«Всего за 10 минут Криштиану сокрушил Месси и «ПСЖ». Как соцсети и СМИ отреагировали на переход Роналду в «МЮ»

Собрали первую реакцию на супертрансфер.

Несмотря на слухи и переговоры с «Манчестер Сити», нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в последний момент перешел в «Манчестер Юнайтед».

Под постом в Instagram «МЮ» о переходе болельщики радовались возвращению легенды. Подключились даже фанаты других клубов. Пользователь liisko11 пишет: «Хороший трансфер для «Юнайтед». Поздравления от фанов «Ливерпуля»».

Конечно же, как и любой резонансный трансфер, переезд Роналду в Манчестер вызвал много шуток. Например, пресс-служба «Лейпцига» выяснила настоящую причину, по которой португалец выбрал красную часть города, — «Манчестер Сити» придется играть с «быками» в группе Лиги чемпионов: «Момент, когда Роналду изменил свое мнение. Извини, «Сити», он просто хотел избежать группы смерти».

В индийской команде по крикету «Пенджаб Кингс» тоже знают, что красный цвет больше идет Роналду.

Болельщик «Манчестер Юнайтед» и писатель Уэйн Бартон в восторге от приобретения: «Лучший трансфер после ухода сэра Алекса Фергюсона сделал сам же Фергюсон спустя 8 лет». Кроме того, Бартон ретвитнул сообщение бывшего игрока «красных дьяволов» Фабио да Силвы: «Король вернулся домой».

The best signing since the Sir Alex Ferguson era was made eight years later by Sir Alex Ferguson #mufc #ronaldo — Wayne Barton (@WayneSBarton) August 27, 2021

The king is back home? — Rafael da Silva (@orafa2) August 27, 2021

Роналду всегда был более медийной персоной, чем Лионель Месси, но разве кто-то мог представить, чтобы настолько? «За 10 минут ураган Роналду сокрушил Месси и «ПСЖ», — пишет Team Asim World в Twitter. Речь о количестве репостов и комментариев под постами о трансферах звезд.

Cristiano be like and I took that seriously.



Just 10min and boom #Ronaldo crashed #PSGxMESSI? pic.twitter.com/BrBgW8d0nt — Team Asim World? (@AsimRiazWorlds) August 27, 2021

Старые добрые англичане не могли обойтись без подколов «Арсенала». «Роналду — 23 миллиона, Бен Уайт — 50 миллионов».

Болельщики «Юнайтед» могли ополчиться на Криштиану за переход в «Сити», некоторые уже успели сжечь футболки Роналду, но на помощь пришел таинственный «Агент Бруну». Речь о Бруну Фернандеше, который поспособствовал переходу своего друга. Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал днем на пресс-конференции, что полузащитник общался с Роналду на предмет возможного трансфера.

В СМИ переход португальца вызвал не меньший переполох.

«Манчестер Юнайтед» + Криштиану Роналду... Премьер-лига еще не готова", — пишет Goal у себя в Twitter.

Manchester United + Cristiano Ronaldo...



The Premier League ain't ready? pic.twitter.com/M0o98X2N11 — Goal (@goal) August 27, 2021

В португальском издании A Bola сообщили, что кроме Бруну Фернандеша и сэра Алекса Фергюсона в трансфер в ход переговоров вмешивался и Рио Фердинанд. «Не говори, что ты переходишь в «Сити»», — приводит газета слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» в адрес Криштиану.

Испанская Marca лестно отозвалась о трансфере бывшего футболиста «Реала». «Один из лучших летних переходов официально завершен. Криштиану Роналду подписывает контракт с «Манчестер Юнайтед», командой, в которой он играл с 2003 по 2009 год. Спустя три года после ухода из «Реала» в «Ювентус» Роналду до 2023 года становится игроком английского клуба».

Goal.com на своем сайте дважды менял название новости о Роналду. Дело в том, что они дважды правили сумму трансфера. «Ман Юнайтед» подтвердил трансфер Роналду из «Ювентуса» за 24 миллиона фунтов" превратилось в трансфер «за 19,7 миллиона фунтов» и в итоге стало «13 миллионами фунтов».

The Guardian насчитал 20 миллионов евро + 3 миллиона евро в виде бонусов.

«Welcome back': Manchester United agree € 20 m deal for Cristiano Ronaldo https://t.co/QPtMCQlU6C — The Guardian (@guardian) August 27, 2021

Сам Роналду попрощался с болельщиками «Ювентуса» видео с нарезкой своих голов и трогательным письмом. «Сегодня я уезжаю из потрясающего клуба, крупнейшего в Италии и одного из самых больших в Европе. Я отдал сердце и душу «Ювентусу» и буду любить Турин до конца своих дней. Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался уважать их, отдаваясь полностью в играх за «Ювентус». «Юве», Турин, Италия, тиффози, бьянконери, вы всегда будете в моем сердце», — написал 36-летний португалец в Instagram.