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Холанн, Мбаппе, Кейн, Месси. Главные трансферные саги этого лета

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
15 июля 2021, 20:00
Эрлинг Холанн, Кильян Мбаппе, Лионель Мессии и Харри Кейн. Эрлинг Холанн. Фото Getty Images Кильян Мбаппе. Фото Getty Images Харри Кейн. Фото Getty Images Антуан Гризманн. Фото Getty Images Лионель Месси. Фото Getty Images Эдуарду Камавинга. Фото AFP Мануэль Локателли. Фото Getty Images Рафаэль Варан. Фото Getty Images Ренату Санчеш. Фото Getty Images
Эрлинг Холанн, Кильян Мбаппе, Лионель Мессии и Харри Кейн.
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За какими историями мы будем следить, запасясь попкорном.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Куда: «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн и&nbsp;Кильян Мбаппе.Холанн и Мбаппе: будущие соперники в класико или новые «галактикос»?

Слухи отправляют Холлана в топ-клуб уже полтора или два года. Летом 2019-го норвежец забил девять мячей Гондурасу в одном матче молодежного ЧМ. Тогда «Зальцбург» смог удержать звезду еще на полсезона. Это время Холанн использовал по полной, забив 28 голов в 22 играх во всех турнирах. Дортмундская «Боруссия» в январе 2020-го провернула отличный трансфер, купив форварда всего лишь за 20 миллионов евро. За полтора года в немецком клубе Холанн наколотил 57 голов в 59 матчах, а его трансферная стоимость возросла до 130 миллионов евро (по версии transfermarkt.de) — дороже только Кильян Мбаппе.

Проще назвать команды, которые не пытаются купить норвежца, чем перечислять слухи о его переходе. Стоит отметить «Реал» и «Челси». Особенно отличились синие, предложив за нападающего 175 миллионов евро.

Эрлинг Холанн. Фото Getty Images
Эрлинг Холанн. Фото Getty Images

Кильян Мбаппе («ПСЖ»)

Куда: «Реал»

28&nbsp;июня. Бухарест. Франция&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 3:3 д.в., пенальти&nbsp;&mdash; 4:5. Кильян Мбаппе после промаха.Мбаппе провалил Евро. Решающий промах с пенальти, ноль голов и скандалы с партнерами

Мбаппе стоит так много, что круг претендентов на него сократился до одного клуба — «Реала». 22-летний нападающий не продлевает заканчивающийся будущим летом контракт с парижанами, а те, в свою очередь, не отпускают Мбаппе в Мадрид. В четверг Marca сообщила, что боссы «ПСЖ» готовят для форварда небывалый по величине контракт

В дело даже вмешался новичок «ПСЖ» Серхио Рамос: «Советую ему остаться в Париже. Я не тот, кто должен решать будущее Кильяна, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Кильян — один из них, как и Неймар. Все мы втроем можем достичь поистине чудесных вещей. Очевидно, не сказал бы такого, если бы играл в «Реале». Но сейчас я думаю о своей команде, и моя команда — «ПСЖ». Хочу видеть в составе лучших игроков».

Кильян Мбаппе. Фото Getty Images
Кильян Мбаппе. Фото Getty Images

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Куда: «Манчестер Сити», «Челси»

Харри Кейн.Куда уйдет Кейн: «ПСЖ»? «МЮ»? «Ман Сити»?

Для многих английских болельщиков Кейн остается загадкой. Лучший нападающий поколения к 27 годам так и не уехал из «Тоттенхэма». Интересом топ-клубов англичанин не обделен. Английские гранды и «Реал» не раз пытались его приобрести, но, кажется, этим летом трансфер наконец случится — о том, что Кейн хочет уехать из Северного Лондона, вовсю говорят еще с мая.

Наиболее вероятный пункт назначения — «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы ищет бомбардира. В прошлом сезоне роль снайпера на себя поочередно примеривали многие, но больше остальных забил Илкай Гюндоган — 17 голов во всех турнирах. Габриэль Жезус был слаб в реализации, а Серхио Агуэро почти не играл из-за травм. В итоге аргентинец ушел в качестве свободного агента в «Барселону». Ради капитана сборной Англии «Сити» придется раскошелиться, ведь его трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt.de в 120 миллионов евро.

Харри Кейн. Фото Getty Images
Харри Кейн. Фото Getty Images

Антуан Гризманн («Барселона») и Сауль Ньигес («Атлетико»)

Куда: обмен между «Барселоной» и «Атлетико»

Лионель Месси с&nbsp;Кубком Америки.У Месси есть титул со сборной, но пока нет контракта с «Барселоной». Ради него в жертву могут принести Гризманна

Карьера Гризманна в «Барселоне» вышла довольно противоречивой. С одной стороны, француз отрабатывает за двоих, и по самоотдаче к нему у главного тренера Роналда Кумана и руководства претензий быть не может. С другой, Гризманн — нападающий, купленный за 120 миллионов евро, а за 99 матчей он забил 35 мячей. В «Барселоне» его позиция на поле часто менялась, французом жертвовали ради командного успеха, но моменты у Гризманна все равно возникали, а он часто их порол. Каталонцам нужно расчищать платежную ведомость под новый контракт Лео Месси, и Гризманном придется пожертвовать.

Почти решенный вариант — обмен в «Атлетико» на Сауля Ньигеса.Мадридцы усилились полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем и решили избавиться от многолетнего лидера середины поля. Клубы собираются совершить обмен с доплатой в 15 миллионов евро со стороны «матрасников». Гризманн может вернуться в свой бывший клуб и заиграть на прежнем уровне, а Сауль после неудачного сезона попробует перезагрузить карьеру уже в другом топ-клубе.

