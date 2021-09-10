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В «Ювентусе» объяснили, почему Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

12:36
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини объяснил, почему бывший форвард команды Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити».

«Предложение от «Манчестер Сити» было неподходящим. «Манчестер Юнайтед» же вел себя совсем по-другому, как клуб с традициями. Другого конца у этой истории не могло быть, с учетом того, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который больше не признавал этот клуб. Мы уважаем Роналду, но я разделяю взгляды нашего президента: историю «Ювентуса» написали великие чемпионы, тренеры и функционеры, но клуб остается самым главным, что у нас есть», — приводит Goal со ссылкой на Tuttosport слова Черубини.

Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за этот английский клуб в период с 2003 по 2009 год.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/juventus-director-truth-ronaldo-man-utd-city/1jao49sljp3e1pf5n7jm306kr

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Иван Торопцев все материалы автора

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