Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера

Сумасшедшее трансферное лето продолжается.

Лето 2021 года точно войдет в историю. Сначала — расставание Лео Месси с «Барселоной» и его переход в «ПСЖ». Теперь — трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал в 2003-2009 годах.

Для тех, кто запутался в потоке новостей, устал каждые 15 минут проверять ленту Twitter или просто не хотел в последние дни лета забивать этим голову, напомним хронологию событий.

1) Слухи о том, что Роналду может уйти из «Ювентуса», появились сразу после завершения прошлого сезона. Португалец остался в запасе в матче последнего тура с «Болоньей», по итогам которого «Старая синьора» урвала-таки путевку в Лигу чемпионов. Но ситуация с Криштиану уже тянула на сенсацию. Плюс разочарования от двух подряд вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов. Плюс назначение на пост главного тренера Макса Аллегри — их сотрудничество в сезоне-2018/19 вряд ли оставило у обоих хорошие воспоминания. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», родной для Роналду лиссабонский «Спортинг»... «Сити» в числе возможных точек назначения поначалу не упоминался вообще.

2) Лето прошло относительно спокойно. Криштиану, например, выходил в стартовом составе «Ювентуса» в товарищеском матче с «Барселоной» в начале августа.

3) Однако в последние две недели ход событий резко ускорился. Вечером 16-го августа с разницей всего в несколько часов, случились аж три разнонаправленных вброса о будущем Криштиану. Римская Corriere dello Sport сообщила, что агент форварда Жорже Мендеш обращался в «Манчестер Сити», предлагая им услуги своего клиента, да еще и со скидкой. В Испании El Chiringuito написало, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был бы не прочь воссоединиться с Роналду, с которым они успешно работали во время первого захода итальянца в Мадрид. А Marca выдала, что представили Криша вновь контактировали с «ПСЖ».

На следующий день Роналду опубликовал в своем Instagram пост, где потребовал прекратить полоскать его имя в трансферных слухах — это проявление неуважения как к нему, так и к клубам, которые упоминаются.

4) Снова полыхнуло вечером 22 августа. Известный европейский инсайдер Фабрицио Романо написал в Twitter, что Криштиану, не попавший в стартовый состав на матч серии А с «Удинезе», таким образом решил выразить свое желание уйти из клуба. При этом журналист подчеркнул, что в Турин не поступало никаких предложений о покупке 36-летнего португальца.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. ??? #Ronaldo



He's NOT starting — it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021

Разумеется, представители «Ювентуса» бросились это опровергать. «Мы приняли это решение совместно с Криштиану. Все нормально. Роналду остается — это 100%», — сказал вице-президент туринцев Павел Недвед DAZN.

5) Снова пара дней затишья, а вечером 25 августа итальянский журналист Никола Скира написал в Twitter, что «Манчестер Сити» предложил Кришу двухлетний контракт. Почти одновременно с этим все итальянские медиа сообщили, что агент португальца Жорже Мендеш прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом». Очевидно, триггером стало завершение саги с Харри Кейном, который был основной целью «Сити» — в среду днем форвард разместил у себя в соцсетях заявление, что остается в «Тоттенхэме».

6) Встреча прошла на следующий день. По информации Sky Sport, которую затем подтвердили и другие инсайдеры, «Ювентус» выразил готовность отпустить Роналду, но только за компенсацию в размере 28-30 миллионов евро. Позиция была максимально четкой — платите и можете забирать. Тогда как, скажем, тот же «Сити» хотел бы получить португальца бесплатно. Какие-то альтернативные варианты с обменом — например, Габриэл Жезус из Манчестера в Турин — не устроили обе стороны.

7) А уже поздно вечером все ведущие итальянские журналисты, специализирующиеся на трансферах и инсайдах — Джанлука Ди Марцио, Скира, Романо — почти одновременно сообщили: Роналду принял решение уйти из «Ювентуса» и сообщил об этом руководству и партнерам по команде. Главным претендентом считался «Сити», нужно только было дождаться официального оффера из Манчестера

? #CristianoRonaldo to #ManchesterCity. #CR7 has decided to leave #Juventus and has asked to be sold through his agent Mendes. #Ronaldo has already an agreement in principle with #ManCity for a contract until 2023 as I anticipated. Juve are waiting for #MCFC's official bid... — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 26, 2021

Juventus are waiting for Manchester City official bid to arrive in the next hours to reach an agreement as soon as possible. Cristiano Ronaldo wants to leave and he won't be available for next match. ??? #Ronaldo



Mendes is now discussing Ronaldo's contract with Manchester City. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

8) Утро 27 августа началось с сообщений, что «Сити» все еще готовит запрос в «Ювентус», а Мендеш тем временем ведет переговоры с клубом из Манчестера об условиях личного контакта Криштиану .В Турине Роналду получал 31 миллион евро в год «чистыми». Тут же речь шла о меньшей сумме. Скира писал о зарплате в районе 20 миллионов евро за сезон, Романо и The Guardian — о 15 миллионах. Эту же цифру называло и Sky Italia.

9) Сам Криштиану утром приехал на базу «Ювентуса», пробыл там около 40 минут, попрощался с партнерами и персоналом, после чего уехал, не приняв участие в тренировке. Португалец направился в аэропорт, откуда на частном джете вылетел домой в Лиссабон.

10) Чуть позже Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Эмполи» подтвердил — Роналду уходит. «Он сказал мне, что хочет уйти из «Ювентуса» прямо сейчас. Он не тренировался сегодня. Я не расстроен таким поворотом событий. Криштиану сделал свой выбор, он хочет сменить обстановку. Что ж, это часть жизни», — сказал он.

11) Днем история получила неожиданный поворот. Из многих источников — как в Англии, так и в Италии — пошла информация, что в борьбу за Криштиану включился «Манчестер Юнайтед». Мендеш начал переговоры с ними в четверг вечером. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед игрой АПЛ с «Вулверхэмптоном» не стал этого скрывать: «Криштиану? Мы всегда хорошо с ним общались. Бруну Фернандеш недавно общался с ним Роналду знает, что мы о нем думаем. Если он захочет уйти из «Ювентуса», он знает — мы здесь. Он — легенда «МЮ», величайший игрок всех времен».

12) Следом стало известно, что «Сити» прекращает переговоры по Роналду. «МС» так и не отправил официальный оффер в «Ювентус», личный контракт с Криштиану тоже не был согласован. Контакты были, но дальше разговоров дело так и не пошло. Об этом, в частности, сообщал еще утром Sky Sports — переговоры идут, но до завершения очень далеко. Так и вышло.

13) Ближе к вечеру пошли новости, что «Манчестер Юнайтед» отправил официальный запрос в «Ювентус». Романо и The Guardian сообщили о сумме в 25 миллионов евро плюс бонусы. Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport сообщил о 28 миллионах. The Athletic назвал цифру в 15 миллионов плюс 8 миллионов бонусами. Скира сообщил о 29 миллионах, которые заплатит «МЮ».

14) Наконец, в 18.51 по Москве Twitter «МЮ» подтвердил — Роналду вернулся. Португалец подпишет двухлетний контракт до 2023 года.