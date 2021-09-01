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Самое бешеное трансферное окно в истории. Месси и Роналду сменили клубы, два игрока за 100 миллионов, «Барселона» никого не купила

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 12:30
Лионель Месси, Джек Грилиш, Ромелу Лукаку. Джек Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллионов евро. Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы летом-2021. Фото «СЭ» Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы за последние три года. Фото «СЭ» Топ-5 клубов-покупателей летом 2021 года. Фото «СЭ» Топ-5 клубов-продавцов летом 2021 года. Фото «СЭ» Топ-10 трансферов лета-2021. Фото «СЭ»
Лионель Месси, Джек Грилиш, Ромелу Лукаку.
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Эхо ковида

Год назад летнее трансферное окно прошло под знаком коронавируса. Клубы боялись тратить, так как по многим ударила пандемия, а впереди была неизвестность. Сейчас все чуть иначе. Да, по статистике клубы пятерки самых популярных лиг Европы в совокупности потратили на 300 миллионов евро меньше, чем год назад. Однако этим летом необычайно активны были самые обеспеченные игроки на рынке: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси». И скорее всего, подобная ситуация будет и впредь. Несмотря ни на что, богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы летом-2021. Фото "СЭ"
Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы летом-2021. Фото «СЭ»

Этого стоило ожидать. Те клубы, которыми управляют частные владельцы-мультимиллиардеры, пострадали от пандемии не так сильно, как другие. За последний год цена нефти заметно выросла, так что клубы вроде «ПСЖ» и «Сити», за которыми стоят разбогатевшие на черном золоте люди, могли спокойно тратить деньги. В рамках финансового fairplay, конечно. Но опыт показывает, что большие клубы научились обходить его правила.

Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы за последние три года. Фото "СЭ"
Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы за последние три года. Фото «СЭ»
Криштиану Роналду.Возвращение Роналду создаст кучу проблем «МЮ». И только сам Криштиану способен решить их

Доминирование АПЛ и внезапное лидерство «Арсенала»

Тезис о том, что богатые становятся богаче, относится не только к конкретным клубам, но и к лигам. Не секрет, что АПЛ удерживает самый пухлый телевизионный контракт, а местные середняки получают гораздо большие отчисления, чем в Испании или Франции. Это отражается и на трансферном рынке. В топ-20 этого лета по чистым затратам на покупки сразу 12 клубов АПЛ, включая новичка сезона «Норвич» и твердых середняков — «Лидс», «Кристал Пэлас», «Брайтон». И это еще «Ливерпуля» в двадцатке нет — красные затянули пояса после болезненного 2020-го.

В четверку главных транжир Европы предсказуемо попали сплошь клубы АПЛ. А возглавляет рейтинг — не поверите — «Арсенал». Последняя команда премьер-лиги на данный момент — самый потратившийся клуб Европы. Лондонцы выложили 147 миллионов евро отнюдь не на звезд: вратаря Рэмсдейла, защитников Уайта, Нуну Тавареша и Томиясу, а также полузащитников Эдегора и Локонга.

Топ-5 клубов-покупателей летом 2021 года. Фото "СЭ"
Топ-5 клубов-покупателей летом 2021 года. Фото «СЭ»
Лионель Месси дебютировал за &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Реймсом&raquo;.Месси дебютировал в «ПСЖ»: заменил Неймара, сделал только один неточный пас, но ни разу не пробил по воротам

Парад звезд и «дримтим» в Париже

Это окно — самое запоминающееся за последние годы. И дело совсем не в цифрах и суммах, а во впечатлениях. Спустя годы никто не вспомнит, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за Криштиану Роналду, но все любители футбола зафиксируют, что в 2021 году клубы сменили сразу две звезды, символизирующие эпоху. Для Лионеля Месси это вообще первый трансфер, и эффект от него, разумеется, намного сильнее, чем от возвращения португальского форварда в «МЮ». А ведь этим летом не состоялось еще два крупных перехода — Харри Кейна в «Манчестер Сити» и Кильяна Мбаппе в «Реал».

