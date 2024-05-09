«Спартак» и «Балтика» интересуются Видалем из клуба «Унион Эспаньола»

Защитник «Унион Эспаньола» Валентин Видаль может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Уриэль Лугт.

По сведениям источника, на 19-летнего чилийца претендуют «Спартак» и «Балтика». Обе команды сделали предложение игроку. Также защитником интересуются клубы из МЛС.

В текущем сезоне Видаль провел провел 23 матча и заработал 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.