Правда, руководство ла лиги уже заинтересовалось сделкой на предмет соответствия регламенту, и проведет свое расследование.

Антуан Гризманн. Фото Getty Images
Антуан Гризманн. Фото Getty Images

Лионель Месси (свободный агент)

Куда: «Барселона»

Лионель Месси.Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго

Аргентинец до сих пор остается свободным агентом. Почти нет сомнений, что он подпишет новый контракт с «Барселоной». В среду все ведущие европейские инсайдеры — от Фабрицио Романо до Гильема Балаге — написали, что клуб и игрок договорились о новом контракте сроком на пять лет. Согласно этой информации, Месси согласился вдвое уменьшить зарплату ради своего клуба.

Другое дело, что новости из серии «договорились и вот-вот подпишут» появляются не первый месяц, но официально так пока ничего и не случилось. И вообще «Барселоне» надо сперва расчистить платежную ведомость, чтобы ла лига смогла зарегистрировать контракт. В общем, убирать попкорн в сторону еще рано.

Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images

Эдуарду Камавинга («Ренн»)

Куда: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал»

Жоржиньо Вейналдум, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарума.В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов

Год назад «Ренн» смог сохранить своего вундеркинда Эдуарду Камавингу, но сейчас это вряд ли получится. За прошедший сезон 18-летний полузащитник поиграл в Лиге чемпионов и дебютировал в первой сборной Франции. Контракт футболиста действует до лета 2022 года, и «Ренн» рискует потерять его бесплатно, если не продаст сейчас или не продлит соглашение.

Камавингой интересовались «ПСЖ» и «Реал», но «Манчестер Юнайтед» пока продвинулся в переговорахдальше конкурентов. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ренн» готов отпустить игрока в Англию всего за 30 миллионов евро.

Эдуарду Камавинга. Фото AFP
Эдуарду Камавинга. Фото AFP

Мануэль Локателли («Сассуоло»)

Куда: «Ювентус», «Боруссия» Д, «Арсенал»

Массимилиано Аллегри.Аллегри возвращается в Турин. Он должен построить новый «Ювентус», в котором, возможно, не будет Роналду

Для широкой публики Локателли стал открытием Евро-2020 в составе сборной Италии. Полузащитник «Сассуоло» не только смог отлично заменить в центре поля травмированного Марко Верратти, но и забил два мяча в ворота Швейцарии на групповом этапе (3:0).

В Италии о таланте Локателли знают давно. Хавбек начинал в «Милане», покидал клуб со слезами, но смог реанимировать карьеру в «Сассуоло». На 23-летнего игрока претендуют «Боруссия» Д и «Арсенал», но «Ювентус», судя по всему, их опередил. Туринцы согласовали с Локателли пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро. «Сассуоло» хочет получить за своего лидера 40 миллионов евро.

Мануэль Локателли. Фото Getty Images
Мануэль Локателли. Фото Getty Images

Рафаэль Варан («Реал»)

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Самые дорогие трансферы в&nbsp;истории футбола.Деньги есть — ума не надо. Большая часть самых дорогих трансферов в истории — жуткий провал

Чемпион мира и четырехкратный победитель Лиги чемпионов Варан может покинуть «Реал» спустя 10 лет в клубе. Срок контракта француза истекает через год, прогресса в переговорах о продлении нет, а тут еще и Зинедин Зидан, который когда-то привез защитника в Мадрид, ушел. В общем, сливочные рискуют упустить 28-летнего игрока бесплатно.

На горизонте быстро нарисовался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро, а сам Варан получит пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро за сезон. Правда, несколько лет назад Серхио Рамос также разыгрывал карту «МЮ», выбивая новый договор...

Рафаэль Варан. Фото Getty Images
Рафаэль Варан. Фото Getty Images

Ренату Санчеш («Лилль»)

Куда: «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль»

Джейдон Санчо, Серхио Рамос, Мемфис Депай.«ПСЖ» собирает дрим-тим, Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед», а Депай доехал до «Барселоны»

От Евро-2016 до Евро-2020 прошло пять лет, но в карьере Ренату Санчеша будто ничего не поменялось. В 2016 году 18-летний португалец стал лучшим молодым игроком турнира и перешел в «Баварию». Выиграть конкуренцию в мюнхенском клубе он не смог, аренда в «Суонси» тоже сложилась не лучшим образом. На помощь пришел «Лилль». Во Франции Санчеш пришел в себя и в минувшем сезоне помог «Лиллю» забрать чемпионский титул у «ПСЖ».

На Евро-2020 Санчеш был одним из немногих светлых пятен в игре сборной Португалии, и сейчас за 23-летним футболистом следят «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». У чемпионов Германии есть приоритетное право выкупа Санчеша за 30 миллионов евро, поэтому они находятся в самом выгодном положении.

Ренату Санчеш. Фото Getty Images
Ренату Санчеш. Фото Getty Images

Душан Влахович («Фиорентина»)

Куда: «Ювентус», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

Душан Влахович.В «Фиорентине» играет новый Холанн. В юности он год просидел без футбола и не сломался

Неудачно начав сезон в «Фиорентине» (1 мяч в первых 11 турах серии А), Влахович смог закончить его на 4-м месте в списке бомбардиров с 21 голом. Серб привлек внимание многих топ-клубов. За 21-летним нападающим охотятся «Ювентус», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Слухи попробовал развеять генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне, но вряд ли у него это вышло: «Влахович — футболист «Фиорентины». Его контракт действует еще два года, сейчас мы ведем переговоры с его агентом по поводу нового соглашения».

Слова о продлении контракта выглядят скорее как попытка сыграть на повышение при трансфере, нежели как стремление сохранить игрока такого уровня во Флоренции.

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