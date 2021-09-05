Жалкие 15 миллионов евро за трансфер бренда CR7 окупятся сполна.

Возвращение Криштиану Роналду в Манчестер — это романтика, ностальгия, голы, крики «Si!», посты в Instagram. Все это мы будем наблюдать своими глазами. А еще это большой бизнес. Денежный вопрос в контексте Криштиану важнее, чем в случае с любым другим футболистом планеты. Переход Роналду — это беспроигрышный бизнес-план.

Роналду принес «Ювентусу» сказочную прибыль

«Думал ли я, что приобретать Роналду — неправильный шаг? Никогда. Я бы снова провернул эту сделку хоть завтра».

Это слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли из интервью газете La Repubblica этой весной. Итальянский клуб бесславно прервал свою гегемонию в чемпионате, лишь чудом зацепившись за топ-4 и место в Лиге чемпионов. А в самом престижном еврокубке только единожды забрался в четвертьфинал за три года с момента подписания Роналду. Вылетев от «Аякса», «Лиона» и «Порту». Так себе список.

И все равно Аньелли уверенно утверждает, что трансфер Роналду успешен, хотя ожидаемые результаты так и не были достигнуты. Правда, это только на поле.

За его пределами «Ювентус» перешел на новую ступень эволюции. Использование Криштиану как повелителя собственного глобального бренда привело к мгновенному росту уже в первый год его пребывания в Турине. Потраченные в сумме на португальца астрономические на первый взгляд 340 миллионов евро (трансфер, зарплата и бонус агенту) — умнейшая инвестиция. Просто взгляните на отчетность «Ювентуса» до и после прихода Криштиану (данные исследования «Из Мадрида в Турин: Экономика Роналду»):

Отчетность «Ювентуса» до и после прихода Криштиану. Фото «СЭ»

Роналду помог «Ювентусу» сократить отставание от «Реала», «Барселоны» и «МЮ» в уровне доходов, однако амбиции в Лиге чемпионов так и не были реализованы. В этом — главный минус трансфера Криштиану в итальянский клуб.

Покупка Роналду — историческое наследие и рекламная акция на 337 миллионов человек

В 14 раз больше, чем население Австралии. Почти в 2,5 раза больше, чем население России. Больше, чем население США. Это все про количество подписчиков Роналду в Instagram. «Ювентус» в 2020 году вышел на третье место по количеству фолловеров в этой социальной сети, опередив «МЮ».

Правда, теперь кажется, что скоро в этом списке нас ожидает рокировка. За первый час после объявления о трансфере Криша на аккаунт «красных дьяволов» подписалось 800 тысяч человек, за следующие четыре дня — еще 3,1 миллиона. Пост в аккаунте Роналду с объявлением о переходе в «Ювентус» три года назад собрал 11 миллионов лайков, а сообщение о возвращении на «Олд Траффорд» уже близится к отметке в 19 миллионов. CR7 с годами становится все более масштабным брендом, и прикоснуться к нему мечтает каждый клуб.

Плюс 94 миллиона подписчиков в Twitter и 150 — в Facebook . Это самый глобальный пласт аудитории, который только возможен в мире спорта. Клуб с большими ресурсами сумеет заработать на резко возросшем спросе — так сделал «Ювентус», так сделает и «МЮ».

Немаловажный фактор — наследие. Когда Криштиану закончит карьеру (сложно поверить, но и это рано или поздно произойдет), больше всего он будет ассоциироваться со своим самым успешным и последним клубом/клубами. Миллионы фанатов останутся поддерживать команды, за которые играл их кумир. В этом контексте маркетинговый потенциал для «МЮ» неизмерим. Возможно, лучший игрок в истории футбола взял свои первые и последние трофеи в «Юнайтед» — это шикарная история.

Своим возвращением Роналду привлекает к «МЮ» многочисленную аудиторию молодых болельщиков, поддерживающих любимых спортсменов, а не клубы. А таких сейчас много.

«Совсем недавно было исследование, которое подтвердило следующее: на Дальнем Востоке и в Китае люди больше следят за игроками, нежели за клубами. Это очень похоже на модель в НБА, где фанаты перебегают от одной команды к другой, потому что Леброн Джеймс перешел из «Майами» в «Кливленд», а затем в «Лейкерс». Эта тенденция прослеживается у молодых фанатов. Они больше привержены личностям спортсменов, нежели их командам», — сказала в интервью The Athletic исполнительный директор агентства спортивного маркетинга B - Engaged Эссен Шах.

Закончив карьеру в Манчестере — месте, которое общественностью и самим Криштиану воспринимается как его дом, — Роналду может связать свой бизнес с клубом. Тем самым именно «Юнайтед», а не «Реал» может стать главным клубом в истории Криштиану — а это солидный фактор для завоевания новой аудитории и подписания новых контрактов со спонсорами.

«МЮ» уже успешно зарабатывает на бренде Роналду, сообщив, что седьмой номер все-таки будет красоваться именно на спине португальца, а заявленный под ним Эдинсон Кавани будет играть с числом 21 на спине. Новостные каналы и соцсети облетели видео, где толпы людей заполняют магазин «МЮ», сметая футболки. Да, с продаж экипировки клуб получает только роялти от производителя (обычно 10-15% от дохода), но это только начало. Билеты на домашний матч с «Ньюкаслом» 11 сентября, который станет первым для Криштиану после возвращения, уже продаются по 3000 фунтов.

«МЮ» и без Криштиану был настоящей финансовой машиной, стабильно входя в топ-3 самых доходных клубов мира согласно рейтингу Deloitte . Однако коллаборация с самым узнаваемым спортсменом планеты принесет дополнительные дивиденды и еще больше заглушит недовольство спонсоров и болельщиков апрельским фэйлом под названием Суперлига.

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