Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пока не вернется в «Барселону», утверждает AS.

Никаких контактов между семьей Месси и нынешним руководством каталонского клуба не было с 8 августа. К тому же отношения между Лионелем и президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой называются «прохладными».

Несмотря на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, Месси не собирается уходить и хочет доиграть во Франции до конца двухлетнего контракта. Он хочет доказать, что парижский клуб «не зря сделал на него ставку».

34-летний Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.