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Сегодня, 22:13

Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Спартак»

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник провел 5 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России.

Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://t.me/karpinside/31302
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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Рубин – Ростов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Оренбург – Локомотив
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