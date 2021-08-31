Появились первые фотографии Роналду в форме «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» 31 августа подтвердил переход португальского нападающего Криштиану Роналду. Английский клуб сообщил, что Роналду подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
На сайте «МЮ» появились первые фотографии 36-летнего форвада в форме команды.
Ожидается, что Роналду снова будет играть в команде под 7-м номером.
Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду стал чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги, Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Португальский футболист также пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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