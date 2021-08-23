Топ-клубы не хотят связываться с Роналду. Это закат карьеры Криштиану?

Слухов о будущем португальца много, а вот конкретики мало.

В воскресенье вечером известный европейский инсайдер Фабрицио Романо решил поддать парку, написав на своей странице в Twitter, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, не попавший в стартовый состав на матч серии А с «Удинезе», таким образом решил выразить свое желание уйти из клуба. При этом журналист подчеркнул, что в клуб не поступало никаких предложений о покупке 36-летнего португальца.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. ??? #Ronaldo



He's NOT starting — it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021

Разумеется, это стало одной из главных тем, затмив сам матч. Никого не успокоило даже то, что Роналду вышел на замену во втором тайме и даже забил — гол, правда, был отменен ВАР по причине офсайда.

«Мы приняли это решение совместно с Криштиану. Все нормально. Роналду остается — это сто процентов», — сказал вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед DAZN.

«У Криштиану нет проблем с готовностью. Я говорил с ним перед матчем и объяснил ему свое решение оставить его в запасе. Сказал ему, чтобы он был готов выйти, — и Роналду здорово сыграл во втором тайме», — говорил на пресс-конференции после матча главный тренер Массимилиано Аллегри.

Интересно, что в начале прошлой недели в один вечер, с разницей всего в несколько часов, случились аж три разнонаправленных вброса о будущем Криштиану. Римская Corriere dello Sport сообщила, что агент форварда Жорже Мендеш обращался в «Манчестер Сити», предлагая им услуги своего клиента, да еще и со скидкой. В Испании El Chiringuito написало, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был бы не прочь воссоединиться с Роналду, с которым они успешно работали во время первого захода итальянца в Мадрид. А Marca выдала, что представители Криша вновь контактировали с «ПСЖ».

Yesterday within 2 hours:



Chiringuito: Ancelotti wants Cristiano Ronaldo



Corriere dello Sport: CR7 contacted Manchester City



Marca: CR7 contacted again PSG



Told you Mendes is desperate to take him away.



CR7 really doesn't want to stay at Juventus and with Allegri https://t.co/sA5LNexmnX — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 17, 2021

На следующий день полетели опровержения. Выступил Анчелотти, написавший у себя в Twitter: мол, Роналду — великий и легенда, но никакой ностальгии нет.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cari?o y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Не стал молчать и сам Криштиану, разразившийся большим постом в Instagram, главный посыл которого — хватит полоскать его имя в трансферных слухах, это проявление неуважения как к нему, так и к клубам, которые упоминаются.

Романо — журналист авторитетный, особенно что касается Италии. Возможно, он тут погорячился, но все эти новости последней недели тоже появляются не на пустом месте. О том, что Роналду не слишком комфортно с Аллегри, говорится давно, и, наверное, португалец действительно был бы не прочь сменить команду.

Но, на мой взгляд, самое интересное тут другое. То, что Роналду никому особо и не нужен. Неслучайно же тот же Романо пишет, что у «Ювентуса» нет на столе предложений по португальцу, а Corriere dello Sport утверждает, что Мендеш сам предлагал услуги своего клиента «Сити». Ну, вот правда, куда мог бы уйти Криштиану?

«Реал»? Флорентино Перес, который контролирует все в Мадриде, не возьмет его обратно — расставание было сложным.

«Сити»? Они уже вложились в Джека Грилиша и не оставляют надежд выкупить Харри Кейна. Да и с трудом можно себе представить Криштиану у Пепа Гвардиолы. Как по игровым, так и по личностным причинам.

«Челси»? Синие взяли находящегося в прайме Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед»? Разговоры этим летом были, но без конкретики. «МЮ» предпочел вложиться в Джейдона Санчо, которого давно хотел заполучить.

«ПСЖ»? В случае с парижанами не удивишься уже ничему, даже несмотря на трансфер Лео Месси. Особенно если они все же решатся отпустить Кильяна Мбаппе в «Реал». Но все равно такой вариант кажется невероятным.

Кто еще остался из топ-клубов первой величины? «Барселона»? Смешно. «Бавария»? Тоже нет. Ну а команды второго ряда вряд ли интересны самому Кришу, который хочет побеждать в Лиге чемпионов, бить рекорды и брать личные призы.

При этом в Турине, что показательно, не начинали переговоры с португальцем о новом контракте (действующее соглашение заканчивается будущим летом). Кажется, в «Ювентусе» считают, что Роналду уже дал им все в экономическом и маркетинговом плане и четырех лет сотрудничества достаточно.

А речь ведь идет об одном из лучших футболистов в истории. Великом бомбардире. Да, Кришу уже 36 лет, но он доказывал, что умеет адаптировать свою игру сообразно возрасту — самый яркий пример был в «Реале» в середине 2010-х, когда Роналду превратился в киллера внутри штрафной. Он точно еще может несколько лет выступать на высочайшем уровне.

Подписывая Криштиану, вы гарантированно купаетесь в море хайпа, получаете прирост аудитории (у португальца 331 миллион подписчиков в Instagram), отличную маркетинговую прокачку.

С другой стороны, вы серьезно утяжеляете свою зарплатную ведомость (даже если Роналду и пойдет на уступки, он все равно будет получать очень много) и получаете игрока, под которого нужно серьезно подстраиваться и который далеко не факт, что сделает вам разницу в самый нужный момент.

В величии Криштиану нет вопросов. Но сомнений становится все больше и больше. Конечно, говорить, что он больше никому не нужен — явное преувеличение. Но есть подозрение, что следующим пунктом карьеры Роналду станет либо МЛС или Азия, либо родной «Спортинг».