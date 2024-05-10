Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год
«ПСЖ» уступил «Боруссии» место в финале Лиги чемпионов — сезон для парижан, ставших чемпионами, фактически завершен. Лучше момента, чтобы объявить об уходе, не найти — и Килиан Мбаппе им воспользовался.
25-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции разместил в своих соцсетях небольшое обращение, где довольно дипломатично сообщил о том, что этот сезон стал для него последним в парижской карьере.
«Прежде всего, конечно, я хотел бы поблагодарить товарищей по команде, всех тренеров: Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Гальтье и Луиса Энрике — а также спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня», — сказал Килиан.
«Хотел бы поблагодарить болельщиков. Знаю, что я не самый демонстративный игрок, что не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел играть.
«ПСЖ» — клуб, который никого не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть — я выбрал любовь и делал это в течение семи лет. Были взлеты и падения, но я ни разу не пожалел, что подписал контракт с этим престижным клубом. Это команда, которую я буду хранить в памяти всю свою жизнь», — также признался Мбаппе.
Последний домашний матч «ПСЖ» в сезоне пройдет 12 мая в рамках лиги 1 против «Тулузы» — там и состоится прощальная игра легендарного парижского форварда.
Разумеется, уход Мбаппе не стал никаким сюрпризом. Еще в феврале 2024 года почти все топовые испанские СМИ сообщили — контракт между «Реалом» и Килианом заключен. Срок — 5 лет (до 2029 года), зарплата — около 15-20 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Также француз должен будет получить подписной бонус в размере 50 миллионов. Кстати, по информации Bild, «ПСЖ» предлагал гораздо более увесистый контракт — с зарплатой 70 миллионов евро за сезон, но Мбаппе отказался.
Официально о переходе в «Реал» должны сообщить после финала Лиги чемпионов. Сливочные сыграют на «Уэмбли» с «Боруссией» 1 июня, и либо подсластят фанатам пилюлю, либо введут их в двойной экстаз. О таком варианте сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.
За семь лет в Париже Килиан Мбаппе забил 255 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и выиграл с клубом 14 трофеев кроме главного — Лиги чемпионов. За ней он уходит в «Реал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2