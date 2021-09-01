Роналду о переходе в «МЮ»: «Я счастлив вернуться домой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в клуб.

«Как вы все знаете, у меня фантастическая связь с этим клубом. Я выступал за «МЮ» с 18 лет и я счастлив вернуться домой спустя 12 лет после того, как ушел из команды. Я очень рад и с нетерпением жду момента, когда смогу провести первый матч», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года 36-летний португалец, ранее игравший за «Реал» и «Ювентус», вернулся в английский клуб.