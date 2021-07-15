Холанн, Мбаппе, Кейн, Месси. Главные трансферные саги этого лета

За какими историями мы будем следить, запасясь попкорном.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Куда: «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити»

Слухи отправляют Холлана в топ-клуб уже полтора или два года. Летом 2019-го норвежец забил девять мячей Гондурасу в одном матче молодежного ЧМ. Тогда «Зальцбург» смог удержать звезду еще на полсезона. Это время Холанн использовал по полной, забив 28 голов в 22 играх во всех турнирах. Дортмундская «Боруссия» в январе 2020-го провернула отличный трансфер, купив форварда всего лишь за 20 миллионов евро. За полтора года в немецком клубе Холанн наколотил 57 голов в 59 матчах, а его трансферная стоимость возросла до 130 миллионов евро (по версии transfermarkt.de) — дороже только Кильян Мбаппе.

Проще назвать команды, которые не пытаются купить норвежца, чем перечислять слухи о его переходе. Стоит отметить «Реал» и «Челси». Особенно отличились синие, предложив за нападающего 175 миллионов евро.

Эрлинг Холанн. Фото Getty Images

Кильян Мбаппе («ПСЖ»)

Куда: «Реал»

Мбаппе стоит так много, что круг претендентов на него сократился до одного клуба — «Реала». 22-летний нападающий не продлевает заканчивающийся будущим летом контракт с парижанами, а те, в свою очередь, не отпускают Мбаппе в Мадрид. В четверг Marca сообщила, что боссы «ПСЖ» готовят для форварда небывалый по величине контракт

В дело даже вмешался новичок «ПСЖ» Серхио Рамос: «Советую ему остаться в Париже. Я не тот, кто должен решать будущее Кильяна, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Кильян — один из них, как и Неймар. Все мы втроем можем достичь поистине чудесных вещей. Очевидно, не сказал бы такого, если бы играл в «Реале». Но сейчас я думаю о своей команде, и моя команда — «ПСЖ». Хочу видеть в составе лучших игроков».

Кильян Мбаппе. Фото Getty Images

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Куда: «Манчестер Сити», «Челси»

Для многих английских болельщиков Кейн остается загадкой. Лучший нападающий поколения к 27 годам так и не уехал из «Тоттенхэма». Интересом топ-клубов англичанин не обделен. Английские гранды и «Реал» не раз пытались его приобрести, но, кажется, этим летом трансфер наконец случится — о том, что Кейн хочет уехать из Северного Лондона, вовсю говорят еще с мая.

Наиболее вероятный пункт назначения — «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы ищет бомбардира. В прошлом сезоне роль снайпера на себя поочередно примеривали многие, но больше остальных забил Илкай Гюндоган — 17 голов во всех турнирах. Габриэль Жезус был слаб в реализации, а Серхио Агуэро почти не играл из-за травм. В итоге аргентинец ушел в качестве свободного агента в «Барселону». Ради капитана сборной Англии «Сити» придется раскошелиться, ведь его трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt.de в 120 миллионов евро.

Харри Кейн. Фото Getty Images

Антуан Гризманн («Барселона») и Сауль Ньигес («Атлетико»)

Куда: обмен между «Барселоной» и «Атлетико»

Карьера Гризманна в «Барселоне» вышла довольно противоречивой. С одной стороны, француз отрабатывает за двоих, и по самоотдаче к нему у главного тренера Роналда Кумана и руководства претензий быть не может. С другой, Гризманн — нападающий, купленный за 120 миллионов евро, а за 99 матчей он забил 35 мячей. В «Барселоне» его позиция на поле часто менялась, французом жертвовали ради командного успеха, но моменты у Гризманна все равно возникали, а он часто их порол. Каталонцам нужно расчищать платежную ведомость под новый контракт Лео Месси, и Гризманном придется пожертвовать.

Почти решенный вариант — обмен в «Атлетико» на Сауля Ньигеса.Мадридцы усилились полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем и решили избавиться от многолетнего лидера середины поля. Клубы собираются совершить обмен с доплатой в 15 миллионов евро со стороны «матрасников». Гризманн может вернуться в свой бывший клуб и заиграть на прежнем уровне, а Сауль после неудачного сезона попробует перезагрузить карьеру уже в другом топ-клубе.

Правда, руководство ла лиги уже заинтересовалось сделкой на предмет соответствия регламенту, и проведет свое расследование.

