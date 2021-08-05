Новый инвестор ла лиги даст ей миллиарды. Месси уже в Барселоне, чтобы подписать новый контракт

Разбираемся, что принесет испанскому футболу соглашение с крупным инвестиционным фондом

Лео вернулся из отпуска

О финансовых проблемах «Барселоны» и новом контракте Месси мы писали много и подробно, но освежить в памяти основные факты необходимо. Еще два года назад сине-гранатовые имели возможность тратить на зарплаты футболистов и тренерского штаба более шестисот миллионов евро. Однако помноженная на пандемию провальная финансовая и трансферная политика прежнего руководства во главе с экс-президентом Жозепом Бартомеу привела к тому, что потолок зарплат для каталонцев снизили втрое. А так как в прошлом сезоне они не вписались в установленные рамки, дошло до штрафных санкций.

Теперь, чтобы получить возможность платить новым игрокам суммарно 50 миллионов евро, «Барса» обязана сократить расходы на 200 миллионов. Пока эти условия не выполнены, клуб не имеет права зарегистрировать контракты Мемфиса Депая, Серхио Агуэро, Эрика Гарсии и Эмерсона. Не говоря уже о новом соглашении Лионеля Месси, который пошел на двукратное сокращение зарплаты и согласовал рассчитанный еще на пять лет контракт с возможностью разрыва в 2023 году.

Исполнивший свою мечту и выигравший со сборной Кубок Америки аргентинец последнее время наслаждался семейным отпуском, однако в четверг вернулся в Барселону, чтобы поставить подпись под новым соглашением. В тот же день в столицу Каталонии прибыл отец звезды Хорхе, и закрытие всех вопросов — дело нескольких часов и одной встречи с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Традиционная предсезонная речь капитана и официальная церемония представления Месси, которой у него никогда не было, запланированы на воскресенье, когда на «Камп Ноу» состоится игра за трофей Жоана Гампера против Криштиану Роналду и его «Ювентуса».

При этом трудно поверить, что за несколько дней «Барса» успешно сработает на всех направлениях. Например, договорится о разрыве отношений с Миралемом Пьяничем и Самюэлем Юмтити, или получит согласие Антуана Гризманна, Филиппе Коутинью и Серхио Бускетса о существенном сокращении зарплат. Однако на горизонте появился добрый волшебник, который поможет как «Барсе» с Месси и остальными, так и всему испанскому футболу.

Миллиарды за часть прав

CVC Capital Partners — консалтинговая компания по частным инвестициям, которая с момента создания в 1981 году имеет в своем активе 111 миллиардов долларов обеспеченных обязательств в европейских и азиатских фондах прямых инвестиций. По данным на 2019 год, CVC управляла активами на 73 миллиарда. Она владеет контрольным пакетом Formula One Group, которая проводит легендарную серию автогонок. Есть и другие спортивные инвестиции — в теннисе, регби, волейболе, мотогонках Moto GP. Сейчас инвесторы приступили к освоению футбольного рынка.

В мае прошлого года Bloomberg сообщал о желании купить долю в принадлежащем российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву «Монако». В октябре CVC анонсировала соглашение с итальянской серией А о совместном управлении телевизионными правами, пообещав за десятипроцентную долю 1,6 миллиарда долларов. 1,1 миллиарда из этой суммы должны были поступить клубам в качестве аванса. Теперь пришел черед ла лиги, а испанский рынок — это другой уровень вложений и доходов.

Как утверждает ESPN, клубы пришли в восторг, ознакомившись с предложенными условиями, так как благодаря полученным средствам они смогут выбраться из пандемийного кризиса. Речь идет об оперативном вливании в испанский футбол 3,2 миллиарда долларов (2,7 миллиарда евро). В свою очередь, CVC станет миноритарным акционером и получит десятую часть в новообразованной компании, куда ла лига в качестве своей доли включит все свои и дочерние организации, а также совместные предприятия, в ведении которых находятся телевизионные и цифровые права и отношения со спонсорами. При этом она сохранит за собой спортивные обязательства, а также организацию и управление аудиовизуальными правами. CVC не получит регулирующих прав, однако Reuters сообщает, что на ее долю придется 10 процентов доходов.

На данный момент продажа акций и стратегическое соглашение под названием Boost LaLiga единогласно одобрены исполнительным комитетом лиги, в который входят ее президент Хавьер Тебас и представители 14 клубов, включая «Атлетико», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Окончательно сделку оформят после голосования 42 клубов двух сильнейших дивизионов на генеральной ассамблее в течение ближайших недель. Заявленная цель — стать ведущим игроком на мировом рынке цифровых развлечений, а полная стоимость сделки оценивается в 24,25 миллиарда евро. «Это свидетельствует о лидерстве ла лиги в качестве одного из самых выдающихся спортивных соревнований в мире, а также о признании ее потенциала роста за счет расширения цифрового присутствия», — говорится в официальном заявлении лиги.

Богатые станут богаче, но «Реал» опять недоволен

Теперь о том, как распределят нынешние 2,7 миллиарда евро. Девяносто процентов данной суммы направят в клубы, включая женский футбол, полупрофессиональные и любительские команды. При участии королевской федерации футбола и высшего спортивного совета в низшие лиги и массовый футбол вложат порядка 100 миллионов.

Кого-то это в буквальном смысле спасет, а богатые, как обычно, станут чуточку богаче. Дело в том, что при распределении финансовой помощи будут учитывать не текущие показатели, а данные начиная с 2015 года, когда лига начала централизованно реализовывать аудиовизуальные права. То есть речь идет о взносах, полученных клубами в процессе продвижения имиджа лиги.

Анонимные источники ESPN утверждают, что «Реалу» и «Барсе» от общего пирога достанутся самые жирные куски — по 250 миллионов. И тут важно понимать, что это не манна с неба упадет, а кредит, который требуется погасить в течение нескольких лет. Большие сроки и прочие условия клубы вполне устраивают, однако лига будет контролировать расходы.

Основная цель вливаний — вложения в будущее, развитие инфраструктуры и повышение стоимости брендов. Соответственно, не менее 70 процентов поступлений клубы обязаны инвестировать в проекты, связанные с долгосрочным ростом. Остальные 30 процентов в равных долях можно направить на рефинансирование долговых обязательств и на увеличение лимита установленных лигой расходов. Ожидается, что в связи с потенциальными поступлениями в сторону увеличения скорректируют потолок зарплат, и это поможет «Барселоне» наконец-то решить все вопросы с новичками.

Впрочем, не все так безоблачно, как кажется. Итальянский проект CVC в итоге провалился, и клубы серии А грозились подать в суд на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, чьи действия торпедировали сделку. Причина понятна, ведь инвесторы были категорически против Суперлиги и на случай ее запуска хотели внести пункт о разрыве соглашения с итальянским чемпионатом.

Сейчас же свое недовольство выразил «Реал», который также связан с Суперлигой, но не имеет представительства в исполкоме ла лиги. FT уверяет: мадридцы считают, что переговоры шли у них за спиной, а так как Флорентино Перес имеет на все свое мнение, точку в данной истории ставить рано. Правда, мнение сливочных может иметь лишь прикладное значение, так как финальное голосование клубов не требует стопроцентного одобрения.