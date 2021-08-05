Пути Месси и «Барселоны» разошлись. Мир никогда не будет прежним

Вопреки оптимистическим сообщениям великий аргентинец не подпишет новый контракт с родным для себя клубом.

Точка невозврата

В это невозможно поверить даже после опубликованного «Барселоной» официального сообщения, потому что представить Лионеля Месси не в сине-гранатовой форме просто невозможно. Казалось, она стала для него второй кожей, и даже пребывание с 30 июня в статусе свободного агента воспринималось как досадное недоразумение.

Все близкие к клубу источники, включая портал Goal, который год назад сделал с аргентинцем эксклюзивное интервью по поводу его попыток покинуть клуб и конфликта с теперь уже бывшим президентом Жозепом Бартомеу, с утра четверга бодро рапортовали: неизбежное свершится через несколько часов.

Появилась даже информация, что впервые в жизни Лео ждет церемония презентации в качестве новичка. Данное мероприятие, а также традиционную речь капитана запланировали на воскресенье, когда в споре за трофей Жоана Гампера «Барса» встретится с «Ювентусом». Было бы очень красиво, ведь в столицу Каталонии приедет вечный соперник Месси — Криштиану Роналду. А сейчас посещает кощунственная мысль: хорошо, что местные санитарные службы отменили разрешение о допуске зрителей, потому что реакция болельщиков на пике эмоционального потрясения кажется непредсказуемой.

Тем более в ситуации, когда камнем преткновения стали финансы. И речь не об аппетитах Месси, который шел «Барсе» навстречу во всем. Он изначально согласился на пятидесятипроцентное сокращение зарплаты, но, когда на встрече с руководством Жоан Лапорта попросил капитана ужаться еще раз, переговоры с семьей Месси перешли точку невозврата. Именно так ее охарактеризовала первой взорвавшая информационную бомбу Marca.

Далее каталонские издания и осведомленные источники уровня ESPN и Sport выдавали новости в режиме телеграфной ленты. В череде сообщений было место для надежды, так как речь шла о продолжении переговоров и стремлении сторон прийти к компромиссу. А потом «Барса» вылила на головы миллионов своих поклонников ушат холодной воды.

«Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по условиям контракта и согласовали дату его подписания, он не может быть заключен по финансовым и структурным причинам (требования испанской лиги). В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания клуба и игрока не могут быть воплощены в реальность», — говорится в заявлении клуба.

Проиграли все

В этой ситуации проигравшими выглядят все. Сам Месси, веривший в клуб, которому отдано его сердце, и под началом Роналда Кумана выдавший самый яркий сезон за последние годы. «Барселона», теряющая даже не звезду, а целую вселенную и миллионы евро потенциальной прибыли, завязанной на имидже капитана. Наконец, ла лига, накануне с восторгом рапортовавшая о подписании соглашения с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Хавьер Тебас может сколько угодно вспоминать о том, что испанский чемпионат пережил уход Неймара и Криштиану Роналду, и уверять, что он справится и с уходом Месси. Но в реальности это не так. Лео — последняя суперзвезда, которая притягивала внимание к ла лиге и помогала ей сохранять надежду когда-нибудь сравняться с АПЛ. И если бы акции лиги торговались на бирже, в четверг вечером их ждало бы рекордное обрушение. А инвесторы из CVC, наверное, в шоке, ведь речь идет об аудиовизуальных правах, которые без Месси упадут в цене.

Тем более войной против всех идет «Реал». В Мадриде считают, что принятое без участия сливочных решение — экспроприация, которая лишает все клубы десяти процентов прав на 50 лет и противоречит закону. Впрочем, это совсем другая история. Тем более разговоры о том, что деньги CVC спасут «Барсу» и помогут подписанию контракта с Месси, так разговорами и остались. Но очевидно, что сине-гранатовые технично перевели стрелки на лигу, и гнев болельщиков обрушился персонально на Тебаса, который твердил, что правила едины для всех и особого отношения не будет ни к Месси, ни к условному Холанну.

Это явно продуманный ход сине-гранатовых, заставляющих хотя бы на время забыть о том, что сам клуб — пусть и при прежнем руководстве — загнал себя в долговую яму. Хотя и нынешняя администрация отличилась. Подписывать постаревшего и потерявшего форму и чутье Серхио Агуэро только потому, что он друг Месси, — это ведь тоже несусветная глупость. В целом же можно констатировать, что «Барса» пришла к очевидному выводу: ради одного человека — даже если его имя Месси — она не может жертвовать остальными.

Год назад ради этого и соответствия рамкам потолка зарплат за бесценок или бесплатно отдали Луиса Суареса, Видаля и Ракитича. Сейчас требовалось гораздо больше, и для этого был план. Разорвать контракты Пьянича и Юмтити, обменять Гризманна в «Атлетико» на более бюджетного Сауля. Наконец, договориться о существенном сокращении зарплат Бускетса и Сержи Роберто. Когда же расстаться с Гризманном не удалось, ему тоже предложили умерить свои аппетиты, как сделал новичок Депай. Все шло со скрипом, и с каждым днем усиливалось понимание, что команда может стать неконкурентоспособной.

Даже одному из молодых талантов — Мориба — не могли предложить деньги, которые его бы устроили. Между тем Илайш, заслуживший повышение зарплаты и продление соглашения, Педри и другие пробившиеся в основную обойму воспитанники — будущее «Барсы», в котором места Месси просто не осталось. Но даже при понимании этого не становится менее больно и обидно, потому что одна из самых красивых сказок в истории мирового футбола закончилась, а ла лига уже никогда не станет прежней.