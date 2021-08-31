Появились первые фотографии Роналду в форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 31 августа подтвердил переход португальского нападающего Криштиану Роналду. Английский клуб сообщил, что Роналду подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

На сайте «МЮ» появились первые фотографии 36-летнего форвада в форме команды.

Ожидается, что Роналду снова будет играть в команде под 7-м номером.

Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду стал чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги, Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Португальский футболист также пять раз становился обладателем «Золотого мяча».