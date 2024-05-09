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Сегодня, 10:57

В «Арока» сообщили, что не ведут переговоры с «Локомотивом» о переходе нападающего Гонсалеса

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Арока» Джоэл Пиньо в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Кристо Гонсалеса в «Локомотив».

Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники ведут переговоры о переходе 26-летнего игрока.

«Локомотив» хочет приобрети Кристо? С нами до сих пор никто не связывался», — сказал Пиньо «СЭ».

Гонсалес в этом сезоне провел 40 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт португальского клуба «Арока» с игроком рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

ФК Арока
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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