«Байер» ушел от поражения в матче с «Ромой» на 90+7-й минуте и вышел в финал Лиги Европы

«Байер» дома сыграл вничью с «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:2.

У римлян дважды реализовал пенальти Леандро Паредес, он отличился на 43-й и на 66-й минутах.

На 82-й минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини забил в свои ворота. На 90+7-й минуте защитник «Байера» Йосип Станишич сравнял счет и спас свою команду от поражения.

«Байер» обыграл «Рому» по сумме двух встреч со счетом 4:2 и вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Также команда из Леверкузена спасла свою рекордную серию без поражений, которая теперь составляет 49 матчей подряд. «Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.