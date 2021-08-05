Месси и «Барселона» расстаются. И жалеют об этом

Каталонцы объявили, что 34-летний аргентинский форвард все-таки покидает клуб.

Месси и контракт

30 июня Месси стал свободным агентом после завершения своего последнего контракта с «Барселоной». Прошлым летом аргентинец пытался избавиться от соглашения и избежать активации опции о продлении его на сезон, но клубу удалось подавить желание звезды покинуть команду.

После нервного 2020-го с давлением и сливами информации о содержании контракта Месси все изменилось со сменой президента «Барсы». Теперь стороны были настроены подписать новый контракт, который позволил бы клубу вписаться в жесткие финансовые рамки, а игрок был готов пойти навстречу и вдвое сократить запросы по зарплате. Но договор не удалось зарегистрировать в лиге.

Вместе с тем накануне Месси вышел из отпуска после долгожданной победы со сборной Аргентины на Кубке Америке и приехал в Барселону. Ожидалось, что стороны объявят о заключении нового контракта. Но в итоге получилось иначе.

Заявление «Барселоны»

На официальном сайте каталонского клуба появилось сообщение:

«Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли совместной договоренности о подписании нового контракта сегодня, он не может быть заключен из-за правил регистрации соглашений в испанской ла лиге.

В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба не могут быть воплощены в реальность.

«Барселона» выражает огромную благодарность футболисту за тот вклад, что он внес в историю клуба, и желает ему всего наилучшего в личной жизни и профессиональной карьере».

Месси и его семья сразу после этого не проявили активности в социальных сетях.

Месси и рекорды

Месси провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру, игрока и клуб связывали многолетние теплые отношения (со вспышками недовольства на фоне разочарования результатами или поведения боссов сине-гранатовых).

Месси дебютировал в первой команде «Барсы» в 2004 году. За 17 сезонов он провел 778 матчей, забил 672 гола и сделал 305 голевых передач. Аргентинец — лучший бомбардир в истории клуба и чемпионата Испании (474 мяча за 520 игр).

Месси с «Барсой» завоевал 35 трофеев. Он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого, Лео является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Реакция и что дальше?

Шок и удивление, шутки и мемы. Издания и болельщики обсуждают реальные и не очень варианты. Кто-то отказывается смотреть футбол, другие примеряют Месси к разным клубам — топовым футбольным и не только.

Ранее в числе возможных претендентов на аргентинца называли «ПСЖ» (еще накануне Лео сделал очередное фото в компании друзей с Неймаром и компанией) и «Манчестер Сити» (вскоре после расставание Месси с «Барсой» подписал Грилиша за 100 миллионов фунтов стерлингов, а ведь есть еще трансферная сага Кейна). Другие варианты — «Интер», переезд в MLS (каталонцы были готовы отпустить звезду в Америку через пару лет) или даже детская мечта вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз».