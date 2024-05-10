Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Спартак»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Лукин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник провел 5 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России.
Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: https://t.me/karpinside/31302
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|
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|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
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|27
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|11
|5
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|
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|27
|12
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|43
|
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|40
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|12
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|39
|
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|29
|
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|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
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|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
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|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
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|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
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|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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