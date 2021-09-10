В «Ювентусе» объяснили, почему Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини объяснил, почему бывший форвард команды Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити».

«Предложение от «Манчестер Сити» было неподходящим. «Манчестер Юнайтед» же вел себя совсем по-другому, как клуб с традициями. Другого конца у этой истории не могло быть, с учетом того, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который больше не признавал этот клуб. Мы уважаем Роналду, но я разделяю взгляды нашего президента: историю «Ювентуса» написали великие чемпионы, тренеры и функционеры, но клуб остается самым главным, что у нас есть», — приводит Goal со ссылкой на Tuttosport слова Черубини.

Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за этот английский клуб в период с 2003 по 2009 год.