Месси, Неймар и Роналду в одной команде. Утопия или реальность, которая зависит от Мбаппе?

Насколько реально собрать в одной команде трех суперзвезд?

Звездная замена

Испанское издание AS сообщило, что в следующем сезоне в «ПСЖ» могут объединиться три самых узнаваемых и звездных футболиста современности — Лионель Месси, Неймар и Криштиану Роналду. Якобы это давняя мечта президента парижан Насера Аль-Хелаифи, а так как денег у катарских владельцев французского суперклуба предостаточно, ничего невозможного в этом нет.

Впрочем, прежде чем рассуждать о том, как мечта поклонников футбольных симуляторов может воплотиться в реальность, нужно сделать важное уточнение. Реализация фантастического сценария увязывается с будущим главного таланта французского футбола Кильяна Мбаппе. На данный момент нападающий категорически отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ» и по окончании соглашения летом 2022 года хочет перейти в горячо любимый «Реал».

So if next summer Ronaldo leaves Juve for free as expected & Mbappe moves to Real Madrid as expected... Is this legitimately on?



One team. Ronaldo-Neymar-Messi ? pic.twitter.com/F1LTfYywOW — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) August 6, 2021

Тут стоит напомнить, что нынешний клуб сделал Мбаппе три предложения, и последнее из них повторяло условия Неймара, который теперь зарабатывает 30 миллионов евро в год. Однако через несколько месяцев «ПСЖ» рассчитывает переломить ситуацию и все же удержать свою звезду. «Все знают, что Кильян хочет побеждать и выигрывать трофеи. Ему нужна конкурентная команда, а у нас теперь самая конкурентная команда в мире. Не вижу оправданий для него, чтобы он не мог остаться в «ПСЖ», — заявил Аль-Хелаифи.

Разговоры о паузе в несколько месяцев не случайны. За это время Маурисио Почеттино должен вывести команду на проектную мощность, и у Мбаппе будет возможность убедиться, как же здорово играть рядом с летними новичками — Месси, Серхио Рамосом, Джорджиньо Вайналдумом, Джанлуиджи Доннаруммой и Ашрафом Хакими. И тогда никакой Мадрид Кильяну не потребуется.

Между тем вбросы на тему Мбаппе и «Реала» появляются в Испании чуть ли не ежедневно. Например, в четверг ABC сообщил, что сливочные уже предложили французу контракт на шесть лет с ежегодным окладом в 25 миллионов евро и подписным бонусом на 40 миллионов. Но речь опять же идет о лете 2022-го. А пока в новостных лентах мелькают удивительные версии о желании Мбаппе бежать из Парижа прямо сейчас, так как он мечтает быть примой, что в кампании Месси и Неймара невозможно. Видимо, расчет делается на то, что после предшествовавшей Евро-2020 ссоры Кильяна с Оливье Жиру поверить можно даже в инопланетян.

Гибкий ФФП

Если Мбаппе через год все-таки уйдет, вариант с Роналду станет актуальным. Препятствий для этого точно не возникнет, так как соглашение португальца с «Ювентусом» тоже подойдет к концу, и его продление кажется маловероятным. Скорее в Турине даже обрадуются, избавившись от тяжеловесного контракта стареющей звезды и дав Массимилиано Аллегри возможность спокойно строить обновленную команду.

«ПСЖ» с его возможностями выплаты Криштиану точно потянет, а как при этом клуб будет удерживаться в рамках финансового фейр-плей — тема отдельного разговора. Аль-Хелаифи уверяет, что юристы досконально изучили все детали перед подписанием Месси и никаких нарушений не увидели. И пусть сторонники теории заговоров считают, что парижане могут позволить себе больше остальных в знак благодарности от президента УЕФА Александра Чеферина за поддержку в войне с Суперлигой, Аль-Хелаифи можно верить.

Не потому, что он вдруг стал белым и пушистым, а исключительно в связи с текущим положением дел. Во-первых, введение в лиге 1 правила о том, что клубы не могут тратить на зарплаты более 70 процентов своих доходов, отложено на несколько лет из-за пандемии. Во-вторых, в УЕФА смягчили требования ФФП и берут в учет коронавирусные потери. В случае с «ПСЖ» это и досрочное завершение чемпионата Франции-2019/20, и отказ от выплат за тот сезон со стороны телевещателя, и закрытые на целый год трибуны. Так что парижане выкрутятся. Да и сидеть на месте они не собираются, планируя уже сейчас сократить зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет за счет расставания с рядом футболистов. В числе кандидатов на выход выделяется Мауро Икарди, о сложных отношениях которого с Месси не знает только ленивый.

Слишком много нюансов

Но сколько же сложностей и нюансов в объединении в одной команде Роналду, Месси и Неймара! Даже с точки зрения взаимоотношений с производителями футбольных симуляторов. Дело в том, что у «ПСЖ» есть соглашение с канадской ЕА, которая выпускает серию FIFA, и клуб использует образы звезд в составе команды. Однако никаких индивидуальных акций на этом рынке реализовать нельзя, так как Месси и Неймар являются послами японской Konami и продвигают наследника PES - eFootball. Да и Криштиану, судя по обложкам игр, тоже в их компании.

Но если с правами легко разберутся юристы, то задача тренера кажется практически невыполнимой. Как соблюсти игровой баланс, компенсировав отсутствие у звездного трио защитных навыков? Как таскать рояль сразу за тремя примами, две из которых уже немолоды, а к 2022-му постареют еще на год? Возможно, как предлагает коллега Максим Никитин, с этим справится только Зинедин Зидан. Это ведь он смог убедить Роналду, что иногда нужно меняться и даже пропускать матчи.

Но сможет ли Зизу разделить между звездами права на исполнение штрафных и пенальти? Все же помнят, как на почве 11-метровых Неймар поссорился с Эдинсоном Кавани. И знают историю одного из лучших в мире исполнителей стандартов Миралема Пьянича, оказавшегося в незавидном положении сначала в «Юве» с Роналду, а потом в «Барсе» с Месси. Шутки на тему дележки стандартного пирога уже набирают популярность в Сети. Пока, правда, с упоминанием Рамоса.

Messi, Neymar & Ramos at PSGpic.twitter.com/PRwlbb6zay — Troll Football (@TrollFootball) August 12, 2021

Хотя с точки зрения позиций все более-менее понятно. Лео справа, Криштиану слева и Неймар в роли ложной «девятки». Да еще и с постоянной сменой позиций. Представишь такое — голова идет кругом от ожидания чего-то волшебного. Но пусть все это останется в футбольных симуляторах и фэнтези, потому что игрой номер один футбол делают великие противостояния, а не собранные благодаря бездонным карманам владельцев команды их мечты. Хотя когда на кону продвижение ЧМ-2022 в Катаре, от владельцев «ПСЖ» можно ждать чего угодно.