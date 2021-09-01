Роналду о переходе в «МЮ»: «Я счастлив вернуться домой»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в клуб.
«Как вы все знаете, у меня фантастическая связь с этим клубом. Я выступал за «МЮ» с 18 лет и я счастлив вернуться домой спустя 12 лет после того, как ушел из команды. Я очень рад и с нетерпением жду момента, когда смогу провести первый матч», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года 36-летний португалец, ранее игравший за «Реал» и «Ювентус», вернулся в английский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/exclusive-first-interview-with-cristiano-ronaldo-after-transfer-to-man-utd-from-juventus
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