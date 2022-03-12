Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»
Месси и Неймар не собираются покидать из «ПСЖ»
Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар не собираются уходить из парижского клуба, сообщает журналист Адриен Греньер в Twitter со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, нападающие не выражали желаний покинуть «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет продать Неймара за 100 миллионов евро во время летнего трансферного окна.
Напомним, парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
8
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
17
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
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38 тур
|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|0 : 0
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|- : -
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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