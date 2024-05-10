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Сегодня, 18:15

Ташуев: «Волков может заиграть в «Зените»

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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

Ранее «СЭ» сообщал, что стороны начали переговоры о трансфере, а «Краснодар» рассчитывает выручить за 21-летнего футболиста около 5 миллионов евро.

«Волков — молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России. Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый. Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву. Так что вполне, Волков еще совсем молодой парень», — цитирует Ташуева «Спорт День за Днем».

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
Сергей Ташуев
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Гендиректор «Ахмата» назвал главные изменения в команде при Адиеве
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
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Оренбург – Локомотив
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 - : -
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Сочи – Пари НН
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