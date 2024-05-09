В «Арока» сообщили, что не ведут переговоры с «Локомотивом» о переходе нападающего Гонсалеса

Спортивный директор «Арока» Джоэл Пиньо в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Кристо Гонсалеса в «Локомотив».

Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники ведут переговоры о переходе 26-летнего игрока.

«Локомотив» хочет приобрети Кристо? С нами до сих пор никто не связывался», — сказал Пиньо «СЭ».

Гонсалес в этом сезоне провел 40 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт португальского клуба «Арока» с игроком рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.