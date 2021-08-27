Хотя и о маркетинге тоже наверняка думают.

Рассуждая о трансфере Роналду, нужно уяснить для себя одну важную вещь: говоря о португальце, мы имеем в виду не просто футболиста, пусть и выдающегося. Речь идет о целом бренде, который давно вышел за рамки спорта и прочно закрепился в массовой культуре. Криштиану — самый популярный человек на Земле. Во всяком случае, если судить об этом по числу подписчиков в Instagram, а их у него 331 миллион.

Маркетинговый прирост

Поэтому довольно странно слышать о том, что трансфер Роналду — это неудача для «Ювентуса». Мол, с португальцем «Старая синьора» так и не смогла выиграть Лигу чемпионов, а ради этого его и брали. Действительно, вылет сначала в 1/4 финала, а потом дважды в 1/8 финала, да еще и от таких команд, как «Аякс», «Лион» и «Порту», — так себе результаты. Если задать вопрос, стал ли «Ювентус» с Роналду сильнее в Европе, ответ вряд ли будет утвердительным.

Но в случае с Криштиану спортивная сторона если не вторична, то совершенно точно неоднозначно первостепенна. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли на протяжении всех десяти с небольшим лет, что он возглавляет клуб, последовательно пытается преобразовать его из чисто футбольного в лайф-стайл-бренд (по этому же пути, кстати, идет и «ПСЖ», и приобретение Лео Месси идеально вписывается в концепцию). Была история со сменой эмблемы: хардкорные фанаты возмущались, но теперь, спустя несколько лет, буква J прочно ассоциируется с «Ювентусом».

Подписание мировой знаменитости, настоящей поп-звезды, коей является Криш, — из этой же серии. Когда Роналду приехал в Турин, легенда клуба Збигнев Бонек заметил, что теперь матч «Ювентус» — «Фрозиноне» будут смотреть по всему миру. Точно так же, как теперь это будет с играми «ПСЖ» против условных «Амьенов» и «Дижонов». Так что в плане маркетинга и продвижения бренда трансфер Криштиану точно был оправдан. Число фолловеров в соцсетях выросло с 50 до 113,2 миллиона. Прирост болельщиков или считающих себя таковыми, по данным авторитетной компании Nielsen, — с 385 до 545 миллионов.

С экономической точки зрения все сложнее, и это требует отдельного детального разбора. Но тут при оценке ситуации нужно учитывать фактор ковида, который сильно повлиял на ситуацию. «Ювентус» второй год подряд терпит убытки — после сезона-2019/20 потери будут и по итогам сезона-2020/21. И, возможно, это стало фактором, который повлиял на решение клуба не держаться за Криштиану, — показательно, что ни весной, ни летом не было никаких новостей о переговорах о продлении контракта. 31 миллион зарплаты «чистыми», плюс налоги, плюс амортизация трансфера размером 29 миллионов в год — португалец обходился «Ювентусу» недешево.

Тем не менее рекламные и спонсорские доходы «Ювентуса» выросли за эти три года с 87 до 130 миллионов евро.

Соблазн «Сити»

Предполагаю, что «Манчестер Сити», который долгое время считался новым пунктом назначения для Криштиану, вступая в переговоры, руководствовался в первую очередь именно маркетинговыми интересами. Ну, правда, это был соблазн, против которого трудно устоять. Вы знаете, что можете взять к себе в команду Роналду с его армией персональных болельщиков. Повысить узнаваемость бренда. Расширить фан-базу. Привлечь новых спонсоров.

Притом что с чисто спортивной точки зрения трансфер был бы довольно спорным. Было трудно представить себе португальца в классическом футболе Пепа Гвардиолы — с его тягой к универсализму, прессингом, ложными «девятками» и прочими примочками. Нынешний же Роналду — это классическая «девятка», идеальный киллер внутри штрафной. Игрок великий, но крайне узкоспециализированный. Тот же Харри Кейн, которого «МС» так и не удалось заполучить этим летом, подходит «Сити» гораздо больше. Ну и потом, у Гвардиолы однажды не сложилось с одним крайне эгоцентричным футболистом — речь о Златане Ибрагимовиче в «Барселоне». Где гарантия, что не повторилось бы что-то подобное?

Место, где его любят

Переход в «Манчестер Юнайтед» — другая история. Она, конечно, тоже отчасти про маркетинг и экономику, но, как кажется, больше все же про ностальгию. Владеющее «МЮ» семейство Глейзеров, мягко говоря, не слишком любимо болельщиками. История эта давняя, а тут еще весной полыхнуло из-за Суперлиги. Закончилось все прорывом толпы на «Олд Траффорд» и срывом матча с «Ливерпулем». Трансфер Роналду похож на попытку задобрить фанатов и хоть как-то завоевать их расположение: «Ребята, смотрите, мы вернули вам Криша!»

Как ни крути, он — уже одна из легенд «МЮ». Приехал в Манчестер 17-летним мальчишкой, вырос в мировую звезду, взял с «Юнайтед» свою первую Лигу чемпионов и первый «Золотой мяч». У фанатов до сих пор полно маек с фамилией португальца и седьмым номером — некоторые самые одиозные даже начали их жечь, прочитав, что Роналду переходит в «Сити».

Криштиану возвращается туда, где его любят. И, кажется, для него это важно — видеть, что его ценят и любят. В «Ювентусе» этого ощущения, как кажется, не было, для клуба он был просто дорогим инструментом. Да и в «Реале» в последний год расклеилось: Роналду был обижен, что мадридцы, по его мнению, не оказали ему должной поддержки во время судебного разбирательства по поводу махинаций с налогами. Спич же Уле Гуннара Сульшера, что он считает португальца лучшим игроком в истории и вообще легендой, наверняка греет тому душу.

Конечно, это дорогая ностальгия — Криштиану почти не упал по зарплате по сравнению с «Ювентусом». Конечно, по чисто футбольным моментам тоже есть вопросы — Роналду нужно будет вписывать в игру, где уже есть Бруну Фернандеш и Поль Погба. Но все равно есть ощущение, что в нынешнее безумное лето, которое еще не закончилось (да, мы о Мбаппе), возвращение Криштиану в «МЮ» — это правильный трансфер.