форварда с парижанами рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года. Зарплата игрока составит около 35 миллионов евро с бонусами за сезон.

Месси собирается играть в «ПСЖ» под 30-м номером, именно под таким он начинал карьеру в «Барсе». Среди других вариантов назывался номер 19, еще одна памятная комбинация цифр из каталонского клуба. Неймар был готов уступить другу любимый 10-й, но аргентинец оставил «десятку» бразильцу.

Появление

Парижский клуб анонсировал подписание контракта с Месси сразу после приземления его самолета в столице Франции. В ролике про подписание нового бриллианта — узнаваемые детали: эмблема сборной Аргентины и шесть «Золотых мячей» около Эйфелевой башни, подписание документа и скрытая до объявления майка в раздевалке между «десяткой» Неймара и «семеркой» Кильяна Мбаппе.

Сам Месси появился в окне терминала аэропорта в майке «Это Париж». И помахал всем рукой. Фанаты в столице Франции ждут его вторые сутки.

«ПСЖ» при двух топ-составах получает топ-звезду. Официальное объявление и презентация на Эйфелевой башне все ближе.

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы