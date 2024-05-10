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Сегодня, 21:17

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба.

«Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время, — сообщил Мбаппе на своей странице в соцсети X. — Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель».

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Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний француз подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.

Нападающий перешел в парижский клуб из «Монако» в августе 2017-го за 180 миллионов евро. В составе «ПСЖ» Мбаппе провел 306 матчей, забил 255 голов и сделал 108 результативных передач. Француз является лучшим бомбардиром в истории столичного клуба, а также занимает третье место в списке лучших ассистентов.

Вместе с парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции, трижды — обладателем Кубка и суперкубка страны. В сезоне-2019/20 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 - : -
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 - : -
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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