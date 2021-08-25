Мбаппе рвется в Мадрид и побег Кейна. Главные интриги последней недели трансферного окна в Европе

Запасаемся попкорном.

Кильян Мбаппе

Откуда: «ПСЖ»

Претенденты: «Реал»

Сага с переходом Кильяна Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» может стать одной из самых интригующих в истории, не говоря о текущем трансферном окне. Нападающий давно хочет перейти в мадридский клуб, он болеет за него с детства и фанатеет от Криштиану Роналду.

По информации инсайдера Фабрицио Романо и журналиста Marca Хосе Феликса Диаса, 22-летний француз давно договорился с «Реалом» об условиях контракта, но он не хочет портить отношения со своим нынешним клубом. Теперь все зависит от решения президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Катарский бизнесмен хочет сохранить Мбаппе в команде. Даже несмотря на то, что контракт форварда действует до лета 2022 года, а сам Мбаппе не намерен оставаться в Париже.

Харри Кейн

Откуда: «Тоттенхэм»

Претенденты: «Манчестер Сити»

Капитану «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейну этим летом исполнилось 28 лет, а в его активе до сих пор нет ни одного командного трофея. Нападающий хочет перебраться в топ-клуб, но его не отпускают. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отклоняет все предложения «Манчестер Сити», хотя «горожане» уже готовят 150 миллионов евро за лучшего бомбардира и ассистента прошедшего сезона АПЛ.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола лукаво заявлял, что после приобретения Джека Грилиша чемпионы Англии не будут тратиться и претендовать на Лео Месси. Про Кейна же испанский специалист высказался следующим образом: «Я уже отвечал на этот вопрос на предыдущих пресс-конференциях. Он игрок «Тоттенхэма», я не собираюсь говорить о нем. В прошлый раз я сделал исключение, но это не мое дело».

После Евро-2020 Кейн сделал попытку бойкотировать тренировки «Тоттенхэма», но все же вернулся к занятиям. Он пропустил игру первого тура с «Манчестер Сити» (1:0), что вызвало бурные обсуждения в прессе, но в матче «Вулверхэмптоном» форвард вышел на замену на 20 минут.

До сих пор непонятно, как будет выглядеть Кейн, если не покинет «Тоттенхэм» этим летом.

Сауль Ньигес

Откуда: «Атлетико»

Претенденты: «Челси»

Приоритет «Челси» заключается в подписании центрального защитника, а именно Жюля Кунде из «Севильи». Тем не менее синие не прочь приобрести и полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Июльские слухи об его обмене на Антуана Гризманна из «Барселоны» утихли, но за испанцем по-прежнему пристально наблюдают лучшие клубы Европы.

«Матрасники» предлагали «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» арендовать 26-летнего полузащитника, и именно синие проявили наибольший интерес. Лондонцы хотят избавиться от Дэнни Дринкуотера, Тьемуэ Бакайоко и Росса Баркли. Если они смогут это сделать, то попробуют забрать Сауля из столицы Испании.

Жюль Кунде

Откуда: «Севилья»

Претенденты: «Челси»

22-летний французский защитник отлично проявил себя в «Севилье» и привлек внимание топ-клубов. Кунде попал в заявку сборной на Евро-2020, но провел только один матч (2:2 с Португалией на групповом этапе).

Активнее всех интерес к центральному защитнику проявляет «Челси». Француз согласен на переезд в Лондон, но победители Лиги чемпионов не могут достичь договоренности с «Севильей». Испанский клуб уже отклонил предложение в 30 миллионов евро с Куртом Зума в придачу. В итоге Зума ведет переговоры с «Вест Хэмом», а «Челси» ищет другие способы приобрести главную звезду «Севильи».

Эдуардо Камавинга

Откуда: «Ренн»

Претенденты: «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Ницца»

О потенциальном переходе Камавинги в топ-клуб говорят с его первого сезона на взрослом уровне. В свои 18 лет француз уже провел 4 матча за «Ренн» в Лиге чемпионов и дебютировал за главную сборную страны. По контракту ему остался один год, поэтому «Ренн» хочет выручить за своего воспитанника 30-35 миллионов евро.