Возвращение Роналду создаст кучу проблем «МЮ». И только сам Криштиану способен решить их

Для Уле Гуннара Сульшера настали трудные времена.

Криштиану Роналду в свои 36 лет все еще в космических кондициях и до сих пор в числе лучших голеадоров планеты. В минувшем сезоне CR7 стал лучшим бомбардиром серии А (29 голов) и Евро-2020 (5 забитых мячей). А с момента ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году статистика Криштиану ни разу не опускалась ниже 0,5 гола за матч.

Очевидно, возвращение в «МЮ» — последний этап его карьеры. Теперь миссия португальца — вернуть «Юнайтед» на трон спустя девять лет после последнего чемпионства в АПЛ и побороться за шестой кубок Лиги чемпионов. Удастся или нет — во многом зависит от самого Криштиану. Разберем авантюру имени Роналду с тактической точки зрения.

Сульшеру предстоит тотальная адаптация

Уле Гуннар Сульшер — гибкий тренер, в топ-матчах часто стремящийся максимально ограничить сильные стороны соперников. Для этого он подстраивает свою схему так, чтобы всегда контролировать опасные приемы оппонентов, — например, ставит пять защитников против «Ливерпуля», чтобы укротить не только атакующее трио красных, но и сдержать на флангах Энди Робертсона и Трента Александр-Арнольда.

Однако для воплощения подобных планов Сульшера часто требуется постоянная вовлеченность в игру без мяча — в атаке «Юнайтед» нет «пассажиров» в плане прессинга. В этом контексте с Роналду будет тяжелее: португалец — один из самых малопрессингующих форвардов в Европе. По данным StatsBomb, 99% нападающих прессингуют чаще, чем Роналду. Эдинсон Кавани — основной форвард «МЮ» в минувшем сезоне — совершает в два раза больше прессинг-действий на 90 минут (13,7 против 7,23).

Как подружить высокий прессинг и Криштиану?

Заставлять португальца отрабатывать на своей половине поля при позиционной обороне — перебор для Роналду. Персональные установки в прессинге — еще большая прихоть. С такими запросами можно попробовать отправить его в «Аталанту». Намного реалистичнее выглядит трансформация схемы без мяча и акцент на высоком давлении.

Допустим, «Юнайтед» выходит с привычной расстановкой 4-2-3-1 с Роналду в качестве единственного нападающего. В пару к Криштиану выдвигается, например, Бруну Фернандеш. Они оказывают давление на центральных защитников (если их двое) и перекрывают передачи в опорную зону, заставляя играть во фланг. Роналду способен показать невиданную самоотдачу и справиться с этой работой, особенно учитывая, что «МЮ» для него — настоящая футбольная родина.

The Athletic в материале о трансфере Криштиану в «МЮ» отмечал ключевую роль сэра Алекса Фергюсона и бывших партнеров португальца по клубу в переходе. Экс-игрок «красных дьяволов» Патрис Эвра выкладывал в Twitter скриншот переписки с Роналду в WhatsApp, где Криштиану поделился новостью о камбэке. Турин был просто местом работы. Манчестер — это реализация эго + возвращение домой. Важная разница.

Как встроить Криштиану в атакующую структуру?

Конечно, оборонительные аспекты нельзя недооценивать, но самая большая интрига для всех фанатов — сможет ли Роналду сохранить свои безумные показатели по голам и вновь побороться за «Золотую бутсу» АПЛ. Для этого важно понять, как Сульшер встроит футболиста в атакующую структуру.

Тут есть загвоздка: Роналду не любит играть единственного нападающего. В «Реале» он всегда стартовал с фланга, а в «Ювентусе» всегда играл впереди с подстраивающимся партнером (Дибала, Мората, Манджукич). Если поставить в дуэт к Криштиану Фернандеша, то Бруну потеряет возможность творить за счет своего ключевого качества — последнего паса. А Кавани постоянно оккупирует зону в штрафной, дублируя некоторые функции Роналду.

Сам Криштиану, по рассказам ассистента Карло Анчелотти в мадридском «Реале» Пола Клемента в интервью Goal, противился желанию итальянского тренера наигрывать португальца в качестве единственной «девятки»:

«Он (Карло. — Прим. «СЭ») хотел освободить Криштиану, чтобы тот стал еще больше забивать и меньше заботиться об обороне, потому что на фланге нужно отрабатывать назад. Мы попробовали это на предсезонке, но Роналду сказал: «Мне некомфортно играть так, потому что я спиной к воротам, а это не моя сильная сторона».

Клемент рассказал, как Анчелотти решил вопрос:

«Карло поставил Криштиану слева и организовал команду так, чтобы они подстраховывали его. Мы играли 4-3-3, и слева в полузащите был Анхель Ди Мария, который мог бежать, бежать и бежать».

Кто же сможет «бежать, бежать и бежать» в «Манчестере»? Поль Погба? Смешно. Но в таком случае француз, скорее всего, окажется на скамейке запасных, потому что на его место нужно будет ставить более работящего полузащитника. Пойдет ли на это Сульшер? Более того, норвежец в предыдущем сезоне ломал голову, как освободить самого Погба от дополнительной работы в обороне. И придумал выпустить Поля слева в атаке, чтобы сохранить баланс в центре полузащиты и дать возможность французу смещаться в центр и творить. Теперь из этой зоны будет стартовать Криштиану. А Сульшеру предстоит выдумывать новое построение.

Отдельно про стандарты

Вполне возможно, что сейчас в «МЮ» одновременно находятся лучший в мире теоретик стандартных положений (пришедший летом из «Челси» тренер Эрик Рэмзи) и тот, кто лучше всех в мире на них играет. Прыгучесть Криштиану отражена в самых ярких его голах: головой «Сампдории» с прыжком на высоту 2,56 метра, ударом через себя «Ювентусу» в том самом четвертьфинале Лиги чемпионов. Роналду способен сильно помочь «Юнайтед» при стандартах — в предыдущем сезоне «красные дьяволы» забили только девять мячей (11-е место в АПЛ наряду с «Бернли»). При этом «МЮ» пропустил с угловых и штрафных аж 14 мячей (хуже показатели только у «Лидса»).

По данным smarterscout, оценивающим показатели игроков от 1 до 99, Роналду имеет рейтинг 74 по игре в воздухе в ситуациях, когда мяч в игре, и 94 в верховых дуэлях на стандартных положениях. Стоит отметить, что статистическая компания оценивает игроков в контексте с уровнем соперников. То есть если ты проиграл верх, условно, Лионелю Месси, твой рейтинг упадет сильно, а если уступил Питеру Краучу — то совсем немного.

А с таким голевым чутьем, как у Криштиану, любой стандарт теперь будет особо опасен — Роналду способен стягивать на себя внимание даже не одного соперника, чем могут воспользоваться Харри Магуайр, Эдинсон Кавани, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан.

Итого

Роналду создает сложности с адаптацией системы под его пассивность без мяча и эгоцентричность. Но он способен сам решить этот вопрос, с помощью голов. Вопрос лишь в том, сможет ли Криштиану наколотить достаточно, чтобы не только возглавить бомбардирскую гонку, но и выиграть АПЛ.

До прихода португальца казалось, что новые трансферы сбалансировали команду и закрыли проблемные позиции, развязав Сульшеру руки. Но теперь, когда норвежец получил еще и Роналду, очередной сезон без единого трофея станет провалом и, возможно, причиной для оргвыводов. Давление на тренера будет огромным, и интересно, как он выпутается из этой ситуации.