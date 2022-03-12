Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»

Месси и Неймар не собираются покидать из «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар не собираются уходить из парижского клуба, сообщает журналист Адриен Греньер в Twitter со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, нападающие не выражали желаний покинуть «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет продать Неймара за 100 миллионов евро во время летнего трансферного окна.

Напомним, парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».