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Сегодня, 01:41

Отец Месси связался с «Барселоной», чтобы обсудить возвращение Лионеля

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Адриан Гренье.

По сведениям источника, отец 34-летнего аргентинца связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос о его возвращении.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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