Месси дебютировал за «ПСЖ»: заменил Неймара, сделал только один неточный пас, но ни разу не пробил по воротам

Первый матч аргентинца в новом клубе.

Выход на замену в матче «ПСЖ» с «Реймсом» — всего лишь третий дебют в карьере Лео Месси, после «Барселоны» в 2003 году и Аргентины в 2005-м.

? Barcelona debut: 16/10/2004

? Argentina debut: 17/08/2005

? PSG debut: 29/08/2021



Just the third different team of Lionel Messi's senior career. pic.twitter.com/q8QssJYv5E — Squawka Football (@Squawka) August 29, 2021

Исторический выход на замену на 66-й минуте был таким: Месси крепко обнял Неймара — бывшего партнера по «Барселоне» и близкого друга вне поля, а затем вышел вместо него на поле. Наверное, никогда Неймар не был так доволен заменой и уходом на скамейку. Сыграть вместе за «ПСЖ» друзьям пока не удалось, но все впереди.

Болельщики единогласно выдохнули, когда Месси вышел на поле. Это было уже при счете 2:0 в пользу «ПСЖ», когда дубль оформил Кильян Мбаппе. Форвард, который рвется в «Реал», блистал в, возможно, последнем матче за парижан. Но после появления аргентинца все внимание досталось уже ему.

Месси за 31 минуту на поле сделал 21 передачу, 20 из которых были точными. Но не нанес ни одного удара по воротам.

Lionel Messi misplaced just one pass after coming on for his PSG debut:



? 21 attempted

? 20 completed



It's just the start. ? pic.twitter.com/S0CllC7rEf — Squawka Football (@Squawka) August 29, 2021

При этом на Лео игроки «Реймса» сфолили трижды — столько же, сколько на Неймаре до замены. Также он выиграл четыре единоборства из пяти. Удачных обводок и острых передач за отведенные полчаса Месси сделать не смог.

Появление аргентинца стало скорее символическим актом, а не попыткой повлиять на игру, которая уже была сделана. Видно, что ему еще нужно адаптироваться в новой команде, стране, наиграть связи и набрать форму. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино через плавно подводит Месси к основе и сегодня многого от него явно не ждали.

Показательно, что после матча именно к Лео было приковано все внимание, а не к Мбаппе, оформившему дубль. Игроки «Реймса» торопились пожать ему руку больше, чем к кому-либо на поле.

А вратарь хозяев Предраг Райкович, который может гордиться тем, что не пропустил от Месси, подошел к аргентинцу после игры, чтобы сфотографировать своего ребенка с живой легендой.

Lionel Messi taking a picture with Reims goalkeeper's child after the PSG match. pic.twitter.com/mDzweyi5m1 — Roy Nemer (@RoyNemer) August 29, 2021

Реймс был символичным местом для дебюта Месси. На протяжении многих веков именно в местном соборе короновали французских монархов. Неудивительно, что именно там Лео начал свой этап карьеры в лиге 1, пусть и пока без результативных действий.