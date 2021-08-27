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«Всего за 10 минут Криштиану сокрушил Месси и «ПСЖ». Как соцсети и СМИ отреагировали на переход Роналду в «МЮ»

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 21:20
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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Собрали первую реакцию на супертрансфер.

Несмотря на слухи и переговоры с «Манчестер Сити», нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в последний момент перешел в «Манчестер Юнайтед».

Под постом в Instagram «МЮ» о переходе болельщики радовались возвращению легенды. Подключились даже фанаты других клубов. Пользователь liisko11 пишет: «Хороший трансфер для «Юнайтед». Поздравления от фанов «Ливерпуля»».

Криштиану Роналду.Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера

Конечно же, как и любой резонансный трансфер, переезд Роналду в Манчестер вызвал много шуток. Например, пресс-служба «Лейпцига» выяснила настоящую причину, по которой португалец выбрал красную часть города, — «Манчестер Сити» придется играть с «быками» в группе Лиги чемпионов: «Момент, когда Роналду изменил свое мнение. Извини, «Сити», он просто хотел избежать группы смерти».

В индийской команде по крикету «Пенджаб Кингс» тоже знают, что красный цвет больше идет Роналду.

Болельщик «Манчестер Юнайтед» и писатель Уэйн Бартон в восторге от приобретения: «Лучший трансфер после ухода сэра Алекса Фергюсона сделал сам же Фергюсон спустя 8 лет». Кроме того, Бартон ретвитнул сообщение бывшего игрока «красных дьяволов» Фабио да Силвы: «Король вернулся домой».

Роналду всегда был более медийной персоной, чем Лионель Месси, но разве кто-то мог представить, чтобы настолько? «За 10 минут ураган Роналду сокрушил Месси и «ПСЖ», — пишет Team Asim World в Twitter. Речь о количестве репостов и комментариев под постами о трансферах звезд.

Старые добрые англичане не могли обойтись без подколов «Арсенала». «Роналду — 23 миллиона, Бен Уайт — 50 миллионов».

Болельщики «Юнайтед» могли ополчиться на Криштиану за переход в «Сити», некоторые уже успели сжечь футболки Роналду, но на помощь пришел таинственный «Агент Бруну». Речь о Бруну Фернандеше, который поспособствовал переходу своего друга. Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал днем на пресс-конференции, что полузащитник общался с Роналду на предмет возможного трансфера.

В СМИ переход португальца вызвал не меньший переполох.

«Манчестер Юнайтед» + Криштиану Роналду... Премьер-лига еще не готова", — пишет Goal у себя в Twitter.

В португальском издании A Bola сообщили, что кроме Бруну Фернандеша и сэра Алекса Фергюсона в трансфер в ход переговоров вмешивался и Рио Фердинанд. «Не говори, что ты переходишь в «Сити»», — приводит газета слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» в адрес Криштиану.

Испанская Marca лестно отозвалась о трансфере бывшего футболиста «Реала». «Один из лучших летних переходов официально завершен. Криштиану Роналду подписывает контракт с «Манчестер Юнайтед», командой, в которой он играл с 2003 по 2009 год. Спустя три года после ухода из «Реала» в «Ювентус» Роналду до 2023 года становится игроком английского клуба».

Goal.com на своем сайте дважды менял название новости о Роналду. Дело в том, что они дважды правили сумму трансфера. «Ман Юнайтед» подтвердил трансфер Роналду из «Ювентуса» за 24 миллиона фунтов" превратилось в трансфер «за 19,7 миллиона фунтов» и в итоге стало «13 миллионами фунтов».

The Guardian насчитал 20 миллионов евро + 3 миллиона евро в виде бонусов.

Сам Роналду попрощался с болельщиками «Ювентуса» видео с нарезкой своих голов и трогательным письмом. «Сегодня я уезжаю из потрясающего клуба, крупнейшего в Италии и одного из самых больших в Европе. Я отдал сердце и душу «Ювентусу» и буду любить Турин до конца своих дней. Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался уважать их, отдаваясь полностью в играх за «Ювентус». «Юве», Турин, Италия, тиффози, бьянконери, вы всегда будете в моем сердце», — написал 36-летний португалец в Instagram.

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