Мбаппе: «12 мая я проведу последний матч за «ПСЖ» на «Парк де Пренс»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявил об уходе из клуба по окончании этого сезона. 25-летний француз заявил, что 12 мая проведет последний матч за столичный клуб на стадионе «Парк де Пренс».

«У меня много эмоций от того, что у меня была возможность и большая честь представлять самый большой клуб Франции, один из лучших в мире. Я приехал сюда и получил первый опыт в клубе с большим давлением, что помогло мне расти как игроку. Я находился рядом с лучшими игроками в истории, некоторые из которых являются великими чемпионами», — сообщил Мбаппе на своей странице в соцсети X.

12 мая «ПСЖ» примет «Тулузу» в матче 33-го тура лиги 1. Начало — в 22.00 мск.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний француз подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.