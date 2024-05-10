Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе после финала Лиги чемпионов

«Реал» объявит о подписании контракта с нападающим Килианом Мбаппе после финала Лиги чемпионов, заявил журналист Джанлука Ди Марцио.

«Обратный отсчет до перехода Мбаппе в «Реал» — объявление, предположительно, будет сделано в конце сезона, то есть, после финала Лиги чемпионов», — написал Ди Марцио в соцсети X.

10 мая Мбаппе объявил о том, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб по окончании сезона.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет 1 июня на «Уэмбли».