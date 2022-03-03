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Сегодня, 11:27

Экс-тренер «Барселоны» Куман выразил недоумение уходом Месси

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не понимает, почему форвард Лионель Месси покинул каталонцев.

«Руководство настаивало, чтобы я согласился на уход некоторых футболистов. Говорили, что нужно привести в порядок финансы.

Но когда ты видишь, что они покупают кого-то за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, недоумеваешь, что могло там произойти. Почему Месси должен был уйти?» - сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью Algemeen Dagblad.

Месси покинул каталонцев летом 2021 года, перейде в «ПСЖ». Этой зимой «Барселона» купила у «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 миллионов евро.

Лионель Месси
Роналд Куман
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2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
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 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
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 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
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 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
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5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
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Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
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Бетис – Атлетико
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Карим Бензема

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Барселона

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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