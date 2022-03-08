Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что не жалеет об уходе Месси из клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не жалеет об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Уход Месси — самое тяжелое решение. Я не хотел его принимать. Месси — лучший футболист в истории, но так сложилась ситуация. Мне нужно было принять серьезное решение, но я не жалею о том, что принял его.



История «Барселоны» продолжается, благодаря упорному труду и правильным решениям мы сможем вернуться на успешный путь. Именно этим мы и занимаемся», — приводит Goal слова Лапорты.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за парижан.