Антуан Гризманн. Фото Getty Images

Лионель Месси (свободный агент)

Куда: «Барселона»

Аргентинец до сих пор остается свободным агентом. Почти нет сомнений, что он подпишет новый контракт с «Барселоной». В среду все ведущие европейские инсайдеры — от Фабрицио Романо до Гильема Балаге — написали, что клуб и игрок договорились о новом контракте сроком на пять лет. Согласно этой информации, Месси согласился вдвое уменьшить зарплату ради своего клуба.

Другое дело, что новости из серии «договорились и вот-вот подпишут» появляются не первый месяц, но официально так пока ничего и не случилось. И вообще «Барселоне» надо сперва расчистить платежную ведомость, чтобы ла лига смогла зарегистрировать контракт. В общем, убирать попкорн в сторону еще рано.

Лионель Месси. Фото Getty Images

Эдуарду Камавинга («Ренн»)

Куда: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал»

Год назад «Ренн» смог сохранить своего вундеркинда Эдуарду Камавингу, но сейчас это вряд ли получится. За прошедший сезон 18-летний полузащитник поиграл в Лиге чемпионов и дебютировал в первой сборной Франции. Контракт футболиста действует до лета 2022 года, и «Ренн» рискует потерять его бесплатно, если не продаст сейчас или не продлит соглашение.

Камавингой интересовались «ПСЖ» и «Реал», но «Манчестер Юнайтед» пока продвинулся в переговорахдальше конкурентов. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ренн» готов отпустить игрока в Англию всего за 30 миллионов евро.

Эдуарду Камавинга. Фото AFP

Мануэль Локателли («Сассуоло»)

Куда: «Ювентус», «Боруссия» Д, «Арсенал»

Для широкой публики Локателли стал открытием Евро-2020 в составе сборной Италии. Полузащитник «Сассуоло» не только смог отлично заменить в центре поля травмированного Марко Верратти, но и забил два мяча в ворота Швейцарии на групповом этапе (3:0).

В Италии о таланте Локателли знают давно. Хавбек начинал в «Милане», покидал клуб со слезами, но смог реанимировать карьеру в «Сассуоло». На 23-летнего игрока претендуют «Боруссия» Д и «Арсенал», но «Ювентус», судя по всему, их опередил. Туринцы согласовали с Локателли пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро. «Сассуоло» хочет получить за своего лидера 40 миллионов евро.

Мануэль Локателли. Фото Getty Images

Рафаэль Варан («Реал»)

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Чемпион мира и четырехкратный победитель Лиги чемпионов Варан может покинуть «Реал» спустя 10 лет в клубе. Срок контракта француза истекает через год, прогресса в переговорах о продлении нет, а тут еще и Зинедин Зидан, который когда-то привез защитника в Мадрид, ушел. В общем, сливочные рискуют упустить 28-летнего игрока бесплатно.

На горизонте быстро нарисовался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро, а сам Варан получит пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро за сезон. Правда, несколько лет назад Серхио Рамос также разыгрывал карту «МЮ», выбивая новый договор...

Рафаэль Варан. Фото Getty Images

Ренату Санчеш («Лилль»)

Куда: «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль»

От Евро-2016 до Евро-2020 прошло пять лет, но в карьере Ренату Санчеша будто ничего не поменялось. В 2016 году 18-летний португалец стал лучшим молодым игроком турнира и перешел в «Баварию». Выиграть конкуренцию в мюнхенском клубе он не смог, аренда в «Суонси» тоже сложилась не лучшим образом. На помощь пришел «Лилль». Во Франции Санчеш пришел в себя и в минувшем сезоне помог «Лиллю» забрать чемпионский титул у «ПСЖ».

На Евро-2020 Санчеш был одним из немногих светлых пятен в игре сборной Португалии, и сейчас за 23-летним футболистом следят «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». У чемпионов Германии есть приоритетное право выкупа Санчеша за 30 миллионов евро, поэтому они находятся в самом выгодном положении.

Ренату Санчеш. Фото Getty Images

Душан Влахович («Фиорентина»)

Куда: «Ювентус», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

Неудачно начав сезон в «Фиорентине» (1 мяч в первых 11 турах серии А), Влахович смог закончить его на 4-м месте в списке бомбардиров с 21 голом. Серб привлек внимание многих топ-клубов. За 21-летним нападающим охотятся «Ювентус», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Слухи попробовал развеять генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне, но вряд ли у него это вышло: «Влахович — футболист «Фиорентины». Его контракт действует еще два года, сейчас мы ведем переговоры с его агентом по поводу нового соглашения».

Слова о продлении контракта выглядят скорее как попытка сыграть на повышение при трансфере, нежели как стремление сохранить игрока такого уровня во Флоренции.