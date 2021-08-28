«Золотой мяч», три чемпионства и триумф в Москве. Главные моменты из первого захода Роналду в «МЮ»

Вспоминаем основные события первого заезда Криштиану Роналду в Манчестер.

Дебют

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года. Уже тогда 18-летний португалец считался невероятно перспективным, его хотели почти все топ-клубы, но фактор сэра Алекса Фергюсона сыграл ключевую роль в трансфере. «Спортинг» получил за своего воспитанника 12 миллионов фунтов, а Криштиану сразу же дали 7-й номер, хотя он скромно просил 28-й. Сейчас, кстати, «семерка» занята — ее носит Эдинсон Кавани. Вероятно, бренд CR7 поменяет цифру.

Первый матч за новый клуб Роналду провел 16 августа 2003 года — «МЮ» разбил «Болтон» 4:0. Криштиану тогда вышел на замену вместо Никки Батта и восхитил «Олд Траффорд»: хоть португалец и не забил, но раскрасил игру неординарными финтами, передачами и ударами. Позже все это станет узнаваемыми атрибутами форварда. «Несомненно, это самый захватывающий дебют, который я когда-либо видел», — так отозвался о новичке великий Джордж Бест.

Криштиану Роналду. Фото Getty Images

Первый гол

В сезоне-2003/04 Роналду не был безоговорочно основным футболистом «Манчестер Юнайтед». Что объяснимо: Криштиану все еще оставался тинейджером, хоть и безумно талантливым. В том чемпионате португалец провел всего десять полноценных встреч.

Первого гола Криштиану болельщикам пришлось ждать два с половиной месяца после его дебюта — только 1 ноября, в домашней встрече с «Портсмутом», Роналду открыл счет забитым мячам в Манчестере прямым ударом со штрафного, из фирменной стойки с прямыми ногами.

Первый трофей

Роналду завершил дебютный сезон в Англии с шестью голами, четыре из которых пришлись на АПЛ, два — на Кубок Англии. В финале старейшего турнира Европы «МЮ» разгромил «Миллуолл» со счетом 3:0, победный мяч — на счету Криштиану. Это был первый из многих трофеев Роналду в Англии.

Победа над великим «Арсеналом»

Зимой 2005-го Роналду уже исполнилось 20, к середине сезона-2004/05 стартовый состав «Юнайтед» уже невозможно было представить без Криштиану. Правда, забивал он в то время не очень много, а лучшим матчем сезона стала встреча с «Арсеналом» в феврале 2005-го: «МЮ» выиграл у действующего чемпиона 4:2 в гостях, а Роналду оформил дубль.

Дисквалификация и удаление

Третий год в Англии — событийный для португальца. «МЮ» осенью 2005-го сенсационно занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Вильярреалом», «Бенфикой» и «Лиллем», а раздосадованный Роналду еще и оскандалился в родном Лиссабоне — показал неприличный жест фанатам «Бенфики», за что получил от УЕФА дисквалификацию на один матч. А в январе 2006-го Роналду получил красную карточку в дерби с «Сити». У молодого португальца сдали нервы при счете 0:2 в пользу соперника — он двумя ногами прыгнул в Энди Коула и справедливо был удален.

Стычка с Руни и обструкция фанатов

2006 год переродил Роналду. Удачным его сложно назвать, но Криштиану многое переосмыслил и повзрослел. Летом сборная Португалии встречалась с Англией на чемпионате мира. Во втором тайме матча 1/4 финала произошел скандальный эпизод — Руни наступил на соперника, после чего Роналду особенно активно выпрашивал красную карточку для своего одноклубника. Руни действительно удалили, а позже телеканалы облетело видео, на котором Роналду подмигивает кому-то на скамейке запасных.

Англия уступила по пенальти, а Криштиану в стране сделали чуть ли не главным виновником поражения британцев. В двух оставшихся матчах чемпионата мира Роналду освистывали — и в полуфинале с Францией, и во встрече за третье место с Германией. Устроили Криштиану обструкцию и на «Олд Траффорд» в первом матче АПЛ против «Фулхэма». Но в той же игре «МЮ» победил со счетом 5:1, а Руни и Роналду организовали четыре из пяти мячей, так что об инциденте на ЧМ все в Манчестере быстро забыли.

Прорыв и первое чемпионство

Сезон-2006/07 — первый успешный в карьере португальца. Он наконец-то стал много забивать (23 мяча во всех турнирах) и выиграл чемпионат Англии. Прорыву поспособствовали и постоянные индивидуальные тренировки с ассистентом Фергюсона — Рене Меленстеном.

В том же сезоне произошло еще одно знаковое событие — Роналду впервые отличился в Лиге чемпионов. Мало кто помнит, что Криштиану не мог забить в основной сетке главного еврокубка аж до 27-й игры. Только в памятном четвертьфинале с «Ромой» (7:1) Криштиану оформил дубль и открыл счет голам. Сейчас у португальца их 134 — он с отрывом лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

«Золотая бутса»

Первый и единственный хет-трик за «Юнайтед» Роналду оформил в январе 2008-го в матче с «Ньюкаслом». А через два месяца Фергюсон доверил 23-летнему португальцу капитанскую повязку — «МЮ» обыграл «Болтон» 2:0, Криштиану сделал дубль. Всего в том чемпионате Криштиану забил 31 мяч и выиграл «Золотую бутсу», а «Юнайтед» снова финишировал первым.

Криштиану Роналду и его первый «Золотой мяч». Фото Getty Images

Победа в Лиге чемпионов

Но главный триумф Роналду состоялся в Москве. В драматичном финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти. Криштиану открыл счет в матче, не реализовал послематчевый 11-метровый, однако «Юнайтед» все равно стал лучшим клубом Европы. Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с восемью голами, а также лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

«Золотой мяч» и премия Пушкаша

В 2008-м Роналду еще и получил самую престижную индивидуальную награду современности — «Золотой мяч». А до этого он успел забить сотый гол за «МЮ» и помочь команде выиграть клубный чемпионат мира. Успел он выиграть и еще один чемпионский титул, а также первую в историю премию Пушкаша за лучший гол — в ворота «Порту».

Летом 2009-го Роналду все-таки ушел — мадридский «Реал» заплатил за португальца 94 миллиона евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории на тот момент.