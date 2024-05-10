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Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Болельщикам «Реала» приготовиться.

«ПСЖ» уступил «Боруссии» место в финале Лиги чемпионов — сезон для парижан, ставших чемпионами, фактически завершен. Лучше момента, чтобы объявить об уходе, не найти — и Килиан Мбаппе им воспользовался.

25-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции разместил в своих соцсетях небольшое обращение, где довольно дипломатично сообщил о том, что этот сезон стал для него последним в парижской карьере.

 
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«Прежде всего, конечно, я хотел бы поблагодарить товарищей по команде, всех тренеров: Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Гальтье и Луиса Энрике — а также спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня», — сказал Килиан.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков. Знаю, что я не самый демонстративный игрок, что не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел играть.

Килиан Мбаппе и болельщики «ПСЖ».
Фото Global Look Press

«ПСЖ» — клуб, который никого не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть — я выбрал любовь и делал это в течение семи лет. Были взлеты и падения, но я ни разу не пожалел, что подписал контракт с этим престижным клубом. Это команда, которую я буду хранить в памяти всю свою жизнь», — также признался Мбаппе.

Последний домашний матч «ПСЖ» в сезоне пройдет 12 мая в рамках лиги 1 против «Тулузы» — там и состоится прощальная игра легендарного парижского форварда.

 
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Разумеется, уход Мбаппе не стал никаким сюрпризом. Еще в феврале 2024 года почти все топовые испанские СМИ сообщили — контракт между «Реалом» и Килианом заключен. Срок — 5 лет (до 2029 года), зарплата — около 15-20 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Также француз должен будет получить подписной бонус в размере 50 миллионов. Кстати, по информации Bild, «ПСЖ» предлагал гораздо более увесистый контракт — с зарплатой 70 миллионов евро за сезон, но Мбаппе отказался.

Официально о переходе в «Реал» должны сообщить после финала Лиги чемпионов. Сливочные сыграют на «Уэмбли» с «Боруссией» 1 июня, и либо подсластят фанатам пилюлю, либо введут их в двойной экстаз. О таком варианте сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

За семь лет в Париже Килиан Мбаппе забил 255 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и выиграл с клубом 14 трофеев кроме главного — Лиги чемпионов. За ней он уходит в «Реал».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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10.05 22:00
Брест – Реймс
 - : -
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 - : -
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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