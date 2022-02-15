Источник сообщил, что Пике советовал президенту «Барселоны» не продлевать контракт с Месси

Стали известны подробности ситуации, в результате которой нападающий Лионель Месси покинул «Барселону».

По информации El Pais, защитник каталонцев Жерар Пике летом встречался с президентом клуба Жоаном Лапортой и советовал ему не продлевать контракт с аргентинцем.

Ранее у Месси и Пике испортились отношения. Аргентинец был разочарован решением испанца, который не стал снижать зарплату ради того, чтобы Лео остался в «Барселоне».

Напомним, 10 августа 2021 года Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.