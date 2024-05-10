Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Спартак»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник провел 5 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России.

Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.