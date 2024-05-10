Первое золото США за 64 года или 29-е у Канады? Сколько голов забьют Польше? Семь главных интриг чемпионата мира

Самое интересное о турнире, на котором, к сожалению, опять не будет России.

Уже сегодня вечером в Праге и Остраве стартует 87-й чемпионат мира по хоккею. Незадолго до старта «СЭ» рассказывает, на какие вопросы должен ответить традиционный весенний турнир.

1. Станут ли США чемпионами впервые с 1960 года?

В конце марта генеральный менеджер сборной США на предстоящем Турнире четырех наций Билл Герин заявил, что американские звезды обязаны ехать на ЧМ и жертвовать несколькими неделями отдыха на Карибах, если хотят иметь шанс на попадание в будущую команду, которая впервые за долгое время соберет всех сильнейших. И пусть он не формировал абсолютно убойный состав «звездно-полосатых», прилетевший в Остраву, его сигнал многие поняли достаточно четко.

Этой весной его помощник Джон Ванбисбрук привез в Чехию одну из самых талантливых американских команд за всю историю ЧМ — на бумаге он уступает лишь сборной образца 2019 года во главе с Патриком Кейном. Даже затесавшиеся среди Зака Веренски, Люка Хьюза, Тревора Зеграса, Брэди Ткачака, Коула Кофилда, Сета Джонса и других статусных энхаэловцев студенты Райан Леонард, Уилл Смит и Трей Огастин — это не случайные люди, а по-настоящему элитные проспекты.

Сейчас США со всем своим великолепием — очевидный фаворит турнира. Любой результат, кроме первого с 1960 года золота (причем тогда ЧМ проводился на Олимпиаде), USA Hockey будет считать провальным. Смущает только фигура главного тренера: в очередной раз Герин пропихнул на видную должность своего друга Джона Хайнса, с которым недавно воссоединился в «Миннесоте».

Хоккеисты сборной Канады с трофеем чемпионата мира в 2023 году. Фото Global Look Press

2. Защитит ли титул Канада?

Действующие чемпионы мира не намерены сдавать позиций и слепили команду, которой точно по силам защитить титул. Ради баланса и надежности менеджерский тандем Дага Армстронга и нашего старого знакомого Рика Нэша предпочел на флажке фавориту предстоящего драфта Маклину Селебрини и еще одному таланту с итальянской фамилией Адаму Фантилли нападающих «Тампы» Ника Пола и Брэндона Хэгела — в качестве компенсации двум янгстерам предложили полететь в Прагу как туристам. И это решение здорово намекает на то, что канадцы намерены стать золотыми призерами 29-й раз в истории.

Потенциально Канада могла сколотить состав куда сильнее и статуснее. Тем не менее по совокупному уровню мастерства и таланта он чуть ли не превосходит все сборные предыдущих четырех созывов. Говорить о серьезном недостатке статусных фигур с Джорданом Биннингтоном, Коннором Бедардом, Пьером-Люком Дюбуа и Колтоном Парэйко никто не собирается.

3. Сколько шайб пропустит Польша?

Сборная Польши возвращается в элиту спустя больше 20 лет бултыхания между группами А и B в первом дивизионе. Говорить о каком-то стремительном развитии игры в соседнем государстве, где на первых ролях всегда были футбол и волейбол, не приходится. Однако год назад поляки прорубили окно наверх вслед за британцами собственными усилиями, не прибегая к раздаче паспортов иностранцам.

Единственный легионер в составе команды словака Роберта Калабера — это американский голкипер Джон Мюррей, который сыграл на родине всего один матч в АХЛ и в 2016-м окончательно осел в Восточной Европе, приняв польское гражданство и выучив местный язык. Остальная же часть сборной — сплошь доморощенные хоккеисты из местной лиги, среди которых есть люди, успевшие поиграть в минорных североамериканских лигах и чемпионате Чехии.

Сохранить прописку в топ-дивизионе полякам будет проблематично, а конкурировать с классно упаковавшимися шведами и американцами вовсе будет нереально. Но как тут не вспомнить, что четыре года назад Польша сенсационно не пустила в финал олимпийской квалификации на Игры в Пекин Казахстан, с которым они вновь встретятся в группе B?

Никита Михайлис. Фото Global Look Press

4. Избежит ли Казахстан лифта в пятом сезоне подряд?

Хоккей в некогда одной из самых хоккейных республик на постсоветском пространстве переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Усть-каменогорские и карагандинские руины уже не способны прокормить ни сборную, ни упавший на дно в КХЛ «Барыс», а астанинская школа и близко не соответствует промышленным масштабам, существовавшим в Союзе. И новых звезд за спиной Никиты Михайлиса в стране пока не видно.

