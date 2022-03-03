Экс-тренер «Барселоны» Куман выразил недоумение уходом Месси

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не понимает, почему форвард Лионель Месси покинул каталонцев.

«Руководство настаивало, чтобы я согласился на уход некоторых футболистов. Говорили, что нужно привести в порядок финансы.

Но когда ты видишь, что они покупают кого-то за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, недоумеваешь, что могло там произойти. Почему Месси должен был уйти?» - сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью Algemeen Dagblad.

Месси покинул каталонцев летом 2021 года, перейде в «ПСЖ». Этой зимой «Барселона» купила у «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 миллионов евро.