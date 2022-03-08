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Сегодня, 14:47

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что не жалеет об уходе Месси из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не жалеет об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Уход Месси — самое тяжелое решение. Я не хотел его принимать. Месси — лучший футболист в истории, но так сложилась ситуация. Мне нужно было принять серьезное решение, но я не жалею о том, что принял его.

История «Барселоны» продолжается, благодаря упорному труду и правильным решениям мы сможем вернуться на успешный путь. Именно этим мы и занимаемся», — приводит Goal слова Лапорты.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за парижан.

Источник: https://www.goal.com/en/news/laporta-no-regrets-messi-exit-barcelona-first-no-one-above/blt56133fee7c966454
Лионель Месси
Футбол
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 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
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 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
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