Тем удивительнее, что сборная Казахстана, некогда закрепившая за собой статус команды, которая катается на лифте, уже на протяжении пяти сезонов держится в элите. Впрочем, объяснить эту живучесть можно двумя фактами: отменой ЧМ-2020 из-за ковида и отстранением сборных России и Белоруссии.

Мнимое впечатление того, что все в порядке, создал три года назад турнир в Риге, когда команда под руководством Юрия Михайлиса без большого количества легионеров чуть было не вышла чудом в плей-офф.

В прошлом году местная федерация и вовсе отказалась от игроков вроде Кертиса Волка, Даррена Дитца, Виктора Сведберга и Джесси Блэкера, доверив сборную Галыму Мамбеталиеву, который на удивление многих сумел сохранить прописку в топ-дивизионе с полностью доморощенным составом. Этой весной от него ждут повторения этого подвига. Но, как всегда, уверенности в этом нет никакой.

Хоккейная арена в Остраве, где пройдут матчи чемпионата мира. Фото Global Look Press

5. Помогут ли Чехии легенды в штабе?

Не выигрывавшие ЧМ с 2010 года чехи ожидаемо наскребли на домашний турнир по сусекам лучших из доступных игроков. Хозяева сумели собрать полностью энхаэловское трио голкиперов и вполне себе боеспособный состав с Ондржеем Палатом, Домиником Кубаликом, Давидом Кампфом, Радко Гудасом и престарелым Романом Червенкой. Однако главные их звезды, за исключением отказавшегося от продолжения сезона после вылета с «Вегасом» Томаша Гертла, заняты борьбой за Кубок Стэнли. Так что рассчитывать на золото с учетом ростеров США, Канады и Швеции будет крайне сложно.

Куда больше впечатляет подбор тренерского штаба и административного звена. Если на мостике рядом с Радимом Руликом нашлось место Томашу Плеканецу, Мареку Жидлицки и Ондржею Павелецу, то формировать эту сборную в качестве генменеджера доверили Петру Недведу и его ассистенту Мартину Гавлату.

Ничего не напоминает? Аналогично сосредоточить в сборной легенд попыталась ФХР перед Олимпиадой в Пекине. Тогда собрать полную дрим-тим с Сергеем Гончаром не получилось из-за решения НХЛ не ехать в Китай. Посмотрим, поможет ли работа звездных ветеранов Чехии.

6. Сотворят ли финны очередную сенсацию?

Юкка Ялонен уже не раз доказывал, что ему не нужна россыпь звезд и больших имен, чтобы выигрывать чемпионаты мира. Главное — не мешать ему ставить свой хоккей, о который ломают зубы куда более мастеровитые соперники.

Финны в очередной раз везут на ЧМ костяк хоккеистов из европейских чемпионатов. Чуть добавить веса этой команде должны неожиданно воскресший в полумертвом «Сан-Хосе» Микаэль Гранлунд, а также вечно перспективный Йессе Пулюярви. За их же спиной — целый ряд опытных игроков вроде Оливера Каски, Микко Лехтонена и Ииро Пакаринена, сделавших себе имя на уровне КХЛ. Почему бы хорошо обученной не повторить подвиги 2019 и 2021 годов? С другой стороны, будет ли очередная победа рабоче-крестьянской команды сенсацией?

Юрай Слафковски. Фото Global Look Press

7. Помогут ли Словакии молодые звезды?

Находящиеся на подъеме словаки, кажется, впервые за долгое время едут с очевидными претензиями на медали. В распоряжении Крэйга Рэмзи будут Мартин Фехервари, Томаш Татар и Мартин Поспишил. Однако основное внимание будет приковано к Юраю Слафковски и Шимону Немецу — двум главным и долгожданным словацким талантам поколения.

Первый тяжело вкатывался в регулярку в «Монреале», но здорово прибавил в середине чемпионата, второй — после недолгой командировки в АХЛ стал полноценной частью разочаровавшего многих «Нью-Джерси». Наверняка оба не наелись хоккеем после раннего завершения клубного сезона и приехали в Чехию с большим желанием. Удивительнее всего, что для 20-летнего защитника «Девилз» этот ЧМ станет уже четвертым в недолго профессиональной карьере.

Точно будет не хватать Словакии целого ряда парней из КХЛ. Кристиан Ярош, Михал Чайковски, Патрик Рибар, Адам Лишка, Томаш Юрчо и Михал Криштоф, Адам Хуска и Мислав Росандич на турнире уже точно не сыграют. Официально местные чиновники оправдывают их отсутствие травмами, личными причинами и желанием хоккеистов отдохнуть после долгого сезона. Только слабо верится, что оказались недоступны по объективным причинам все до единого.