«ПСЖ» этим летом преодолел важную веху. В Париже без всяких оговорок собрали команду мечты наподобие знаменитых мадридских «галактикос» в начале 2000-х. При этом «ПСЖ» лишь восьмой по тратам в Европе — 76 миллионов евро ушли на Хакими и Данилу Перейру, а Месси, Вейналдум, Доннарумма и Серхио Рамос достались французскому гранду бесплатно. Конечно, с оговорками — выплаты агентам и подписные бонусы во всех трансферах свободных агентов наверняка были громадными.

Абсолютно прозрачна и причина того, почему «ПСЖ» собрал «дримтим» именно сейчас. Парижским клубом управляет спортивный инвестиционный фонд Катара, а в 2022-м в этой стране пройдет чемпионат мира. Все последние годы Катар активно рекламирует турнир, и в его интересах собрать в «ПСЖ» суперзвезд, которые привлекают аудиторию. А заодно выиграть Лигу чемпионов.

Килиан Мбаппе.Мечта о «Реале» отложена на год. Мбаппе придется поиграть вместе с Месси

«Барселона», «Реал» и «Интер» живут по средствам

Еще одна любопытная примета эпохи — положительный баланс двух испанских суперклубов. Вы знаете причины: «Барселона» и «Реал» чуть ли не сильнее всех в мире пострадали от последствий пандемии, а потому лоббировали создание Суперлиги (и до сих пор не вышли из проекта). У грандов гигантские долги, особенно у каталонцев.

В августе «Барселона» была вынуждена отпустить Месси свободным агентом, но хотя бы разгрузила зарплатную ведомость. Пусть и не так, как бы хотелось, — дорогой балласт вроде Пьянича или Юмтити сбагрить никуда не удалось. Хорошо хоть Гризманна вернули в «Атлетико» на правах аренды в последние часы окна. Покупок «Барса» не совершала, ограничиваясь подписаниями свободных агентов и арендами, как в случае с Люком де Йонгом. Да, формально каталонцы активировали опцию полноценного выкупа Эмерсона у «Бетиса» за 14 миллионов евро, но тут же продали его в «Тоттенхэм» за 25. Всего в это окно сине-гранатовые получили от трансферов прибыль в размере 40 миллионов евро. Как и год назад, «Барса» в плюсе.

«Реал» тоже второе лето подряд продает лучше, чем покупает. Мадридцы в плюсе на 47 миллионов евро, несмотря на то что в последний день регистрационного периода приобрелиу «Ренна» Эдуарду Камавингу. Кстати, француз — первая полноценная покупка «Реала» с января 2020-го, то есть за время пандемии.

Затягивает пояса и «Интер» — миланцы с отрывом лидируют как по доходам от продаж, так и по чистой прибыли. Это ожидаемо: китайские владельцы клуба еще в мае взяли курс на оптимизацию, из-за чего черно-синих покинул главный тренер Антонио Конте. «Интер» за 175 миллионов евро продал двух творцов победы в серии А — Лукаку и Хакими.

Топ-5 клубов-продавцов летом 2021 года. Фото "СЭ"
Топ-5 клубов-продавцов летом 2021 года. Фото «СЭ»
Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Килиан Мбаппе.Самое невероятное лето: Месси ушел из «Барселоны», Роналду вернулся в «МЮ», Мбаппе в режиме ожидания

Возвращение доковидной эры

Это трансферное окно уникально еще и тем, что самая дорогая покупка — далеко не самая запоминающаяся. Трансфер Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в большей степени вызвал локальный интерес, чем глобальный. Это окно будут ассоциировать не с ним, а с переходами Месси и Роналду. Даже трансферы Лукаку и Рамоса вызвали больший отклик в Европе.

Тем не менее фиксируем, что этим летом появилось сразу два футболиста стоимостью больше 100 миллионов евро. За всю историю таких покупок было всего 12, но в прошлом году — ни одной. Да, совокупные траты на трансферы все еще не так велики, но тенденция к возвращению привычных сумм налицо.

Топ-10 трансферов лета-2021. Фото "СЭ"
Топ-10 трансферов лета-2021. Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Гоша Чернов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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