Самое бешеное трансферное окно в истории. Месси и Роналду сменили клубы, два игрока за 100 миллионов, «Барселона» никого не купила

Фиксируем главные тренды.

Эхо ковида

Год назад летнее трансферное окно прошло под знаком коронавируса. Клубы боялись тратить, так как по многим ударила пандемия, а впереди была неизвестность. Сейчас все чуть иначе. Да, по статистике клубы пятерки самых популярных лиг Европы в совокупности потратили на 300 миллионов евро меньше, чем год назад. Однако этим летом необычайно активны были самые обеспеченные игроки на рынке: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси». И скорее всего, подобная ситуация будет и впредь. Несмотря ни на что, богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы летом-2021. Фото «СЭ»

Этого стоило ожидать. Те клубы, которыми управляют частные владельцы-мультимиллиардеры, пострадали от пандемии не так сильно, как другие. За последний год цена нефти заметно выросла, так что клубы вроде «ПСЖ» и «Сити», за которыми стоят разбогатевшие на черном золоте люди, могли спокойно тратить деньги. В рамках финансового fairplay, конечно. Но опыт показывает, что большие клубы научились обходить его правила.

Расходы топ-5 европейских лиг на трансферы за последние три года. Фото «СЭ»

Доминирование АПЛ и внезапное лидерство «Арсенала»

Тезис о том, что богатые становятся богаче, относится не только к конкретным клубам, но и к лигам. Не секрет, что АПЛ удерживает самый пухлый телевизионный контракт, а местные середняки получают гораздо большие отчисления, чем в Испании или Франции. Это отражается и на трансферном рынке. В топ-20 этого лета по чистым затратам на покупки сразу 12 клубов АПЛ, включая новичка сезона «Норвич» и твердых середняков — «Лидс», «Кристал Пэлас», «Брайтон». И это еще «Ливерпуля» в двадцатке нет — красные затянули пояса после болезненного 2020-го.

В четверку главных транжир Европы предсказуемо попали сплошь клубы АПЛ. А возглавляет рейтинг — не поверите — «Арсенал». Последняя команда премьер-лиги на данный момент — самый потратившийся клуб Европы. Лондонцы выложили 147 миллионов евро отнюдь не на звезд: вратаря Рэмсдейла, защитников Уайта, Нуну Тавареша и Томиясу, а также полузащитников Эдегора и Локонга.

Топ-5 клубов-покупателей летом 2021 года. Фото «СЭ»

Парад звезд и «дримтим» в Париже

Это окно — самое запоминающееся за последние годы. И дело совсем не в цифрах и суммах, а во впечатлениях. Спустя годы никто не вспомнит, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за Криштиану Роналду, но все любители футбола зафиксируют, что в 2021 году клубы сменили сразу две звезды, символизирующие эпоху. Для Лионеля Месси это вообще первый трансфер, и эффект от него, разумеется, намного сильнее, чем от возвращения португальского форварда в «МЮ». А ведь этим летом не состоялось еще два крупных перехода — Харри Кейна в «Манчестер Сити» и Кильяна Мбаппе в «Реал».

«ПСЖ» этим летом преодолел важную веху. В Париже без всяких оговорок собрали команду мечты наподобие знаменитых мадридских «галактикос» в начале 2000-х. При этом «ПСЖ» лишь восьмой по тратам в Европе — 76 миллионов евро ушли на Хакими и Данилу Перейру, а Месси, Вейналдум, Доннарумма и Серхио Рамос достались французскому гранду бесплатно. Конечно, с оговорками — выплаты агентам и подписные бонусы во всех трансферах свободных агентов наверняка были громадными.

Абсолютно прозрачна и причина того, почему «ПСЖ» собрал «дримтим» именно сейчас. Парижским клубом управляет спортивный инвестиционный фонд Катара, а в 2022-м в этой стране пройдет чемпионат мира. Все последние годы Катар активно рекламирует турнир, и в его интересах собрать в «ПСЖ» суперзвезд, которые привлекают аудиторию. А заодно выиграть Лигу чемпионов.

«Барселона», «Реал» и «Интер» живут по средствам

Еще одна любопытная примета эпохи — положительный баланс двух испанских суперклубов. Вы знаете причины: «Барселона» и «Реал» чуть ли не сильнее всех в мире пострадали от последствий пандемии, а потому лоббировали создание Суперлиги (и до сих пор не вышли из проекта). У грандов гигантские долги, особенно у каталонцев.

В августе «Барселона» была вынуждена отпустить Месси свободным агентом, но хотя бы разгрузила зарплатную ведомость. Пусть и не так, как бы хотелось, — дорогой балласт вроде Пьянича или Юмтити сбагрить никуда не удалось. Хорошо хоть Гризманна вернули в «Атлетико» на правах аренды в последние часы окна. Покупок «Барса» не совершала, ограничиваясь подписаниями свободных агентов и арендами, как в случае с Люком де Йонгом. Да, формально каталонцы активировали опцию полноценного выкупа Эмерсона у «Бетиса» за 14 миллионов евро, но тут же продали его в «Тоттенхэм» за 25. Всего в это окно сине-гранатовые получили от трансферов прибыль в размере 40 миллионов евро. Как и год назад, «Барса» в плюсе.

«Реал» тоже второе лето подряд продает лучше, чем покупает. Мадридцы в плюсе на 47 миллионов евро, несмотря на то что в последний день регистрационного периода приобрелиу «Ренна» Эдуарду Камавингу. Кстати, француз — первая полноценная покупка «Реала» с января 2020-го, то есть за время пандемии.

Затягивает пояса и «Интер» — миланцы с отрывом лидируют как по доходам от продаж, так и по чистой прибыли. Это ожидаемо: китайские владельцы клуба еще в мае взяли курс на оптимизацию, из-за чего черно-синих покинул главный тренер Антонио Конте. «Интер» за 175 миллионов евро продал двух творцов победы в серии А — Лукаку и Хакими.

Топ-5 клубов-продавцов летом 2021 года. Фото «СЭ»

Возвращение доковидной эры

Это трансферное окно уникально еще и тем, что самая дорогая покупка — далеко не самая запоминающаяся. Трансфер Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в большей степени вызвал локальный интерес, чем глобальный. Это окно будут ассоциировать не с ним, а с переходами Месси и Роналду. Даже трансферы Лукаку и Рамоса вызвали больший отклик в Европе.

Тем не менее фиксируем, что этим летом появилось сразу два футболиста стоимостью больше 100 миллионов евро. За всю историю таких покупок было всего 12, но в прошлом году — ни одной. Да, совокупные траты на трансферы все еще не так велики, но тенденция к возвращению привычных сумм налицо.